25 februarie: Ziua în care a murit ultimul mareșal al Uniunii Sovietice, unul dintre puciștii anti-Gorbaciov

Data de 25 februarie marchează, de-a lungul timpului, nașterea şi dispariția unor personalități culturale și politice cu impact istoric mai mult sau mai puțin pozitiv. Printre acestea, și controversatul Dmitri Iazov, ultimul mareșal al Uniunii Sovietice, unul dintre puciștii anti-Gorbaciov.

1707: S-a născut dramaturgul italian Carlo Goldoni

Carlo Goldoni (25 februarie 1707 – 6 februarie 1793), dramaturg și libretist venețian, este considerat unul dintre marii reformatori ai teatrului italian, opera sa fiind adesea comparată, ca amploare și influență, cu cea a lui Luigi Pirandello.

În prima parte a secolului al XVIII-lea, teatrul italian se afla într-o perioadă de stagnare, dominată de repetiția acelorași scheme și texte. Goldoni a schimbat radical această direcție, renunțând la miraculos, la declamația rigidă și la măștile tradiționale, și orientând comedia spre personaje credibile, bine conturate, cu profunzime psihologică. Piesele sale se disting prin dinamism, forță de observație, vervă satirică, umor și un optimism constant.

Eliminând convențiile rigide ale commediei dell’arte, el a introdus figuri inspirate din viața reală și situații recognoscibile, lăsând posterității descrieri detaliate ale vieții și moravurilor clasei mijlocii venețiene.

1817: Deschiderea Muzeului Național Brukenthal

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, considerat cel mai vechi muzeu din România, și-a deschis porțile pentru public la 25 februarie 1817.

La baza instituției a stat colecția baronului Samuel von Brukenthal, fost guvernator al Transilvaniei, care a lăsat prin testament un important fond de picturi, manuscrise, cărți rare și obiecte de artă.

Muzeul funcționează în Palatul Brukenthal, clădire în stil baroc ridicată la sfârșitul secolului al XVIII-lea, iar în prezent include mai multe galerii și secțiuni tematice, fiind unul dintre cele mai importante repere culturale din România.

1836: Samuel Colt a brevetat primul revolver cu repetiție

La 25 februarie 1836, inventatorul și industriașul american Samuel Colt (1814–1862) a brevetat revolverul cu mecanism de repetiție, invenție care avea să schimbe semnificativ industria armelor de foc.

El a fondat ulterior compania Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company, prin care a contribuit decisiv la răspândirea acestui tip de armament.

Istoricul James E. Serven a descris inovațiile lui Colt drept momente care au influențat destinul armelor de foc americane.

1841: S-a născut pictorul francez Auguste Renoir

Auguste Renoir, născut la 25 februarie 1841, a devenit unul dintre cei mai apreciați pictori francezi și unul dintre creatorii curentului impresionist, alături de Claude Monet, Alfred Sisley și Paul Cézanne. Atașamentul său față de desenul riguros, arta figurativă și portret a făcut ca, în timp, să se îndepărteze parțial de impresionismul pur.

Supranumit „pictorul bucuriilor vieții”, Renoir a lucrat cu pasiune până aproape de sfârșitul vieții, chiar dacă a suferit de o paralizie parțială.

În 1919 a fost distins cu Legiunea de Onoare.

Ultimii ani i-au fost marcați de pierderi familiale, război și boală, însă nu a încetat să picteze, lucrând adesea șezând, cu penelul fixat de mâna dreaptă. Regreta doar că nu mai putea realiza pânze de mari dimensiuni și mărturisea că nu a existat zi din viața sa fără pictură.

S-a stins la 3 decembrie 1919, la 78 de ani.

1866: Debutul literar al lui Mihai Eminescu

La 25 februarie 1866, Mihai Eminescu a debutat în revista „Familia” din Oradea, editată de Iosif Vulcan, cu poezia „De-aș avea...”. Textul a fost publicat sub numele „Eminescu”, formă adaptată de editor din numele original „Eminovici”.

Publicarea a marcat începutul unei cariere excepționale, Eminescu devenind ulterior figura centrală a poeziei românești, autor al unor opere fundamentale.

1900: S-a născut actorul român Costache Antoniu

Costache Antoniu (1900–1979) a fost un important actor de teatru și film, asociat în special cu scena Teatrului Național din București. A interpretat roluri notabile în piese semnate de William Shakespeare, Ion Luca Caragiale și Camil Petrescu.

În cinematografie a apărut în producții precum „Răscoala” (1966) și „Dacii” (1967), iar activitatea sa didactică la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică a influențat numeroase generații de actori.

1932: Adolf Hitler obține cetățenia germană

La 25 februarie 1932, Adolf Hitler, liderul NSDAP, a primit cetățenia germană printr-un decret emis de autoritățile landului Braunschweig.

Această naturalizare i-a permis să participe la alegerile prezidențiale din același an, în competiție cu Paul von Hindenburg. Deși a pierdut scrutinul, în ianuarie 1933 a fost numit cancelar al Germaniei, moment care a deschis drumul instaurării regimului nazist.

1943: S-a născut George Harrison, membru al trupei The Beatles

George Harrison (1943–2001) a fost chitarist, compozitor și membru al trupei The Beatles, contribuind cu piese celebre precum „Here Comes the Sun” și „Something”.

După destrămarea formației, a avut o carieră solo de succes, lansând albume precum „All Things Must Pass”. A fost cofondator al supergrupului The Traveling Wilburys și s-a implicat activ în cauze umanitare, organizând Concert for Bangladesh în 1971.

1973: S-a născut cântărețul Julio Iglesias Jr.

Julio Iglesias Jr., născut la 25 februarie 1973, este fiul cântărețului Julio Iglesias și al lui Isabel Preysler și fratele lui Chabeli Iglesias și al lui Enrique Iglesias.

După divorțul părinților din 1979, s-a mutat la Miami împreună cu familia și a studiat la Menlo College, în Atherton, California.

În 2008 a câștigat concursul CMT Gone Country și a realizat pentru Travel Channel o emisiune de călătorii în America Latină.

1983: A murit cunoscutul dramaturg american Tennessee Williams

Tennessee Williams (1911–1983) a fost dramaturg, poet și romancier american, recompensat cu două Premii Pulitzer pentru dramă, pentru piesele „In tramvai numit dorinţă” (1948) și „Pisica pe acoperişul fierbinte” (1955), ambele ecranizate la scurt timp după apariţie

În volumul autobiografic „Memorii ale unui bătrân crocodil”, publicat cu cinci ani înaintea morții sale accidentale, autorul a vorbit deschis despre dependențele sale, problemele de sănătate, episoadele de instabilitate psihică, legătura profundă cu sora sa lobotomizată și relația de durată cu Frankie Merlo, a cărui moarte i-a provocat o depresie severă.

1990: Lansarea Radio Contact în România

Radio Contact a început să emită la București la 25 februarie 1990, numărându-se printre primele posturi private apărute după Revoluție. Stația difuza în principal muzică pop și programe interactive. În 2004, brandul a fost înlocuit cu Kiss FM, devenit ulterior unul dintre cele mai populare radiouri comerciale din țară.

2020: A murit Dmitri Iazov, ultimul mareșal al Uniunii Sovietice

Dmitri Iazov a fost ministru al Apărării al Uniunii Sovietice în perioada 1987–1991 și ultimul ofițer care a deținut gradul suprem de mareșal al URSS.

Numele său rămâne legat de tentativa de lovitură de stat din august 1991 împotriva liderului sovietic Mihail Gorbaciov, când un grup de lideri comuniști conservatori a încercat să oprească reformele politice și economice ale acestuia.

Conspiratorii au trimis unități militare și tancuri la Moscova, au declarat starea de urgență și au încercat să preia controlul instituțiilor statului, motivând că Gorbaciov nu mai este apt să conducă. Puciul a eșuat după trei zile, iar participanții, inclusiv Iazov, au fost arestați.

Eșecul loviturii de stat a accelerat procesele care au dus la destrămarea Uniunii Sovietice în decembrie 1991.

Dmitri Iazov a fost încarcerat, apoi eliberat în 1993 și amnistiat în 1994.

Responsabilitatea sa a fost analizată și în legătură cu alte intervenții militare violente din ultimele luni ale URSS. Astfel, în 2019, justiția din Lituania l-a condamnat în lipsă la zece ani de închisoare pentru rolul avut în reprimarea mișcării de independență lituaniene din ianuarie 1991, când intervenția trupelor sovietice a dus la moartea a cel puțin 14 civili și rănirea a peste 700.

De asemenea, în calitate de ministru al Apărării, a fost implicat în operațiunea militară sovietică din Baku, Azerbaidjan, din ianuarie 1990, cunoscută drept „Ianuarie Negru”, desfășurată sub numele de cod „Udar” („Lovitura”), soldată cu 137 de morți și peste 700 de răniți.

În ciuda acestor controverse și condamnări externe, în Rusia a continuat să fie tratat ca o figură militară de rang înalt.

La începutul lunii februarie 2020 a fost decorat pentru merite față de stat și pentru activitatea în sprijinul veteranilor, primind distincția din partea ministrului Apărării Serghei Șoigu.

De-a lungul anilor, a mai fost decorat și de președintele rus Vladimir Putin, inclusiv cu Ordinul de Onoare (2004) și Ordinul Aleksandr Nevski (2014).

A murit la vârsta de 95 de ani, pe 25 februarie 2020.