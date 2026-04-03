Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Fenomen rar în Bicaz, unde zeci de berze au poposit în curtea unui localnic. „Dacă vă aduceau copii câte berze aveți în curte...”

Primăvara a adus un spectacol neașteptat în satul Ciungi, unde zeci de berze au poposit în curtea unui gospodar, stârnind uimire şi comentarii amuzante pe rețelele sociale.

La începutul lunii aprilie, curtea unei gospodării din satul Ciungi, comuna Bicaz, s-a transformat într-o scenă cum rar se poate vedea, parcă desprinsă dintr-un documentar despre migraţia păsărilor. Zeci de berze s-au adunat în curtea săteanului, într-un popas binemeritat pe lungul drum din Africa spre casă.

În imaginile distribuite pe reţelele sociale, se aude cum liniștea stolului este întreruptă doar de lătratul unui câine din curte, care pare la fel de surprins de prezența neașteptată a păsărilor ca și autorul materialului video.

Deși berzele sunt o prezență obișnuită în multe sate din Moldova, popasul unui stol atât de numeros este extrem de rar în zona Bicazului. Aici, la poalele muntelui și aproape de lac, nu este una dintre rutele principale de migrație, astfel că apariția lor a uimit chiar și pe cei obișnuiți cu natura locului.

Specialiștii spun că păsările pot devia temporar din traseu în funcție de condițiile meteo, de curenții de aer sau de nevoia de hrană și odihnă. Cel mai probabil, stolul observat la Ciungi era în drum spre nordul țării, unde multe berze își reocupă cuiburile vechi.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, adunând mii de vizualizări și sute de comentarii. Utilizatorii au fost fascinați de frumusețea momentului, dar nu au lipsit glumele și referințele la vechiul mit potrivit căruia berzele aduc copii sau noroc.

* „Vom avea mulți bebeluși. Gluma la o parte, nu pot decât să admir frumusețile naturii.”

* „N-are omu' găini în curte câte berze sunt.”

* „Rămâne proprietara însărcinată și la 90 de ani, la câte semne a primit de la barză.”

* „Crește natalitatea la Ciungi!”

* „Ce bucurie mi-ați făcut!! Sunt frumoase și cu vești bune!!”

* „Dacă vă aduceau copii câte berze aveți în curte... dar fiți atenți, pentru că au venit să recunoască locul și la anul cine știe ce le trece prin cap!”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Berzele se numără printre primele păsări migratoare care revin în România, de obicei între sfârșitul lui martie și începutul lui aprilie. După un drum lung de mii de kilometri, traversând Africa și Orientul Apropiat, ele revin, an de an, cu o precizie uimitoare, în aceleași locuri în care au cuibărit și au crescut puii.

