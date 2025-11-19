Video Naștere „foarte importantă” la o grădină zoologică din Valencia, unde a venit pe lume un pui de rinocer alb. „O specie în pericol de dispariţie”

Un pui de rinocer alb a venit pe lume la începutul lunii noiembrie la o grădină zoologică din Valencia, estul Spaniei, în cadrul Programului european pentru specii în pericol de dispariţie, care vizează asigurarea supravieţuirii acestor animale ameninţate, informează AFP.

După o gestație de 491 de zile, mama, Kwanza, a dat naştere unui pui mascul, potrivit grădinii zoologice Bioparc din Valencia.

„Am încercat şi inseminări artificiale şi în mod natural şi am reuşit într-un final”

Pe pagina de Facebook Bioparc Valencia a fost publicată o înregistrare video cu momentul naşterii şi cu bucuria îngrijitorilor care observau de la distanţă venirea pe lume a puiului de rinocer alb.

„Suntem foarte fericiţi pentru că am încercat şi inseminări artificiale şi în mod natural şi am reuşit într-un final”, a spus Loles Carbonell, directoare tehnică la Bioparc, în cadrul unui videoclip publicat de centru fără a preciza cum s-a produs concepţia.

În cei aproape 18 ani de existenţă a acestui centru, este prima dată când aici se naşte un rinocer alb de sud (Ceratotherium simum simum).

O înregistrare realizată la câteva zile după naştere îl arată pe puiul de rinocer, care nu are încă un nume, mergând vioi alături de mama lui, potrivit lui Raul Olmo, membru al echipei de îngrijire a animalelor din Bioparc.

„Această naştere este foarte importantă pentru programul internaţional de conservare, întrucât este vorba despre o specie în pericol de dispariţie”, a subliniat el.

Numele puiului va fi ales prin vot dintr-o listă de opţiuni propuse de îngrijitori.

Rinocerii alb sunt foarte căutaţi de braconieri pentru coarnele lor şi sunt incluşi în categoria „aproape ameninţate” de Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii.