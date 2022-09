Monedă „extrem de rară”, în valoare de un milion de dolari, returnată de americani Israelului

O monedă care datează de la o rebeliune evreiască împotriva stăpânirii romane din urmă cu aproape 2.000 de ani a fost returnată de SUA Israelului în urma unei anchete comune de contrabandă.

Moneda a fost „bătută” în anul 69 d.Hr. și este „extrem de rară”. Are o valoare de un sfert de șekel și este estimată la peste 1 milion de dolari, potrivit biroului procurorului districtual din Manhattan, care a găzduit luni o ceremonie de repatriere la New York.

Înapoierea acesteia vine la 20 de ani după ce autoritățile israeliene au aflat pentru prima dată, prin intermediul unor informatori, că moneda de argint a fost descoperită de către hoți de antichități în Valea Ella, la sud de Ierusalim. Se crede că moneda face parte dintr-un depozit de altele similare găsit de hoți în zona care găzduiește numeroase situri arheologice importante.

Anchetatorii spun că obiectul antic a intrat pe piața neagră înainte de a fi introdus ilegal în Marea Britanie prin Iordania. Apoi a fost exportat în SUA prin intermediul unor documente false. În 2017, ofițerii de securitate internă au confiscat moneda în Denver, Colorado, unde urma să fie vândută la licitație.

„În ciuda complexității acestei investigații, echipa noastră de procurori, analiști și agenți care lucrează cu autoritățile israeliene, au reușit să descopere această antichitate în doar câteva luni”, a declarat procurorul districtual din Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., descriind moneda ca având o „valoare culturală imensă”.

Regatul Iudeii a căzut sub controlul roman în anul 6 d.Hr., deși rezistența la stăpânirea imperială a dus la o serie de revolte cunoscute sub numele de „războaiele iudeo-romane”. Moneda datează din al patrulea an al Primei Revolte Evreiești, cunoscută și sub numele de Marea Revoltă Evreiască, care a început în anul 66 d.Hr.

Romanii au permis ca anumite monede locale să fie bătute și să circule în părți ale imperiului lor, inclusiv în Iudeea. Autoritatea Israeliană pentru Antichități (IAA) a declarat că liderii rebeli au bătut „motive evreiești” pe monedele imperiale, acoperind astfel fața împăratului. Un comunicat de presă al IAA a descris acest act drept „o declarație de independență a evreilor din țara Israelului, o declarație împotriva puternicului imperiu care se afla în fața lor”, scrie CNN.

IAA a spus că are cunoștință doar de o altă monedă similară, și-anume una achiziționată de British Museum în anii 1930. Instituția crede că mai sunt „aproximativ trei” care circulă pe piața neagră.

La ceremonia de repatriere a monedei au participat mai mulți oficiali israelieni înalți, inclusiv ambasadorul țării la Națiunile Unite, Gilad Erdan. Într-o declarație, directorul IAA, Eli Eskosido, a descris returnarea monedei drept „începutul unui trend foarte pozitiv și important pentru restaurarea bunurilor de patrimoniu cultural”.