Orașul care le recomandă cetățenilor să folosească telefoanele doar două ore pe zi. Care este motivul

Autoritățile unui oraș au anunțat că intenționează să limiteze folosirea telefoanelor mobile la cel mult două ore pe zi, în afara școlii sau a serviciului. Proiectul, care nu prevede sancțiuni, vizează reducerea problemelor de sănătate asociate utilizării excesive, notează AFP.

Primarul orașului Toyoake, din Japonia, Masafumi Koki a argumentat că măsura are scopul de a combate tulburările de somn și alte efecte negative asupra sănătății fizice și mentale. Propunerea prevede și reguli specifice pentru elevi: cei din ciclul primar să nu folosească telefoanele după ora 21:00, iar cei mai mari după ora 22:00.

Inițiativa a provocat însă reacții critice pe rețelele de socializare. Mulți utilizatori au considerat limita nerealistă.

„În două ore nu pot nici măcar să citesc o carte sau să văd un film pe telefon”, a scris un internaut. Alții au subliniat că deciziile privind timpul de ecran ar trebui să fie luate de familii, nu de autorități.

În fața criticilor, primăria a precizat că măsura are caracter de recomandare și că textul proiectului recunoaște rolul indispensabil al telefoanelor mobile în viața de zi cu zi.

Propunerea urmează să fie analizată săptămâna viitoare, iar dacă va fi adoptată, va intra în vigoare din luna octombrie.

Un precedent a fost înregistrat în 2020, când regiunea Kagawa a recomandat copiilor să nu depășească o oră de jocuri video în timpul săptămânii și o oră și jumătate în weekend, interzicând totodată folosirea telefoanelor după ora 21:00 pentru cei între 12 și 15 ani și după ora 22:00 pentru adolescenții de până la 18 ani.

Potrivit unui studiu publicat în martie de Agenția niponă pentru copii și familie, tinerii japonezi petrec în medie peste cinci ore zilnic pe internet în timpul săptămânii.