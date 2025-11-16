Video Fenomenul alungirii picioarelor în Turcia: noua tendință riscantă și dureroasă: „E ca și cum ceva ar exploda în tine”

Alungirea chirurgicală a membrelor a devenit un adevărat fenomen în rândul turiștilor medicali din Turcia, care plătesc zeci de mii de euro pentru câțiva centimetri în plus la înălțime. Deși astfel de intervenții sunt destinate în mod oficial persoanelor cu patologii medicale, tot mai mulți pacienți sănătoși aleg operația din motive estetice, în ciuda durerilor extreme și a riscurilor majore la care se supun.

Prețurile pentru o astfel de intervenție variază între 20.000 și 50.000 de euro, la care se adaugă aproximativ 8.000 de euro pentru fizioterapie și șederi îndelungate în hoteluri sau clinici, ce pot dura trei luni. În 2024, peste 1,5 milioane de turiști au mers în Turcia pentru proceduri medicale diverse, de șase ori mai mulți decât în 2012, notează Corriere della Sera.

Operația care îți „alungește” picioarele cu un milimetru pe zi

Metoda se bazează pe principiul Ilizarov, dezvoltat în Siberia în anii ’50: osul este secționat și apoi întins treptat cu ajutorul unor dispozitive externe sau interne, determinând regenerarea treptată a țesuturilor. Variantele moderne includ LON – combinație între șuruburi intramedulare și fixatori externi, sau Precice 2 – cea mai scumpă metodă, controlată prin telecomandă și considerată mai puțin invazivă.

Pacienții povestesc că durerile sunt greu de suportat. „Durerea este cumplită. E ca și cum ceva ar exploda în tine”, spune Marco, un italian de 35 de ani.

Povești similare vin din lumea întreagă: Peter, 32 de ani, american – a crescut de la 172 cm la 184 cm, după luni de chin: „Toată lumea mă respectă”, spune el.

Frank, 38 de ani, britanic – s-a ales cu o embolie pulmonară care l-a adus aproape de moarte, după ce a câștigat 10 cm în înălțime.

Theresia Fischer, model german – a ajuns de la 170 la 184 cm după șapte intervenții pentru a-și mulțumi soțul, dar acum regretă: picioarele îi sunt disproporționate față de corp.

Riscuri uriașe: embolii, fracturi, deformări, infecții

Medicii avertizează că această procedură nu este nicidecum una estetică inofensivă.

Dr. Giovanna Weber subliniază că pacienții se pot confrunta cu leziuni ale nervilor, embolii pulmonare, tromboze, rigiditate articulară, fracturi, infecții severe, mers alterat, ca pe tocuri sau chiar deformări permanente.

În februarie 2025, un pacient saudit care fusese operat la Istanbul a murit în hotel, în timpul recuperării, deși intervenția părea să fi decurs fără probleme.

Industria turcă a „centimetrilor în plus”

Site-uri precum Wannabetaller, Travelmedi sau Lunaclinic promit o „nouă versiune a ta”, evaluări gratuite și pachete all-inclusive. Însă jurnaliștii care cer informații sunt redirecționați sau ignorați.

Ministerul Sănătății din Turcia a acreditat peste 4.000 de clinici și instituții medicale, însă standardele nu sunt uniforme. Cel puțin 28 de britanici au murit în Turcia între 2019 și 2025 din cauza complicațiilor după intervenții estetice.

„Nu recomand această operație celor peste 140 cm fără acondroplazie. Nu avem date privind efectele pe termen lung asupra articulațiilor”, avertizează dr. Mehmet Kocaoglu, chirurg din Istanbul.

Profesorul Yunus Öç atrage atenția că pacienții pot ajunge dependenți de ajutorul altora toată viața: „Nu este ca o rinoplastie. Riscurile trebuie înțelese”.