search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Plumbul, otrava care ne-a ajutat să evoluăm. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor

0
0
Publicat:

Un nou studiu de specialitate vine cu informații absolut șocante. O substanță care astăzi este otrăvitoare pentru organismul uman, cu grave consecințe pentru sănătate dacă este ingerată, ar reprezenta, de fapt, secretul inteligenței umane și al graiului articulat, spun cercetătorii.

Oamenii de Neanderthal ar fi ingerat plumb FOTO shutterstock
Oamenii de Neanderthal ar fi ingerat plumb FOTO shutterstock

Descoperirile arheologice dar și cercetările antropologice indică faptul că în paralel cu homo sapiens, adică omul modern, pe suprafața Terrei, au trăit și alte specii de hominizi, asemănători. Este de ajuns să-l pomenim pe Omul de Neanderthal sau pe Denisovani. Nu mai vorbim de faptul că alte specii de hominizi au dispărut înainte ca omul modern să dețină supremația. Care a fost secretul supraviețuirii lui homo sapiens într-un mediu ostil?

Specialiștii spun că unul dintre atuuri a fost o specializare genetică care i-a permis să facă față intoxicației sporadice cu plumb, un metal deosebit de otrăvitor, care se găsea din belșug în natură și era ingerat ocazional de hominizi, spun specialiștii. Spre deosebire de homo sapiens, celelalte specii de hominizi nu ar fi deținut genele necesare pentru a rezista intoxicației. Din această cauză ar fi prezentat probleme cognitive și chiar ar fi dispărut. Cel puțin asta arată un nou studiu publicat în revista de specialitate Science Advances, de un grup de cercetători de la Universitățile din California, San Diego și Southern Cross.

Omul expus de peste două milioane de ani unui metal otrăvitor

Intoxicația cu plumb a fost prezentată mult timp ca o problemă a lumii contemporane. Plumbul ajunge la om prin poluarea industrială sau emisiile de carburant ale autoturismelor, printre alte surse. Intoxicația cu plumb este extrem de gravă la om. În principal afectează creierul în curs de dezvoltare. Chiar și expunerea la doze mici poate afecta cogniția și comunicarea. De exemplu, copii care sunt expuși intoxicației accidentale cu plumb, în mod cronic, prezintă inclusiv un IQ mai scăzut. Specialiștii spun însă că această problemă a intoxicației cu plumb nu este contemporană.

Din contră, așa cum arată studiul menționat, hominizii au fost expuși de peste 2 milioane de ani la intoxicația cu acest metal. „Aici, demonstrăm, folosind dinți fosili, că mai multe hominide (Australopithecus africanus, Paranthropus robustus, Homo sp. timpuriu, Gigantopithecus blacki, Pongo sp., Homo neanderthalensis și Homo sapiens) au fost expuși constant la plumb timp de peste 2 milioane de ani, contrazicând ideea că expunerea la plumb este exclusiv un fenomen modern”, precizează specialiștii în lucrarea „Impact of intermittent lead exposure on hominid brain evolution”.

Evident, hominizii nu ingerau sau inhalau noxe, dar puteau să se intoxice cu plumb din mediul natural. Mai precis, plumbul preistoric era luat din sol, praf vulcanic și apa care curgea prin peșteri bogate în minerale. Inclusiv Omul de Neanderthal și Denisovanii (o specie sau subspecie de om arhaic) au fost expuși la ingestia de plumb prin aceleași surse. Echipa de cercetători americani a realizat mai multe studii pe 51 de dinți fosilizați de la homo sapiens, neanderthalieni și primate dispărute, precum Gigantopithecus blacki.

Fosilele, care datează dintr-o perioadă cuprinsă între 100.000 și 1,8 milioane de ani, au fost găsite în Africa, Asia și Europa. Oamenii de știință au detectat plumb în 73% dintre probe folosind geochimie cu ablație laser de înaltă precizie, ceea ce arată că hominizii au fost expuși cronic la acest metal. 

Strămoșii omului afectați de intoxicația cu plumb

Efectele intoxicației cu plumb sunt cunoscute, așa cum am arătat mai sus. Iar hominizii nu erau feriți de acestea, mai ales în zonele în care concentrația era mai mare și expunerea prelungită. În special, cel mai probabil, era vorba despre apa din peșteri, încărcată cu acest metal, băută zilnic. Mai ales oamenii de Neanderthal, foloseau aceleași surse de apă, aceleași adăposturi perioade îndelungate. Toxicitatea plumbului ar fi modelat evoluția noastră. Mai ales cea legată de o dezvoltare a creierului și a limbajului. 

Citește și: Fosile vechi de 7,2 milioane de ani, descoperite în Grecia, indică faptul că omul a apărut în Europa, şi nu în Africa

„Plumbul este foarte toxic, în special pentru creierul în curs de dezvoltare. Chiar și în doze mici de expunere poate afecta cogniția și comunicarea, două abilități necesare pentru supraviețuire și cooperare. Cercetătorii s-au întrebat de ce homo sapiens timpuriu a putut prospera în astfel de condiții, în timp ce neanderthalienii și alte rude au dispărut”, precizează cei de la Archaeology News.

„Deficite de inteligență, comportament și performanță emoțională au fost observate pe larg în populațiile umane expuse la plumb și în modelele animale. Cu toate acestea, nu au fost identificate mecanisme moleculare clare care să lege expunerea la plumb de evoluția hominidelor, în special rolul său în modelarea dinamicii de grup, pe care o abordăm aici”, precizează în studiu, cercetătorii. 

Gena care ne-a ajutat să supraviețuim intoxicației cu plumb

În urma cercetărilor efectuate, mai ales prin comparație între hominizii arhaici și omul modern, specialiștii au ajuns la concluzia că diferența a făcut-o o singură genă. Este vorba despre gena numită NOVA 1. Efectiv această genă reglează dezvoltarea creierului și comunicarea normală. S-a constatat că această genă o avem în comun cu toți ceilalți hominizi. Doar că la homo sapiens este o versiune ușor diferită față de neanderhtalieni, denisovani și alți hominizi. Ca un fel de îmbunătățire subtilă a acestei gene. Adică, diferența este făcută de numai o pereche de baze în ADN. Această mică diferență ne-a adus însă până astăzi, specia dominată a Terrei. Această mică diferență în cadrul aceleași gene, ne-a făcut, ca o adaptare la mediu, mai rezistenți la intoxicația cu plumb. Adică, tolerăm cantități mai mari de plumb, față de alți hominizi, fără să ne afecteze. Pentru a demonstra acest lucru, cercetătorii au folosit organoizi cerebrali în laborator, imitând atât versiuni arhaice ale hominizilor cât și cele ale omului modern. Rezultatele au fost uimitoare.

Citește și: Un os vechi de 1,5 milioane de ani, dovada că strămoșii noștri erau canibali

„Pentru a experimenta efectul acesteia, cercetătorii au crescut mici „organoizi” cerebrali într-un laborator folosind atât versiuni moderne, cât și vechi ale genei, apoi le-au expus la plumb. Organoizii cu NOVA1 uman modern au fost mai rezistenți la efectele plumbului, menținând o creștere sănătoasă a celulelor creierului. Varianta antică, însă, a prezentat perturbări ale genei FOXP2, care este esențială pentru dezvoltarea vorbirii și a limbajului. Acest lucru sugerează că mutația specifică umană a genei NOVA1 ar fi putut proteja creierul strămoșilor noștri, permițând limbajului și comunicării complexe să înflorească”, susțin cei de la Archaeology News.

Fiind mai puțin afectați sau chiar deloc afectați de ingestia de plumb, în cantitățile preluate din natură (evident mici), homo sapiens au reușit să supraviețuiască provocărilor mediului. 

„Expunerea la plumb pe organoidele creierului uman care poartă varianta arhaică NOVA1 perturbă expresia FOXP2 în organoidele corticale și talamice, o genă crucială pentru dezvoltarea abilităților de vorbire și limbaj uman. Per total, datele fosile, celulare și moleculare susțin că expunerea la plumb ar fi putut contribui la impactul funcționării sociale și comportamentale în timpul evoluției, oferind probabil oamenilor moderni un avantaj de supraviețuire”, arată specialiștii în cadrul studiului. 

 

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
digi24.ro
image
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției
stirileprotv.ro
image
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au reacționat oamenii
gandul.ro
image
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
mediafax.ro
image
Jannik Sinner nu se mai ascunde! Sportivul are o nouă iubită pe care a prezentat-o și părinților
fanatik.ro
image
Locul din munți prin care fug în România ucrainenii care vor să scape de încorporare: „Nu știu unde se duc, cred că ajung într-o zi”
libertatea.ro
image
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Profesoara videochatistă din Iaşi îşi spunea "vulpiţa sălbatică". Ar fi racolat eleve
observatornews.ro
image
Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, la ora actuală
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
playtech.ro
image
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie. Aproape un milion de vârstnici sunt beneficiari
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”
click.ro
image
Cu ce trebuie să dai pe perdele, ca să miroasă ca în camerele de lux ale hotelurilor de 7 stele. Trucul pe care nimeni nu ți-l spune
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Un stâlp sculptat cu un chip uman, vechi de 11.000 de ani, descoperit (© Ministerul Culturii și Turismului din Turcia)
Un stâlp sculptat cu un chip uman, vechi de 11.000 de ani, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”

OK! Magazine

image
Amal Clooney a stârnit furie printre fanii regali, după un gest catalogat „lipsit de respect” față de Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?