Cum arătau vacanțele românilor la mare în comunism. Discoteci, concursuri de Miss și turiști străini, într-o perioadă marcată de lipsuri

În ultimii ani ai regimului comunist, pentru mulți români concediul la mare era una dintre puținele ocazii de a ieși din rutina unei vieți marcate de lipsuri, restricții și cozi interminabile. Timp de câteva săptămâni, litoralul părea să funcționeze după alte reguli: pe plaje aveau loc concursuri și spectacole, serile se încheiau în discoteci, iar stațiunile erau pline de turiști români și străini. Cum arătau vacanțele pe litoral înainte de 1989 și de ce și le amintesc mulți cu nostalgie?

Potrivit unui material publicat de „Click pentru femei”, Mamaia și Costinești reprezentau cele două mari centre ale distracției estivale, fiecare cu un public și o atmosferă aparte. În timp ce Mamaia era asociată cu festivalurile, spectacolele și turismul internațional, Costinești devenise stațiunea preferată a tinerilor, unde muzica și spiritul de vacanță creau impresia unei libertăți greu de găsit în restul țării.

Mamaia, stațiunea spectacolelor și a turiștilor străini

Mamaia era cea mai cunoscută stațiune de pe litoralul românesc și atrăgea atât turiști din România, cât și vizitatori veniți din Germania, Suedia și alte țări europene.

În fiecare vară, Teatrul de Vară găzduia Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale vremii. Pe scenă urcau artiști precum Corina Chiriac, Angela Similea sau Mirabela Dauer, iar pentru mulți români aceasta era singura ocazie de a-i vedea cântând live.

Potrivit „Click pentru femei”, atmosfera era completată de spectacolele din clubul Melody, unul dintre cele mai cunoscute localuri ale stațiunii, unde veneau inclusiv turiști străini și, ocazional, Nicu Ceaușescu. În sezon aveau loc și prezentări de modă organizate de Casa Venus, condusă de Zina Dumitrescu, iar pe plajă erau organizate concursuri de frumusețe și alte evenimente estivale.

Costinești, locul unde tinerii aveau impresia că sunt mai liberi

Dacă Mamaia era asociată cu eleganța și spectacolele, Costineștiul devenise simbolul vacanțelor tinerilor.

Aici funcționa celebra Discotecă a Tineretului, considerată la vremea respectivă una dintre cele mai mari discoteci în aer liber din Europa de Est. Radio Vacanța transmitea zilnic de pe plajă, iar serile erau animate de concerte, proiecții de filme și spectacole organizate la Teatrul de Vară.

Unul dintre oamenii care au contribuit la atmosfera stațiunii a fost realizatorul radio și DJ-ul Andrei Partoș.

„Animatoarele nu existau pe vremea aceea. Oamenii veneau să se distreze, nu să fie văzuți. Stăteau la coadă de la ora 19.00, ca să prindă loc la masă. Discoteca începea la ora 20.00, la Vox Maris, și se termina la ora 23.00. Acolo primeau altceva decât în localitatea din care veneau”, povestea acesta, la un moment dat, citat de „Click pentru femei”.

El a ajuns în Costinești în 1971, unde a pus muzică atât pentru turiștii români, cât și pentru cei străini. În timpul zilei comenta evenimentele de pe plajă la Radio Vacanța, iar seara era prezent la pupitrul discotecilor.

„Costineștiul era o evadare și oamenii se simțeau liberi. Securiștii erau foarte vigilenți în stațiune, dar nu interveneau atât de des precum la oraș. Se mai găsea un individ riguros care ne atrăgea atenția că am difuzat Phoenix. El, de fapt, voia să arate că era un securist citit”, își amintea Andrei Partoș.

Muzică occidentală și schimburi cu turiștii străini

Deși România comunistă controla strict accesul la cultura occidentală, litoralul oferea uneori o imagine diferită.

DJ-ii încercau să țină pasul cu noutățile muzicale ascultând emisiunile postului Radio Europa Liberă și făceau rost de discuri și benzi de magnetofon prin marinari, piloți sau însoțitori de bord. Turiștii străini aduceau la rândul lor muzică, cosmetice, țigări sau haine greu de găsit în magazinele românești.

Potrivit sursei citate, astfel de schimburi aveau loc frecvent între turiști și localnici, deși comerțul neautorizat era considerat infracțiune și putea fi pedepsit de autorități.

O lume diferită pentru câteva săptămâni

În timp ce în multe orașe oamenii stăteau la cozi pentru alimente și cumpărau produse pe cartelă, pe litoral puteau găsi mai ușor cafea naturală, băuturi sau țigări considerate produse de lux în acea perioadă.

Acest contrast explică, în parte, de ce mulți români își amintesc cu nostalgie vacanțele petrecute la mare. Nostalgia nu privește însă regimul comunist în sine, ci sentimentul de libertate pe care îl ofereau câteva zile petrecute departe de grijile cotidiene.

Istoricii atrag frecvent atenția că amintirile despre concediile din acea perioadă trebuie privite în contextul vremurilor. Deși litoralul oferea mai multe posibilități de petrecere a timpului liber decât alte zone ale țării, vacanțele se desfășurau într-un stat în care libertatea de exprimare era limitată, călătoriile în străinătate erau dificil de obținut, iar lipsurile materiale făceau parte din viața de zi cu zi.