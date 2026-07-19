 Răsturnare de situație în cazul Mădălinei Manole. Un detectiv anunță noi dovezi și cere redeschiderea dosarului: „Nu am abandonat lupta” | adevarul.ro
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Video Răsturnare de situație în cazul Mădălinei Manole. Un detectiv anunță noi dovezi și cere redeschiderea dosarului: „Nu am abandonat lupta”

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Moartea Mădălinei Manole continuă să ridice întrebări, la 16 ani de la dispariția artistei. Detectivul particular Mihaela Brooks susține că investigația nu a fost abandonată și că noi dovezi ar putea sta la baza unei cereri de redeschidere a dosarului.

Mădălina Manole, o artistă îndrăgită de români
Mădălina Manole a murit chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani Foto: arhivă, adevărul

Mihaela Brooks susține că echipa sa a obținut noi dovezi în cazul morții artistei. Detectivul particular a transmis că lipsa informațiilor publice din ultimele luni nu înseamnă că demersurile în acest caz au fost abandonate.

„Vrem să transmitem un mesaj tuturor celor care ne urmăresc și ne trimit mesaje. Faptul că în ultima perioadă nu am mai postat nimic pe rețelele de socializare despre caz nu înseamnă că am abandonat lupta, ci din contră: echipa noastră a lucrat neîncetat și mult mai intens. În tot acest timp, am căutat și am găsit noi dovezi solide, imperios necesare ca acest caz să fie redeschis pe baza noilor descoperiri științifice pe care le-am obținut”, a transmis Mihaela Brooks.

Potrivit detectivului particular, raportul este aproape finalizat și ar urma să fie depus la tribunal „în cel mai scurt timp”.

„În aceste momente, echipa finalizează ultimele detalii ale raportului, care urmează să fie depus la tribunal în cel mai scurt timp - o zi, două”, a mai precizat aceasta.

Mihaela Brooks nu dezvăluie, deocamdată, natura noilor dovezi

Detectivul particular a explicat că detaliile tehnice și informațiile despre noile descoperiri nu vor fi făcute publice înainte ca raportul să fie depus oficial.

Mihaela Brooks susține că echipa sa nu va răspunde, în această perioadă, întrebărilor venite din partea presei sau a celor care urmăresc cazul pe rețelele de socializare.

„Pentru a proteja corectitudinea demersului juridic, dorim să precizăm următoarele: Nu vom răspunde la absolut nicio întrebare pe social media, în mass-media sau prin mesaje private. Detaliile tehnice și noile descoperiri sunt complet confidențiale în acest moment; nici măcar fratele Mădălinei nu cunoaște ce am descoperit, până când raportul nu devine oficial”, a transmis aceasta.

Mihaela Brooks a anunțat că va face publice informațiile după ce dosarul va fi înregistrat oficial la instanță.

„Vom face un anunț public imediat ce dosarul va fi înregistrat oficial la instanță. Vă mulțumim pentru susținere!”, a mai scris detectivul particular.

Reacțiile celor care urmăresc cazul Mădălinei Manole

Mesajul detectivului a stârnit numeroase reacții în mediul online. Cei care urmăresc de ani de zile cazul au transmis mesaje de susținere și și-au exprimat speranța că noile demersuri vor contribui la clarificarea tuturor întrebărilor legate de moartea artistei.

Pe cine a sunat Mădălina Manole înainte de a-și lua viața: „Ăștia doi mi-au mâncat zilele, îmi fac viața un calvar!“

„Mă bucur nespus să aud această veste. Din tot sufletul îmi doresc ca adevărul să iasă în sfârșit la iveală și ca toate semnele de întrebare care au rămas de atâția ani să își găsească răspunsul. Le doresc multă putere familiei și tuturor celor care au luptat să nu se renunțe la acest caz. Sper ca dreptatea să își spună cuvântul, iar sufletul Mădălinei să își găsească, în cele din urmă, liniștea. Doamne ajută!!!”, a scris una dintre persoanele care au comentat anunțul.

„Doamne ajută să faceți lumină în acest caz, minunata fată cu părul de foc să își găsească liniștea!”, a transmis o altă persoană.

Mădălina Manole a murit în ziua în care a împlinit 43 de ani

Mădălina Manole a murit la 14 iulie 2010, chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Cântăreața a fost găsită decedată în locuința sa de pe strada Griviței din Otopeni.

Moartea artistei a generat, de-a lungul anilor, numeroase întrebări și controverse în spațiul public. Cazul a fost considerat sinucidere, însă mai multe persoane au susținut ulterior că anumite aspecte ar trebui reanalizate și că dosarul ar trebui redeschis.

În anii ’90, pentru a ajunge la concertele Mădălinei Manole, fanii artistei se organizau cu săptămâni sau chiar luni înainte. În toate orașele importante ale țării existau fan-cluburi, iar cei mai înfocați susținători aveau privilegiul de a sta în primul rând la spectacolele artistei.

Pentru generația care a crescut cu muzica ei, Mădălina Manole a rămas una dintre cele mai iubite artiste ale României. 

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