Un cașalot eșuat, mort și în descompunere, a fost descoperit în largul arhipelagului Svalbard, iar scenele au fost imortalizate în fotografii spectaculoase care arată un urs polar hrănindu-se din cadavru. Imaginile, surprinse de fotograful Roie Galitz, au stârnit fascinație și, în același timp, scepticism în mediul online.

Cadavrul uriașului mamifer marin, purtat de curenți până la latitudini unde rar ajung cașaloții, zăcea printre sloiuri de gheață, cu maxilarul deschis, asemenea unei ilustrații din manuale, dar acoperit de pete portocalii și negre de degradare. Pe spatele său, un urs polar se plimba liniștit, completând tabloul impresionant.

Fotograful Roie Galitz a ajuns la locul descoperirii după ce un prieten l-a anunțat că a văzut carcasa la 82° nord, mult dincolo de Cercul Arctic. În iulie, Galitz conducea o expediție cu un grup restrâns de fotografi și pasionați de natură, iar după 24 de ore de manevre printre sloiuri, echipajul a găsit lângă balenă un urs polar adormit, relatează National Geographic.

„Oaspeții mei, fiind pentru prima dată acolo, nu și-au dat seama cât de incredibil de norocoși erau”, spune Galitz, aflat la a 34-a expediție în zonă.

Misterul cașalotului rătăcit în apele înghețate

Specialiștii consultați de fotograf au confirmat caracterul excepțional al descoperirii. „Cașaloții sunt scufundători de adâncime, iar de obicei stau în partea vestică a Svalbardului, și doar masculii. Femelele și puii rămân mai la sud, unde e mai cald”, a explicat Galitz, citând discuțiile cu experții Michelle Dutro (NOAA) și Sean O'Callaghan (Atlantic Technological University).

Oamenii de știință bănuiesc că animalul a fost adus de curenți și vânt. Cauza morții rămâne necunoscută: ar putea fi vorba de bătrânețe, o toxină sau o coliziune cu un vas. „Fără indicii mai clare, e imposibil de aflat”, spune Galitz.

Spectacol unic: urșii polari la festin

În următoarele ore, un al doilea urs polar, femelă, s-a apropiat de cadavru, iar cei doi au încercat să pătrundă prin pielea groasă. „Felul în care se mișca, urca, cobora, intra în apă și încerca din nou, îți dădea impresia de frustrare”, povestește fotograful.

Între încercări, urșii se jucau, se rostogoleau și lingeau apa dulce de pe sloiuri, în timp ce cadavrul se lăsa ca o pernă de aer, eliberând gaze din descompunere. „E ca o saltea uriașă, nu atât de solidă cum ai crede”, spune Galitz.

Fotografiile, puse sub semnul întrebării

Imaginile spectaculoase și clipurile video au fost publicate pe rețelele sociale, însă unii internauți au acuzat că ar fi generate sau manipulate cu inteligență artificială.

„Din păcate, vedem asta tot mai des. Când o fotografie pare unică și specială, oamenii devin sceptici. Îi înțeleg, pentru că au mai fost păcăliți... Dar eu am mii de cadre din acea zi, din unghiuri diferite, plus fișierele brute”, explică Galitz.

Fotograful recunoaște că reacțiile îl frustrează, dar spune că pasiunea pentru momentele irepetabile rămâne mai puternică: „Ziua în care nu voi mai fi entuziasmat e ziua în care nu voi mai face fotografie”.

O scenă care a dispărut la fel de repede cum a apărut

După câteva zile, cadavrul cașalotului a fost purtat de vânturi și pierdut în apele arctice. „E atât de imprevizibil și fragil totul acolo. O scenă pe care ai văzut-o azi, mâine poate să nu mai fie”, conchide Galitz.