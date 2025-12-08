„Mari războaie și un roi de albine”. Predicțiile înfricoșătoare ale lui Nostradamus pentru 2026, dezvăluite

Adepții lui Nostradamus cred că 2026 va aduce un roi simbolic de putere, războaie de șapte luni între Est și Vest, dar și promisiunea unei renașteri prin apariția „omului luminii” după criză.

Michel de Nostredame, cunoscut drept Nostradamus, este considerat autorul unor previziuni tulburătoare despre evenimente mondiale precum atacurile de la 11 septembrie și moartea prințesei Diana, consemnate în lucrarea sa Les Propheties, publicată în 1555. Textul său, care conține 942 de predicții sub forma unor poeme, este scris într-o combinație de expresii latine obscure și franceză veche, ceea ce îl face dificil de descifrat.

Deși previziunile sale sunt adesea vagi, adepții cred că unele dintre catrenele filosofului francez au anunțat bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki și, mai recent, răspândirea Covid-19.

Noua serie de viziuni nu menționează clar un an anume, însă urmăritorii enigmaticului profet cred că cele legate de cifra 26 trimit la anul 2026, scrie Daily Mail.

Un pasaj marcat I:26 spune: „Marele roi de albine va apărea… pe timp de noapte ambuscada…”. Dar, în loc să fie vorba despre insecte care invadează orașele, mulți cred că „albinele” simbolizează puterea și fac trimitere la lideri mondiali.

Acest lucru ar putea însemna că figuri influente precum Donald Trump sau Vladimir Putin ar putea avea victorii anul viitor – poate printr-un acord al lui Trump în Gaza sau un posibil avans al Rusiei în Ucraina. Aliați potențiali ar putea, de asemenea, să-și unească forțele și să ia o decizie politică surprinzătoare.

Un alt vers al lui Nostradamus asociat cu numărul 26, scris în franceza standard și tradus în engleză, afirmă: „Din pricina favorurilor arătate orașului… Ticino se va umple de sânge...” Ticino este cel mai sudic canton al Elveției, cunoscut pentru păduri, lacuri și ghețari.

Deși nu este clar ce ar putea însemna exact acest vers specific geografic, există teorii care sugerează că astrologul ar indica un nou conflict european, posibil între vecini, având în vedere că Ticino se învecinează cu nordul Italiei.

Și, din păcate, există și alte predicții referitoare la război și un posibil conflict între Est și Vest.

Aceeași interpretare poate fi aplicată catrenului: „Șapte luni mare război, oameni morți prin rău / Rouen, Evreux, regele nu va eșua”, pe care mulți îl văd ca o referire la un nou conflict condus de doi lideri încăpățânați, convinși că nu pot pierde.

O altă profeție spune: „Când Marte străbate drumul printre stele, sânge omenesc va stropi sanctuarul. Trei focuri se ridică dinspre Răsărit, în timp ce Occidentul își pierde lumina în tăcere.” Dat fiind că Marte este zeul roman al războiului, pare că filosoful sugerează că anul 2026 va fi din nou presărat cu conflicte și multă suferință.

Nostradamus pare, de asemenea, să prevestească o nouă confruntare între Europa Occidentală și posibil Asia, fără a preciza natura acesteia. Cele două blocuri politice ar putea intra într-o bătălie economică, în condițiile în care Europa încearcă să lupte cu stagnarea, însă mulți cred că este vorba despre o profeție privind ascensiunea inteligenței artificiale.

Pe măsură ce țări ca Japonia și China avansează în domeniul AI, cresc temerile că roboții ar putea prelua locurile de muncă, ceea ce se leagă de ideea Occidentului care „își pierde lumina în tăcere”.

Dar astrologul francez nu a fost numai negativ – ba chiar și-a încheiat predicțiile pentru 2026 într-o notă optimistă.

„Umbrele vor cădea, dar omul luminii se va ridica”, a scris el. „Iar stelele îi vor ghida pe cei care privesc înăuntru.”

După criza războiului și a focului, Nostradamus anunță o perioadă de renaștere, iar acesta ar putea fi începutul unui nou lider sau al unei noi abordări asupra lumii.