search
Duminică, 14 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Nunta-surpriză, noul trend din Italia. De ce renunță cuplurile la ceremoniile tradiţionale

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În Italia, tot mai multe tinere cupluri renunţă la tradiţii, astfel că, dacă accepţi o invitație la o aniversare, un prânz în familie sau un grătar între prieteni, s-ar putea să te trezeşti, de fapt, la o nuntă.

Nunţile-surpriză devin un trend în Italia. FOTO: arhivă
Nunţile-surpriză devin un trend în Italia. FOTO: arhivă

Dacă până nu demult o nuntă însemna luni întregi de pregătiri, liste nesfârșite de invitați și un buget care continua să crească de la o săptămână la alta, tot mai multe cupluri din Italia aleg acum să renunţe la tradiţii. Își cheamă apropiații la o petrecere aparent obișnuită și le dezvăluie abia la fața locului că participă la o căsătorie.

Fenomenul, despre care scrie publicația La Stampa, a început să câștige teren într-o perioadă în care tot mai mulți italieni pun sub semnul întrebării modelul tradițional al nunții, în principal din motive economice.

Trebuie să recunoaştem cu toţii că, în ultima vreme, şi pentru miri şi pentru invitaţi, o nuntă nu este numai prilej de bucurie, aşa cum ar trebui să fie, pentru că ea vine la pachet cu o serie de cheltuieli și obligații care transformă participarea într-un adevărat „proiect”.

În trecut, în Italia şi nu numai, invitații cumpărau un cadou sau ofereau bani, îşi achiziţionau o ținută elegantă și se prezentau la ceremonie. Astăzi, lucrurile sunt mult mai complicate. Pe lângă darul de nuntă, apar petrecerile burlacilor și burlăcițelor, cina organizată în ajunul evenimentului, brunch-ul sau micul dejun din ziua următoare și, în multe cazuri, reguli privind vestimentația sau culorile pe care trebuie să le poarte invitații la eveniment.

Pentru femei, lista poate deveni și mai lungă. Multe participă la alegerea rochiei de mireasă, la probe, la ședințe comune de machiaj și coafură sau la alte activități organizate înaintea nunții, ceea ce presupune timp, deplasări și cheltuieli suplimentare.

În plus, mulți miri se inspiră din nunțile spectaculoase ale vedetelor și aleg destinații aflate la sute sau chiar mii de kilometri de casă. Astfel de evenimente presupun bilete de avion, hoteluri și zile de concediu, iar invitații ajung să își organizeze vacanțele în funcție de planurile altora.

Mai puţine obligaţii din toate punctele de vedere

Pe acest fond au apărut nunțile-surpriză din Italia. În loc să trimită invitații oficiale pentru o nuntă, mirii anunță o petrecere obișnuită. Unii își invită familia la o aniversare, alții la un prânz de duminică sau la un grătar şi abia după ce toată lumea ajunge la eveniment invitații află adevăratul motiv al întâlnirii.

O astfel de alegere schimbă multe dintre „regulile nescrise”, dar de cele mai multe ori obligatorii ale unei nunți.

În primul rând, scade numărul invitaților, pentru că mirii nu mai sunt presaţi de familie să cheme rude îndepărtate sau cunoștințe pe care nu le-au mai văzut de ani de zile sau persoane invitate doar din obligație, ci doar pe cei de care se simt cu adevărat apropiaţi. Concret, asta înseamnă că lista de invitați poate scădea de la aproximativ o sută-două sute de persoane la 30 sau 40, iar asta se vede și în costurile organizării.

De asemenea, dispar și multe dintre așteptările unei nunți clasice. Când oamenii cred că merg la o petrecere obișnuită, nimeni nu mai compară meniuri, nu mai discută despre aranjamentele florale și nu mai analizează fiecare detaliu al organizării. Tortul este primit cu entuziasm indiferent cum arată, iar atmosfera devine mai relaxată.

Una dintre principalele explicații ale acestui fenomen tot mai răspândit în ultima vreme în Italia o reprezintă banii. Potrivit unui studiu realizat la comanda platformei Facile.it, o nuntă costă în medie aproape 14.000 de euro în Italia, iar pentru multe cupluri, suma este greu de suportat, astfel că două din zece ajung să renunțe la planurile de căsătorie, iar dintre cele care merg mai departe multe se împrumută.

Dincolo de calculele financiare, mulți dintre cei care aleg o nuntă-surpriză spun că vor pur și simplu să petreacă această zi alături de oamenii pe care îi consideră cu adevărat importanți, fără liste impuse de familie, fără invitații trimise din politețe și fără presiunea de a mulțumi pe toată lumea.

Reacțiile apărute pe rețelele sociale arată că invitații apreciază această abordare şi mulți spun că se simt cu adevărat „speciali”, pentru că au fost chemați fiindcă mirii și-au dorit prezența lor, nu pentru că tradiția o cerea.

Există, însă, un comentariu care se repetă aproape de fiecare dată după o astfel de petrecere. După ce surpriza trece, invitații ajung la aceeași concluzie: „Aș fi putut să mă îmbrac mai bine”...

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
digi24.ro
image
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. Care este relația cu Ilie Bolojan, șeful PNL
gandul.ro
image
Cât de bogat este cel care a RUPT duminică PNL-ul
mediafax.ro
image
Tripleta de Champions League a lui Gigi Becali, în vacanță, în Turcia. Două vedete de la FCSB încearcă să-l convingă pe Drăguș să semneze
fanatik.ro
image
Cât costă cireșele, căpșunile și caisele în Piața Obor din București
libertatea.ro
image
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri VIDEO
digi24.ro
image
Biserica de 10 de milioane de euro a lui Gigi Becali a fost sfințită! Cum și-a făcut apariția soția lui + cele mai tari imagini
gsp.ro
image
Primul mare scandal de la Cupa Mondială 2026! ”Corupție! E dezgustător”. FIFA a emis un comunicat de urgență
digisport.ro
image
Japonia se vede campioană mondială. Declarația curajoasă a asiaticilor
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Nicuşor Dan: Eugen Tomac şi-a depus mandatul. Îl desemnez pentru postul de premier pe Adrian Veştea
observatornews.ro
image
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
cancan.ro
image
Cine se va ocupa de pensii după ce Nicușor Dan a numit un nou premier? Pensionarii, o veste bună și una rea
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
prosport.ro
image
Cine plătește dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Ce spune legea și cum recuperezi daunele
playtech.ro
image
Preotul de la biserica lui Gigi Becali, dezvăluiri emoționante despre patronul FCSB: „M-a impresionat dragostea lui pentru Dumnezeu! Nu mai are altă bucurie”
fanatik.ro
image
Un primar PNL reacționează la nominalizarea lui Adrian Veștea. Mario de Mezzo cere „anticipate”
ziare.com
image
Imaginile cu Cristiano Ronaldo în SUA fac înconjurul lumii! Vitinha a reacționat: ”Sunt reale! Vă asigur că nu e Photoshop”
digisport.ro
image
Tragerea LOTO de duminică, 14 iunie 2026. Report de peste 6 milioane de euro la 6/49
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Tone de fructe și legume cu pesticide. Românii, în pericol
mediaflux.ro
image
Poftiți în viitor! SUA - Paraguay s-a jucat pe cel mai scump stadion din lume, care ne-a arătat cum va arăta fotbalul de mâine
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Un nou trend în materie de vacanțe, tot mai popular printre români. Cât costă excursiile de o zi prin Europa: „Aş recomanda oricui”
click.ro
image
Horoscopul săptămânii 15-21 iunie 2026. Cinci zodii dau lovitura! Vin banii și oportunitățile majore pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta virală care face furori pe rețelele de socializare în această vară: cuiburi cu legume. Cum se prepară
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
„Preistoria de la porțile de sud-est ale Bucureștiului”: Continuarea cercetărilor arheologice în situl Glina-Bălăceanca
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gina Pistol, aventură într-unul intre cele mai vechi târguri din România. Cu ce a plecat acasă prezentatoarea „MasterChef”: „Ce a fost în mintea mea?”
image
Un nou trend în materie de vacanțe, tot mai popular printre români. Cât costă excursiile de o zi prin Europa: „Aş recomanda oricui”

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Femeile sau bărbații? Psihologii au descoperit cine preia, de fapt, inițiativa într-o relație

Click! Sănătate

image
Vorbirea oferă indicii timpurii despre demență