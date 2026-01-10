Număr record de cazuri de gripă în primele zile ale anului, de două ori mai multe decât anul trecut

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) raportează o creștere îngrijorătoare a cazurilor de gripă și infecții respiratorii în România, doar în primele zile ale anului 2026. Specialiștii avertizează că numărul real al cazurilor ar putea fi mai mare, dat fiind că subraportarea este posibilă din cauza sărbătorilor de iarnă.

Potrivit datelor publicate pentru perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, au fost raportate 10.570 de cazuri de gripă clinică, de peste două ori mai multe decât în aceeași perioadă a sezonului trecut și aproape de patru ori peste media ultimilor cinci ani. În total, în aceeași săptămână, au fost înregistrate 61.016 cazuri de infecții respiratorii (gripă, infecții acute de căi respiratorii superioare și pneumonii), cu 36,9% mai multe față de perioada similară din sezonul precedent.

Cele mai multe cazuri de gripă clinică au fost raportate în București – 1.283, Cluj – 688, Constanța – 688 și Prahova – 550. Totodată, au fost raportate 44 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 21 mai multe decât în aceeași săptămână a sezonului trecut.

De la începutul sezonului gripal, au fost confirmate de laborator 572 de cazuri de gripă, majoritatea cu virus gripal de tip A: 221 cu subtipul A(H3), 30 cu A(H1), 316 A nesubtipat, 4 B și o coinfecție A+B. La toate cazurile A(H3) secvențiate la Institutul Cantacuzino a fost identificată subclada K.

În ultima săptămână au fost raportate 8 decese noi, numărul total al deceselor confirmate cu virus gripal ajungând la 11. Cele mai multe victime aveau peste 65 de ani, iar două decese au fost înregistrate la persoane cu vârste între 15 și 64 de ani.

Până la 4 ianuarie 2026, peste 1,27 milioane de persoane au fost vaccinate împotriva gripei, majoritatea din grupele de risc pentru compensare.

INSP recomandă vaccinarea fără întârziere a persoanelor eligibile, tratament antiviral precoce, utilizarea măștilor în spitale și centre de îngrijire în perioadele de circulație intensă a virusurilor, respectarea igienei mâinilor și a etichetei respiratorii. Supravegherea epidemiologică continuă să fie raportată săptămânal pentru a permite un răspuns rapid în cazul agravării situației.