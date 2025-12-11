search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
O femeie din Italia și-a mințit iubitul și a organizat o nuntă fictivă, deși era deja căsătorită cu un alt bărbat

Publicat:

O femeie din Italia a pus la cale o nuntă fastuoasă pentru a-și ascunde trecutul: fără ca iubitul ei să știe, era încă măritată cu un alt bărbat. Ceremonia de la Como s-a dovedit a fi complet falsă, după ce un invitat a devenit suspicios și a alertat autoritățile.

O femeie din Italia a organizat o nuntă falsă FOTO: Shutterstock
O femeie din Italia a organizat o nuntă falsă FOTO: Shutterstock

O femeie din provincia Como, Italia, a organizat o ceremonie impresionantă alături de partenerul ei, cu care era într-o relație de cel puțin cinci ani. Cei doi, ambii în vârstă de 50 de ani, plănuiseră să se căsătorească civil. Însă mireasa nu i-a spus niciodată bărbatului că era deja căsătorită cu altcineva, potrivit Fanpage.

Nu este clar de ce a ales să ascundă adevărul, „poate de teamă sau de rușine”, notează sursa citată. În orice caz, ceremonia aranjată a fost falsă, iar căsătoria este nulă. Descoperirea a venit după ce un participant la nuntă a observat că anunțul de căsătorie nu fusese afișat la Primărie, așa cum prevede legea.

Suspiciuni la nuntă

Invitatul care a ridicat semne de întrebare a remarcat încă de la ceremonie un detaliu neobișnuit: deși mirele era înconjurat de rude și prieteni, pentru mireasă nu părea să fi venit nimeni. La câteva zile după nuntă, martorul a mers la oficiul stării civile pentru a verifica afișarea anunțurilor. Funcționarii de acolo nu știau nimic despre ceremonie.

După verificări, angajații biroului au anunțat carabinierii, care i-au identificat pe cei doi „soți” și i-au chemat pentru clarificări. Atunci bărbatul a aflat adevărul: căsătoria nu existase niciodată, iar femeia era căsătorită cu alt bărbat și nu a putut niciodată să-i spună adevărul și astfel să evite cererea în căsătorie.

Investigații și posibile consecințe

Carabinierii investighează acum dacă au fost comise infracțiuni, având în vedere că în cadrul ceremoniei a fost semnat și un document. Bărbatul ar putea solicita despăgubiri pentru daune morale, după ce a descoperit că întreaga ceremonie la care participase fusese, de fapt, o înscenare.

Evenimentul s-a încheiat cu un moment simbolic, „ritualul nisipului”, în care cuplul a turnat nisip colorat într-un recipient, gest ce simbolizează unirea sufletelor. Pentru bărbat, însă, momentul a rămas doar o amintire amară a unei uniuni care nu a existat niciodată.

