Nunta-surpriză, noul trend din Italia. De ce renunță cuplurile la ceremoniile tradiţionale

În Italia, tot mai multe tinere cupluri renunţă la tradiţii, astfel că, dacă accepţi o invitație la o aniversare, un prânz în familie sau un grătar între prieteni, s-ar putea să te trezeşti, de fapt, la o nuntă.

Dacă până nu demult o nuntă însemna luni întregi de pregătiri, liste nesfârșite de invitați și un buget care continua să crească de la o săptămână la alta, tot mai multe cupluri din Italia aleg acum să renunţe la tradiţii. Își cheamă apropiații la o petrecere aparent obișnuită și le dezvăluie abia la fața locului că participă la o căsătorie.

Fenomenul, despre care scrie publicația La Stampa, a început să câștige teren într-o perioadă în care tot mai mulți italieni pun sub semnul întrebării modelul tradițional al nunții, în principal din motive economice.

Trebuie să recunoaştem cu toţii că, în ultima vreme, şi pentru miri şi pentru invitaţi, o nuntă nu este numai prilej de bucurie, aşa cum ar trebui să fie, pentru că ea vine la pachet cu o serie de cheltuieli și obligații care transformă participarea într-un adevărat „proiect”.

În trecut, în Italia şi nu numai, invitații cumpărau un cadou sau ofereau bani, îşi achiziţionau o ținută elegantă și se prezentau la ceremonie. Astăzi, lucrurile sunt mult mai complicate. Pe lângă darul de nuntă, apar petrecerile burlacilor și burlăcițelor, cina organizată în ajunul evenimentului, brunch-ul sau micul dejun din ziua următoare și, în multe cazuri, reguli privind vestimentația sau culorile pe care trebuie să le poarte invitații la eveniment.

Pentru femei, lista poate deveni și mai lungă. Multe participă la alegerea rochiei de mireasă, la probe, la ședințe comune de machiaj și coafură sau la alte activități organizate înaintea nunții, ceea ce presupune timp, deplasări și cheltuieli suplimentare.

În plus, mulți miri se inspiră din nunțile spectaculoase ale vedetelor și aleg destinații aflate la sute sau chiar mii de kilometri de casă. Astfel de evenimente presupun bilete de avion, hoteluri și zile de concediu, iar invitații ajung să își organizeze vacanțele în funcție de planurile altora.

Mai puţine obligaţii din toate punctele de vedere

Pe acest fond au apărut nunțile-surpriză din Italia. În loc să trimită invitații oficiale pentru o nuntă, mirii anunță o petrecere obișnuită. Unii își invită familia la o aniversare, alții la un prânz de duminică sau la un grătar şi abia după ce toată lumea ajunge la eveniment invitații află adevăratul motiv al întâlnirii.

O astfel de alegere schimbă multe dintre „regulile nescrise”, dar de cele mai multe ori obligatorii ale unei nunți.

În primul rând, scade numărul invitaților, pentru că mirii nu mai sunt presaţi de familie să cheme rude îndepărtate sau cunoștințe pe care nu le-au mai văzut de ani de zile sau persoane invitate doar din obligație, ci doar pe cei de care se simt cu adevărat apropiaţi. Concret, asta înseamnă că lista de invitați poate scădea de la aproximativ o sută-două sute de persoane la 30 sau 40, iar asta se vede și în costurile organizării.

De asemenea, dispar și multe dintre așteptările unei nunți clasice. Când oamenii cred că merg la o petrecere obișnuită, nimeni nu mai compară meniuri, nu mai discută despre aranjamentele florale și nu mai analizează fiecare detaliu al organizării. Tortul este primit cu entuziasm indiferent cum arată, iar atmosfera devine mai relaxată.

Una dintre principalele explicații ale acestui fenomen tot mai răspândit în ultima vreme în Italia o reprezintă banii. Potrivit unui studiu realizat la comanda platformei Facile.it, o nuntă costă în medie aproape 14.000 de euro în Italia, iar pentru multe cupluri, suma este greu de suportat, astfel că două din zece ajung să renunțe la planurile de căsătorie, iar dintre cele care merg mai departe multe se împrumută.

Dincolo de calculele financiare, mulți dintre cei care aleg o nuntă-surpriză spun că vor pur și simplu să petreacă această zi alături de oamenii pe care îi consideră cu adevărat importanți, fără liste impuse de familie, fără invitații trimise din politețe și fără presiunea de a mulțumi pe toată lumea.

Reacțiile apărute pe rețelele sociale arată că invitații apreciază această abordare şi mulți spun că se simt cu adevărat „speciali”, pentru că au fost chemați fiindcă mirii și-au dorit prezența lor, nu pentru că tradiția o cerea.

Există, însă, un comentariu care se repetă aproape de fiecare dată după o astfel de petrecere. După ce surpriza trece, invitații ajung la aceeași concluzie: „Aș fi putut să mă îmbrac mai bine”...