O operație estetică în Turcia te-ar putea costa viața, avertizează specialiştii britanici. Două tinere au murit în ultima lună

Medicii și oficialii din domeniul sănătății din Marea Britanie sunt din ce în ce mai alarmați de potențialele pericole care se ascund în spatele unor clinici din Turcia, informează The Telegraph.

→ Imaginea 1/3: Pinky Jolley, înainte şi după operaţie, FOTO Facebook

Avertizarea lor vine după ce cel puțin 25 de cetățeni britanici au murit în urma unor intervenții chirurgicale în Turcia în ultimii patru ani, inclusiv două tinere numai în ultima lună. Morgan Ribeiro, în vârstă de 20 de ani, din sudul Londrei, a intrat în șoc septic în urma unei operații de slăbire la Istanbul, în timp ce Demi Agoglia, în vârstă de 26 de ani, din Manchester, a murit din cauza unei embolii pulmonare, după ce a suferit o operație de ridicare a posteriorului.

Imobilizată la pat, după o operaţie de micşorare a stomacului

Britanica Pinky Jolley, în vârstă de 46 de ani, din Merseyside, a avut nevoie de tratament la două spitale NHS din Liverpool după o gastrectomie cu manșon (cunoscută și sub numele de manșon gastric) efectuată în Turcia, în noiembrie anul trecut. Operaţia în sine presupune îndepărtarea celei mai mari părți a stomacului, ceea ce îi face pe pacienți să mănânce mai puțin și să se simtă mai sătui.

A costat doar de 2.100 de lire sterline, în timp ce în Marea Britanie e în jur de 10-12.000 de lire sterline, şi promitea rezultate spectaculoase în ceea ce privește pierderea în greutate. Însă greșelile din timpul operației i-au provocat multiple infecții, septicemie și leziuni la nivelul esofagului și stomacului, ceea ce a făcut ca aceasta să nu poată primi alimente și lichide decât printr-un tub direct în intestin. Acum este în mare parte imobilizată la pat, cu dureri constante și cu pierderi musculare cauzate de malnutriție. Soțul ei, Paul, în vârstă de 44 de ani, a renunțat la locul de muncă pentru a deveni îngrijitorul ei cu normă întreagă.

Privind retrospectiv, Pinky Jolley declară pentru The Teleghaph: „A fost atât de ieftin, încât ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă, dar, ca să fiu sinceră, am crezut că prețurile operațiilor din Marea Britanie sunt umflate. Dacă aș putea rezuma experiența într-un singur cuvânt, acesta ar fi «oribil». Nu vreau ca nimeni altcineva să treacă prin ceea ce am trecut eu. Turismul medical nu se va opri, dar trebuie să existe mult un cadrul legal mai strict”.

Deși a făcut cercetări timp de nouă luni înainte de a lua hotărârea să se opereze, ea spune că a avut acces doar la recenzii online - despre care acum crede că au fost înșelătoare - și nu i s-a permis să se întâlnească cu chirurgul ei decât cu câteva ore înainte de procedură.

Referitor la acest tip de procedură, Ahmed Ahmed, chirurg consultant în chirurgie bariatrică la un mare spital NHS din Londra, spune că numai echipamentul chirurgical pentru o gastrectomie în manșon costă într-o clinică din UE aproximativ 2.000 de lire sterline pe operație. „Deci, cum este posibil ca spitalele din alte părți să ofere întregul pachet de îngrijire, inclusiv intervenția chirurgicală, anestezia, costurile de spitalizare, plus costurile de zbor și de hotel pentru 2.500 de lire sterline?", se întreabă el.

Medicul se teme că în unele clinici din străinătate se refolosesc instrumente concepute pentru a fi de unică folosință, ceea ce crește riscul ca acestea să fie mai puțin eficiente sau să declanșeze infecții: „Este evident că se iau niște scurtături”.

Turcia nu este obligată să respecte aceleași reglementări ca UE

Deși țări precum Lituania, Polonia și Cehia oferă, de asemenea, turism medical, această industrie a operaţiilor estetice este în plină expansiune în Turcia, în mare parte pentru că, de obicei, costurile sunt mai mici decât în țările UE, iar clienții sunt atrași de ideea de a avea o vacanță în același timp.

Turcia nu este obligată să respecte aceleași reglementări ca UE sau Marea Britanie în ceea ce priveşte practicarea chirurgiei estetice. În timp ce chirurgii din UE urmează între 10 și 15 ani de pregătire pentru a deveni specialiști, în țări precum Turcia, pregătirea poate dura doar trei ani. De asemenea, pacienții cu risc ridicat, care nu ar fi considerați potriviți pentru chirurgia estetică în conformitate cu recomandările din Marea Britanie şi UE, inclusiv cei care fumează, sunt obezi sau au diabet, pot, de asemenea, să constate că sunt acceptați pentru o intervenție chirurgicală în Turcia.

Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care, potrivit statisticilor, aproximativ 150.000 de britanici aleg să meargă în Turcia în fiecare an, păcăliţi de site-urile care promit că oricine poate călători la soare, poate sta într-o locuință de lux și se poate opera pentru a-și „transforma” corpul, totul la preţuri extrem de mici.

Reclamele înşelătoare şi presiunea reţelelor de socializare

Experții avertizează că unele companii se folosesc de afirmații înșelătoare și de tactici de vânzare sub presiune pentru a convinge clienții să se înscrie pentru intervenții chirurgicale majore în clinici care nu corespund standardelor. O simplă verificare pe site-ul de comparare a clinicilor private WhatClinic enumeră peste 900 de furnizori de servicii de chirurgie plastică în Turcia, deși doar 122 sunt recunoscuți oficial de site-ul HealthTurkiye, susținut de guvernul turc.

Medicii britanici se tem că rețelele de socializare conduc la o tendință tot mai mare a femeilor de 20-30 de ani de a face operații estetice și de pierdere în greutate în Turcia. Pacientele pot fi vulnerabile din punct de vedere emoțional și financiar, astfel încât sunt o pradă ușoară pentru clinicile lipsite de scrupule. Astfel, la nivel mondial, 86% din operațiile de chirurgie estetică sunt efectuate la femei, vârsta de 18-34 de ani fiind cea mai populară pentru o operație la nas sau pentru mărirea sânilor, iar vârsta de 35-50 de ani pentru liposucție, potrivit Societății Internaționale de Chirurgie Plastică Estetică (ISAPS).

Medicii buni nu se găsesc pe Facebook

Marc Pacifico, un chirurg plastician de renume din Marea Britanie și președinte al unei organizaţii de profil, subliniază că, deși în Turcia se află unii dintre cei mai renumiți chirurgi plasticieni din lume, este puțin probabil ca aceștia să fie cei mai promovați pe rețelele de socializare sau în rezultatele căutărilor pe Google.

„Multe companii de turism cosmetic nu angajează chirurgi calificați corespunzător. Aceste companii păcălesc potențialii clienți cu tehnici de marketing psihologice. (...) Poate exista multă presiune pentru a vă înscrie rapid pentru a obține un preț mai mic sau pentru a fi de acord cu o a doua operație la un preț redus înainte de a o face pe prima” – precizează el.

Chiar și recenziile pacienților pot fi nesigure. Unii pacienți, printre care și Pinky Jolley, au declarat că s-au simțit presați să lase recenzii elogioase înainte de a li se acorda un certificat de „apt pentru zbor” pentru a pleca acasă. Aceasta spune că personalul clinicii a fost foarte insistent în legătură cu recenzia pozitivă pe Trustpilot și i-a cerut să trimită o captură de ecran. Din fericire, ea a reușit ulterior să o editeze pentru a fi mai exactă.

În acest context, săptămâna trecută, autoritatea britanică de supraveghere a publicității a interzis două anunțuri plătite pe Google de la firme turcești pentru că au făcut afirmații „înșelătoare” și „iresponsabile” despre siguranța, calitatea și ușurința de a face operații de nas și de abdominoplastie în străinătate.