Obiceiurile de Anul Nou: aduc noroc sau dau speranțe false? Psihologii ne arată cum putem avea un an prosper

În noaptea de Revelion, românii țin cont de foarte multe obiceiuri și superstiții care sunt menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate în noul an. Cu toate acestea, psihologii susțin că există alte metode prin care ne putem asigura un an prosper.

Conform psihologilor, există o mulţime de alte lucruri de care oamenii trebuie să ţină cont, în noaptea dintre ani, în afară de superstiţii. Trasarea unor obiective realiste pentru următoarele 12 luni şi îndeplinirea lor pe cât posibil ne-ar putea asigura un an lipsit de dezamăgiri.

„Să ne setăm obiective realiste pentru noul an”

,,Faptul că purtăm roșu în noaptea de Revelion, că mâncăm struguri sau alte lucruri de genul acesta nu schimbă cu nimic viitorul. Este important ca, la trecerea dintre ani, să fim împăcați cu noi înșine, să tragem linie și să vedem câte dintre obiectivele propuse au fost duse la bun sfârșit. Totodată, trebuie să ne setăm obiective realiste pentru noul an și să încercăm, pe cât posibil, să le îndeplinim. Nu este bine să ne lăsăm la voia întâmplării, în mâna norocului. Dacă ne bazăm pe superstiții, este posibil să avem parte de un an dezamăgitor“, a precizat pentru „Weekend Adevărul“ Andreea Coman, psiholog clinician.

Chiar dacă faptul că ţinem cont de superstiţii nu ne asigură reuşite în noul an, psihologii susţin că acestea pot juca un rol important în vieţile anumitor oameni, care pot căpăta încredere în momentul în care ştiu că au făcut tot ce a fost posibil din acest punct de vedere.

,,Cum am spus, un aliment consumat, un obiect vestimentar purtat nu au puterea de a schimba destinul, de a ne asigura faptul că vom avea un an plin de reuşite. Cu toate acestea, este bine ca persoanele care cred în aceste superstiţii să le urmeze în continuare. Nu este dăunător, iar acest lucru le poate oferi siguranţă, încredere că au făcut tot ce este posibil pentru a avea parte de un an mai bun“, a adăugat psihologul clinician.

,,Pentru sănătate mergem la medic, nu ne încredem în superstiţii"

O mulţime de obiceiuri sunt menite să ne asigure sănătate, bani şi reuşite pe toate planurile în noul an. Cu toate acestea, psihologii susţin că nu este sănătos să ne încredem în ele, mai ales când vine vorba despre sănătate.

,,Există metode prin care ne putem asigura că suntem sănătoşi, nu trebuie să ne încredem în superstiţii. Ne putem monitoriza starea de sănătate cu ajutorul analizelor, putem face sport, puteam avea grijă la alimentaţie. Există o mulţime de surse din care ne putem informa pentru a ne îmbunătăţi starea de sănătate. Deci, pentru sănătate mergem la medic, nu ne încredem în superstiţii. Deci, ascultăm sfatul unui medic, sfatul unui nutriţionist şi încercăm să facem sport“, a mai spus psihologul.

Haine noi de Anul Nou

Una dintre superstiţiile celebre, care se leagă de noaptea dintre ani, se referă la vestimentaţie. Se spune că hainele noi, dar şi cele de culoare roşie, dacă sunt purtate în noaptea dintre ani, aduc noroc în dragoste, dar şi pe plan financiar. Astfel, obiectele noi vor alunga necazurile şi dezamăgirile înfruntate în anul care tocmai s-a încheiat, aducând sănătate, fericire şi noroc.

Există o mulţime de superstiţii şi când vine vorba despre alimentaţie. Tradiţia spune că noul an trebuie să te găsească cu un pahar plin în mână, astfel, vei avea parte de belşug tot anul. Fie că este vorba despre şampanie sau suc, trebuie doar să bei paharul până la fund şi toate dorinţele se vor îndeplini. Tradiţia mai spune că în noaptea dintre ani trebuie să consumăm peşte - așa cum peștele înoată prin apă, vei înota și tu prin toate necazurile din anul următor, fără să te afecteze. Superstițioșii spun că trebuie să fie primul aliment pe care îl consumi în noul an. Totodată, unii consideră că cei care consumă carne de pui în noaptea dintre ani vor avea parte de ghinion în noul an.

Câte ţări, atâtea tradiţii

Nu doar românii ţin cont de anumite superstiţii în noaptea dintre ani. Conform tradiţiei, în Italia, Anul Nou este întâmpinat printr-un obicei special, care constă în a arunca pe fereastră obiecte vechi, simboluri ale anului care a trecut. Astfel, obiecte de mobilier și haine ajung în stradă.

Spaniolii sunt și ei destul de superstițioși. Un obicei de Revelion este să mănânci câte un bob de strugure la fiecare din cele 12 bătăi ale ceasului care vestesc trecerea în noul an, acestea fiind dorințe pentru fiecare lună a anului următor. Și portughezii fac la fel, numai că locul strugurilor este luat de smochine.

Grecii dedică ziua de Anul Nou Sfântului Vasile. Copiii își lasă încălțările lângă șemineu în noaptea de Anul Nou, pentru a primi daruri de la Sfântul cel bun. Adulții mănâncă ceva tradițional, vassilopitta, o prăjitură în care este pusă o monedă din argint sau din aur. Cel care găsește monedă va avea noroc tot anul. În Scoția, Anul Nou este numit Hogmanay. În unele sate sunt aprinse suluri de smoală, care apoi sunt lăsate să se rostogolească pe străzi. Astfel, anul vechi este ars și celui nou îi este permis să vină.