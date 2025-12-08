search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
Un tânăr de 33 de ani a „făcut cu mâna” la camera video dintr-un balon cu aer cald, după care s-a aruncat în gol

0
0
Publicat:

Un bărbat de 33 de ani a sărit intenționat, în septembrie, dintr-un balon cu aer cald în timpul zborului. Potrivit anchetei, acesta a „făcut cu mâna” către o cameră aflată în nacelă înainte de a se arunca din balon.

FOTO: AP
FOTO: AP

Jesus Lato Garzon, în vârstă de 33 de ani, se îmbarcase pe 19 septembrie într-un zbor operat de Virgin Balloons Flight, pe ruta Billingshurst – Dunsfold, sate din Marea Britanie, scrie The Mirror.

Garzon, originar din Watford, se afla alături de alți 16 pasageri și un pilot, toți fiind martori la momentul căderii sale.

În fața tribunalului, s-a menționat că pilotul a stat de vorbă cu el înaintea zborului, la ora 6:15 dimineața, și „nu a avut nicio îngrijorare” cu privire la starea sa de sănătate sau capacitatea de a zbura.

Detectivul Sergent Elaine Keating i-a spus legistului: „Toată lumea știa că există o cameră pentru a înregistra zborul, iar pilotul le-a cerut să se uite la cameră pentru o fotografie. Jesus s-a întors și a făcut un semn cu mâna către cameră, iar apoi s-a cățărat și a ieșit din balon.

Ea a adăugat că acesta a părăsit balonul „foarte rapid”, neexistând „nicio șansă” pentru ceilalți pasageri să-l oprească.

Familia lui Garzon a participat la audierea legistului prin intermediul unei legături video din Spania, asistați de un interpret în sală.

A fost găsit un bilet asupra sa

Garzon a fost descris ca fiind „un fiu, membru al familiei și prieten foarte iubit” și nu exprimase anterior medicului său de familie nicio îngrijorare legată de sănătatea mintală.

Balonul era împărțit în cinci secțiuni, iar acesta se afla cu alți trei pasageri. Zborul a pornit cu întârziere din cauza ceții, după o sesiune de informare privind siguranța, la aproximativ 8:45 dimineața. 

Asupra lui Garzon a fost găsit un bilet, pe care legistul l-a considerat ca indicând intenția de sinucidere.

Legistul a declarat: „Trebuie să precizez clar că nu este rolul acestei instanțe să determine de ce a recurs Jesus la acțiunile sale și nu voi specula cu privire la ce se petrecea în mintea sa la acel moment.”

„Este un șoc imens, părea că este o persoană pozitivă”

Domnul Garzon lucra într-un complex rural de cinci stele din Hertfordshire popular printre celebrități.

Cu câteva săptămâni înainte de moartea sa, el și-a dat demisia în mijlocul unei ture, după ce le-a spus colegilor că trebuie să „se gândească la viața lui”. Tânărul de 33 de ani era originar din Sevilia, Spania, dar lucrase la hotel în ultimii cinci ani.

Colegii de la The Grove i-au adus un omagiu după moartea sa.

„Era un tip drăguț, un muncitor silitor și bun la ceea ce făcea. A fost șoc imens, pentru că părea mereu o persoană pozitivă, cineva care nu ar renunța niciodată. Dar cred că nu știi niciodată ce e cu adevărat în mintea cuiva.

Plecase în mijlocul unei ture și le-a spus celorlalți colegi: «Trebuie să plec și să mă gândesc la viața mea». Toată lumea a presupus că vrea să facă altceva cu timpul lui... nu asta. Avea familie în Sevilia, Spania. Obișnuia să-și ia pauze sabatice pentru a-i vizita timp de câteva luni și apoi se întorcea în Marea Britanie.”

Un alt coleg a povestit cum domnul Garzon făcuse o remarcă în glumă, anul trecut, spunând că nu ar vrea să călătorească niciodată cu balonul cu aer cald din cauza fricii de înălțime.

Îl știam puțin, așa că acest lucru m-a șocat și mi-a provocat durere. Era un tip drăguț, obișnuiam să stau de vorbă și să glumesc cu el. Totuși, mi se pare ciudat că a mers cu balonul cu aer cald.

Vara trecută, hotelul a oferit clienților și apoi personalului excursii cu balonul. Eu am menționat că aș putea merge, dar Jesus a clătinat din cap și mi-a spus «nu mă vei prinde niciodată într-unul din ăla, nu-mi plac înălțimile!»”

