Cartonașul Pokémon „Pikachu Illustrator” doboară recordurile. Pentru câte milioane de dolari s-a vândut la licitație

Un cartonaș Pokémon extrem de rar, denumit „Pikachu Illustrator”, a fost vândut luni la licitație pentru suma record de 16.492.000 de dolari, informează AFP. Achiziția îl transformă în cel mai scump cartonaș de colecție vândut vreodată la licitație, dar și în cel mai scump obiect de colecție din toate categoriile combinate, potrivit Guinness World Records și casei de licitații Goldin.

Cartonașul, care îl înfățișează pe celebrul Pikachu, fusese anterior cumpărat de youtubeur-ul american Logan Paul în 2021 pentru 5,28 milioane de dolari. Noul proprietar este A.J. Scaramucci, fiul fostului director de comunicare al Casei Albe, Anthony Scaramucci. La momentul vânzării, Logan Paul a pus cartonașul la gâtul lui Scaramucci, agățat de un colier cu diamante în valoare de 75.000 de dolari.

Cartonașele „Pikachu Illustrator” sunt extrem de apreciate de colecționari, fiind create de Atsuko Nishida, artista care a dat viață personajului Pikachu. Cartonașul nu a fost niciodată disponibil în comerț și a fost distribuit doar ca premiu la un concurs de ilustrație în 1998. Starea perfectă a acestuia, notată PSA 10, a contribuit la valoarea record.

Jocul de cărți Pokémon, lansat în Japonia în 1996, a cunoscut o revigorare a interesului în ultimii ani, ceea ce a dus la creșterea prețurilor și epuizarea stocurilor. Factorii care determină valoarea unui cartonaș includ raritatea, personajul reprezentat – Mew, Mewtwo, Pikachu sau Dracaufeu fiind cei mai căutați – și artistul care îl semnează.

După achiziția anterioară, Logan Paul a purtat cartonașul la un eveniment de wrestling WWE în Texas, iar suma de 16,492 milioane de dolari plătită luni include și comisionul cumpărătorului.