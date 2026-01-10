search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Accident între mai multe mașini în Prahova: două persoane, transportate la spital

Publicat:

Un accident în care au fost implicate mai multe autovehicule a avut loc, sâmbătă seară, 10 ianuarie, pe DN 1A, pe raza localităţii Ţânţăreni. Două persoane au fost transportate la spital.

FOTO: Prahova News
FOTO: Prahova News

Astfel, scrie Agerpres, pentru direcţia Blejoi - Ploieşti se circulă pe traseul comuna Blejoi - Calea Unirii - strada Văleni (municipiul Ploieşti) - strada Transilvaniei (municipiul Ploieşti) - strada Calomfirescu (municipiul Ploieşti) - strada Gheorghe Doja (municipiul Ploieşti), iar pentru sensul opus traficul se desfăşoară pe acelaşi traseu, în retur.

Traficul greu este oprit, având în vedere restricţiile de tonaj existente în municipiul Ploieşti.

Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, două persoane au fost transportate la spital.

În evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme şi cei cinci ocupanţi ai acestora. Dintre persoanele aflate la bordul autoturismelor, patru au necesitat îngrijiri medicale la faţa locului. Toate victimele sunt conştiente şi cooperante.

În final, două persoane (o femeie de 29 de ani şi un bărbat de 39 de ani) au fost transportate la UPU Ploieşti. Au suferit traumatisme uşoare, necesitând investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate”, precizează ISU Prahova.

Ploieşti

