Video Omenirea își construiește „Cutia Neagră”. Cum va funcționa capsula timpului care va monitoriza pașii noștri către o posibilă catastrofă

În vestul îndepărtat al Tasmaniei, pe locul unui fost aeroport abandonat, se pregătește construirea unei structuri neobișnuite, cu o misiune fără precedent: să înregistreze evoluția planetei și deciziile omenirii în fața crizei climatice.

Denumită „Earth’s Black Box” (Cutia Neagră a Pământului), instalația va funcționa ca o combinație între arhivă de date, capsulă a timpului și proiect artistic. Creatorii săi spun că scopul este de a păstra o evidență a „fiecărui pas” făcut de omenire spre o posibilă catastrofă climatică și de a oferi generațiilor viitoare o imagine clară asupra perioadei în care planeta s-a confruntat cu una dintre cele mai mari provocări din istoria sa.

O structură construită pentru a rezista secole

Structura va fi amplasată în peisajul granitic al coastei de vest a Tasmaniei, o regiune aflată la aproximativ 240 de kilometri de Australia continentală, scrie CNN.

Proiectată să fie extrem de rezistentă, Cutia Neagră a Pământului va avea dimensiunea aproximativă a unui autobuz urban și va fi realizată din plăci de oțel cu o grosime de aproape 8 centimetri. Pentru protecție suplimentară, aceasta va fi înconjurată de panouri din beton și acoperită cu un acoperiș din sticlă rezistentă, sub care vor fi instalate panouri solare.

Sistemul este conceput ca un dispozitiv autonom energetic, capabil să funcționeze pe termen foarte lung și să păstreze informații chiar și în cazul unor schimbări majore ale civilizației umane.

Potrivit lui Rob Beamish, fondatorul agenției de comunicare de mediu Rouser Lab și unul dintre coordonatorii proiectului, instalația reprezintă „un dispozitiv practic indestructibil, alimentat cu energie proprie, destinat înregistrării datelor”.

O arhivă a schimbărilor climatice

În interiorul structurii vor fi stocate sute de seturi de date despre starea planetei și despre reacția societății la schimbările climatice.

Arhiva va include informații precum:

evoluția temperaturilor globale;

creșterea nivelului mărilor și oceanelor;

date despre fenomene meteorologice extreme;

rapoarte științifice privind clima;

decizii politice și politici climatice;

discursuri ale liderilor lumii;

alte informații relevante despre transformările prin care trece planeta.

În perioada imediat următoare punerii în funcțiune, datele vor fi accesibile publicului online, iar vizitatorii instalației vor putea interacționa cu sistemul prin intermediul telefoanelor mobile.

Pe termen lung, însă, proiectul are un obiectiv mult mai ambițios: să lase o arhivă pentru eventualele generații viitoare, în cazul în care schimbările climatice ar afecta grav sau chiar ar pune în pericol existența civilizației umane.

Sursa video Youtube/CTV

O „cutie neagră” pentru planetă

Numele proiectului face referire la cutiile negre folosite în avioane, dispozitive concepute pentru a supraviețui accidentelor și pentru a păstra informații despre zbor, astfel încât anchetatorii să poată reconstrui ultimele momente înaintea unei tragedii.

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În cazul Earth’s Black Box, comparația este simbolică: planeta este avionul, iar omenirea este pilotul.

Inițiatorii proiectului speră ca instalația să atragă atenția asupra faptului că direcția actuală poate fi schimbată. Mesajul lor nu este că un dezastru climatic este inevitabil, ci că deciziile luate în prezent vor determina viitorul planetei.

„Avionul este încă în aer”, spune Rob Beamish, subliniind că există încă posibilitatea de a evita cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice.

Un proiect între artă, știință și avertisment

Earth’s Black Box este rezultatul colaborării dintre agenția de comunicare Rouser Lab, agenția de publicitate Clemenger și colectivul artistic Glue Society.

Proiectul combină mai multe domenii: arta contemporană, cercetarea climatică, arhivarea digitală și comunicarea publică.

Creatorii săi consideră că impactul vizual al unei structuri masive din oțel poate transforma schimbările climatice dintr-o problemă abstractă într-un subiect concret și imposibil de ignorat.

Specialiștii pun sub semnul întrebării efectul fricii

Deși proiectul a atras atenția publicului internațional, unii experți sunt sceptici în privința capacității sale de a genera schimbări reale de comportament.

Katharine Hayhoe, climatolog la Texas Tech University și cercetător principal al organizației Nature Conservancy, consideră că instalația poate avea valoare ca arhivă suplimentară pentru datele climatice.

Planeta are deja propriile metode de păstrare a istoriei climatice prin elemente naturale precum inelele copacilor, ghețarii și coralii, care permit cercetătorilor să reconstruiască evoluția climei de-a lungul mileniilor. Cutia Neagră a Pământului ar putea completa aceste informații cu date colectate la intervale de timp mult mai precise.

Totuși, Hayhoe atrage atenția că simpla inducere a fricii nu este suficientă pentru a determina oamenii să acționeze. Potrivit acesteia, oamenii au nevoie nu doar de avertismente, ci și de soluții clare.

Anthony Leiserowitz, profesor de comunicare climatică la Yale School of the Environment, are o perspectivă similară. El explică faptul că frica funcționează foarte bine în cazul unui pericol imediat, însă schimbările climatice sunt o problemă pe termen lung, care se agravează gradual.

Din acest motiv, un singur mesaj puternic nu este suficient pentru a menține atenția publicului ani sau decenii.

De ce a fost aleasă Tasmania

Locul ales pentru instalație este vestul Tasmaniei, o regiune considerată una dintre cele mai stabile zone din punct de vedere geologic și politic.

Autoritățile locale susțin proiectul și consideră că acesta ar putea aduce beneficii suplimentare comunității, inclusiv prin atragerea turiștilor într-o zonă izolată, unde trăiesc aproximativ 4.600 de persoane.

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Un proiect întârziat, dar în dezvoltare

Earth’s Black Box a fost anunțat pentru prima dată în 2021, în perioada conferinței ONU privind schimbările climatice COP26 de la Glasgow.

Inițial, organizatorii estimau că instalația va fi finalizată în 2022, însă proiectul a întâmpinat întârzieri legate de proiectare, aprobări administrative și finanțare.

Potrivit coordonatorilor, componentele structurii sunt în prezent asamblate, iar obiectivul este ca instalația să fie funcțională până la sfârșitul anului.

O arhivă pentru viitor, un mesaj pentru prezent

Dincolo de aspectul său spectaculos, Earth’s Black Box încearcă să transmită un mesaj despre responsabilitatea generației actuale.

Structura nu este gândită doar ca o mărturie a unui posibil eșec al omenirii, ci ca un avertisment destinat prezentului: fiecare decizie privind clima va deveni parte din istoria planetei.

Dacă lumea va reuși să limiteze schimbările climatice, Cutia Neagră a Pământului nu va rămâne o arhivă a unei tragedii, ci dovada că avertismentele au fost ascultate la timp.