Noul standard: 7.000 pași zilnic sunt de ajuns pentru sănătate. Ce spune studiul făcut în Spania

Cercetătorii au demolat mitul potrivit căruia oamenii ar trebui să facă cel puțin 10.000 de pași în fiecare zi pentru o viață sănătoasă. Un nou studiu internațional condus de Universitatea din Granada (Spania) a stabilit un standard diferit.

Cercetarea nu numai că evidențiază numărul ideal de pași zilnici pe care oamenii ar trebui să-i vizeze, dar subliniază și avantajele pentru sănătate ale ritmului de mers pe jos.

Disecarea mitului celor 10.000 de pași zilnici

Cifra de 10.000 de pași în fiecare zi își are originea în Japonia anilor 1960, dar nu a avut niciodată un sprijin științific substanțial fiind însă îmbrățișată la nivel mondial pentru că oferea un reper rotund beneficiilor pentru sănătate.

Noul studiu arată că un număr de aproximativ 7.000 de pași zilnici ar fi suficient, potrivit earth.com. Asta înseamnă aproximativ 6,4 kilometri pe zi, având în vedere pasul uman mediu.

Studiul este produsul colaborării dintre specialiști din diverse instituții internaționale. Acestea includ Centrul Medical al Universității Radboud din Țările de Jos, Universitățile din Granada și Castilla-La Mancha din Spania și Universitatea de Stat din Iowa din Statele Unite ale Americii.

„Ceea ce diferențiază studiul nostru este stabilirea unor obiective clare. Indicăm că îmbunătățirile sănătății sunt observabile cu creșteri minore ale pașilor zilnici, în special pentru persoanele mai puțin active în prezent”, au spus autorii studiului.

Potrivit constatărilor, chiar și obiective mici, cum ar fi 500 de pași zilnici suplimentari, ar putea oferi îmbunătățiri ale sănătății. Această recomandare este deosebit de încurajatoare pentru cei care consideră că perspectiva a aproape 7- 9.000 de pași este descurajantă.

Astfel că dacă te întrebi câți pași ar trebui să faci în fiecare zi, nu există întotdeauna un răspuns fix, deși studiile sugerează între 6.000 și 10.000.

Studiul complet a fost publicat în Journal of the American College of Cardiology .