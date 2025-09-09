Angajații restaurantelor japoneze, nemulțumiți că turiștii străini le oferă bacșișuri: „Nu vrem cultura bacșișului să fie introdusă în Japonia”

Tot mai mulți turiști străini oferă bacșiș pentru serviciile de la restaurante, în Japonia, lucru ce a produs confuzie și dezbatere în rândul localnicilor. Bacșișurile nu sunt o practică obișnuită în Japonia.

Un lanț de restaurante în stil japonez, care operează în peste 20 de locații la nivel național, și-a modificat modul de funcționare după ce angajații au raportat că li s-au oferit bacșișuri de către clienții străini și nu știau cum să reacționeze la acest gest.

În februarie anul trecut, operatorul a început să instaleze „cutii pentru bacșișuri” lângă casele de marcat în aproape toate locațiile sale, potrivit presei nipone.

Potrivit companiei, fiecare magazin colectează acum câteva zeci de mii de yeni în bacșișuri în fiecare lună.

„În Japonia, unde nu există cultura bacșișului, angajații sunt confuzi. Când restaurantul este aglomerat, este dificil pentru personal să răspundă individual, așa că am amplasat cutiile ca soluție”, a declarat un reprezentant al companiei.

Compania înregistrează bacșișurile colectate ca venituri diverse, iar banii sunt folosiți pentru beneficiile angajaților.

Cu toate acestea, unii clienți care au văzut cutiile pentru bacșiș au criticat dur ideea.

„Nu vrem cultura bacșișului să fie introdusă în Japonia”, s-au revoltat aceștia.

Cutiile pentru bacșiș au devenit, de asemenea, un subiect de discuție pe rețelele de socializare, unii oameni întrebându-se: „Restaurantul ia banii dați pentru personal?”

Potrivit lui Yoshiyuki Ishizaki, profesor la Școala Postuniversitară a Universității Ritsumeikan, specializat în marketing turistic, Japonia avea o tradiție similară cu bacșișul înainte de al Doilea Război Mondial.

Practic, oaspeții hanurilor ofereau „bani pentru ceai” membrilor personalului.

Cu toate acestea, în scopul eficientizării, această practică a fost înlocuită cu „taxe de serviciu” fixe în perioada Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 1964.

Hotelurile au adoptat o taxă de serviciu de 10%, în timp ce hanurile tradiționale ryokan s-au mulțumit cu 15%. Chiar și astăzi, unele restaurante de lux impun o taxă de serviciu fixă.