 „Au nevoie doar de proști fără studii”. Masterul de la Academia de Poliție care produce ofițeri într-un an este contestat. Explicațiile instituției | adevarul.ro
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„Au nevoie doar de proști fără studii”. Masterul de la Academia de Poliție care produce ofițeri într-un an este contestat. Explicațiile instituției

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Ministerul Afacerilor Interne a anunțat 160 de locuri la masterul profesional pentru formarea ofițerilor de poliție. Accesul le este însă îngrădit agenților de poliție. „Asta nu e reformă, e selecție cu dedicație”,  spun criticii.

Trei ani de Academie pot fi egalați de un an de „master profesional” FOTO: arhiva/MAI
Trei ani de Academie pot fi egalați de un an de „master profesional” FOTO: arhiva/MAI

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a anunțat cu o săptămână în urmă recrutarea candidaților pentru admiterea la programul de studii universitare de master profesional destinat formării ofițerilor de poliție, specializarea „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice”, forma de învățământ cu frecvență. Este un program în care an de an agenții de poliție își pun speranța, dorindu-și o carieră de ofițer. În acest an nu li se permite însă accesul, ceea ce a iscat o mare nemulțumire în sistem. Oamenii nu reușesc să înțeleagă cum rezolvi deficitul de personal ignorând o resursă importantă pe care o reprezintă agenții de poliție, unii cu experiență considerabilă. Alții acuză direct că în fapt, permițând accesul indiferent de specializare, condiția fiind doar să fi absolvit studii superioare cu durata de minimum 4 ani (240 de credite transferabile), se încearcă introducerea în sistem a celor care nu au reușit pe calea clasică.

Rușine sistemului! Nu poți aloca 160 locuri pentru Master profesional cu interdicție de a participa la examen cadrele active, în detrimentul Academiei de Poliție!! Recomand să desființați Academia de Poliție! Nu mai reprezintă emblema MAI în formarea de ofițeri de poliție! Rușine!”, „Locurile sunt absolut rezervate!”, „România, cea mai coruptă țară din Europa. Asta spune tot”, „Mai gata să acceptați cu școala vieții, nu mai e mult”, „Adică aveți de atâția ani în sistem oameni care au absolvit facultăți cu examen de admitere, pe care îi folosiți deja, care au făcut și școala de subofițeri și activează deja și nu îi plătiți nici ca ofițeri, nici la studii! Și veniți și culegeți toți absolvenții de facultăți dubioase, pentru că deja oferta voastră de muncă nu mai prezintă interes actual. De ce?”, „Au nevoie doar de proști fără studii, doar nulități care se supun fără să gândească”, „Așa multă pregătire?! Chiar un an de zile? E prea mult! Merge doar și on-line? ,,Beeeiii, atâtea școale e prea mult, dă-le drecu!! Cascheta să steie bine, beeeii!!”, „Ai relații? Nu ai nevoie de facultate” - sunt doar câteva din comentariile care s-au adunat chiar la postarea Ministerului Afacerilor Interne Romania de pe contul de Facebook.

Modul în care MAI organizează admiterea la masterul profesional pentru formarea ofițerilor de poliție a fost contestat și de Sindicatul Europol, pe același considerent că noua sesiune de recrutare discriminează agenții de poliție aflați deja în sistem.

Sindicatul consideră că situația este paradoxală, deoarece MAI invocă permanent deficitul de personal și nevoia de profesionalizare, însă nu permite accesul propriilor angajați la această formă de promovare profesională.

De la „încă un mijloc de a forma eficient și rapid ofițeri de poliție” la eliminarea din cursă

Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a precizat pentru „Adevărul” că inițial atât ministrul Cătălin Predoiu cât și secretarul de stat Bogdan Despescu i-a asigurat pe polițiști că masterul profesional va fi „încă un mijloc, pe lângă trecerile agenților în corpul ofițerilor, de a forma eficient și rapid ofițeri de poliție”.

În primele două promoții au concurat și au reușit să facă masterul profesional 69 și, respectiv, 71 de agenți de poliție. Ulterior, s-a făcut o modificare.

"S-a despărțit masteratul profesional, în sensul că se vor organiza în două clase: una exclusiv pentru agenții de poliție și una pentru persoane din afara sistemului. La modul în care este redactat în lege, sigur că la prima vedere nu există nicio discriminare. Sunt două clase diferite, pentru unii și pentru alții, adică au posibilități și șanse egale. Pe de altă parte, după ce au reglementat acest lucru și au primit avizul de la ARACIS, în realitate nu au mai scos clasă pentru agenți și au scos doar clasă pentru cei din afara sistemului. Și în momentul de față au mărit de la 75 la 160”, a precizat liderul sindical.

Deși masterul profesional a fost creat inițial pe specialitatea poliție judiciară, nici agenții de poliție care lucrează zi de zi exact în domeniu nu se pot perfecționa. 

Temerea este că pe lângă absolvenții de studii superioare cu specializări compatibile cu nevoile sistemului își vor găsi loc în sistem, prin intermediul acestui masterat profesional, și mulți alții.

Vor face un an de zile și după aceea îi vedem în poliție. Și probabil că vor și conduce structuri în care vom avea zeci de polițiști sau sute de polițiști cu experiență de 15-20 de ani, 25 de ani, și vor fi conduși de un ofițer de poliție care are un an de pregătire teoretică”, atrage atenția liderul Europol.

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„Filmul” l-au mai văzut. S-a întâmplat și după recrutarea de specialiști pentru Poliția Animalelor, de exemplu, când medici veterinari au fost angajați pentru această structură și ulterior s-au transferat la Ordine Publică, precizează Andreica.

Greu de digerat ce se întâmplă, spune Andreica, va fi și pentru absolvenții Academiei de Poliție care stau 3 sau 4 ani în școală, trec prin toate rigorile vieții de student în Academia de Poliție, nu sunt plătiți în intervalul acesta de timp, se specializează pe toate liniile de muncă, susțin examene și abia după trei sau patru ani intră în câmpul muncii, „pe când cei care accesează masteratul profesional cu Facultatea de Design Interior după un an de zile vor fi în câmpul muncii, ei deja vor avea vechime de doi ani când vor veni colegii lor din Academie de Poliție”.

Sindicatul va încerca în continuare să schimbe lucrurile, arată Andreica, pentru că o soluție de - 75 locuri pentru oamenii din sistem și 75 de locuri pentru cei din afara sistemului - era una rezonabilă, însă excluderea agenților este inacceptabilă.

În momentul în care pe față vii și interzici accesul agenților este clar că tu ca instituție ți-ai pierdut obiectivul. Tu nu mai ai interesul de a specializa sau de a ultra-specializa niște agenți care lucrează de 15 ani la crimă organizată sau la judiciar sau în alte zone. Tu îți dorești să vină unul din afară și într-un an de zile să-i dai gradul de ofițer”, semnalează Andreica.

Mai mult, vechimea pe care candidații o au în specialitatea studiilor absolvite anterior parcurgerii programului de master le va aduce gradul profesional corespunzător și în sistemul de poliție, susține Andreica, adică vor fi direct comisar sau comisar șef.

Ceea ce, iarăși, este greu de digerat, pentru că nu poți să asimilezi sau să echivalezi vechimea din zona privată cu vechimea în sistemul de ordine și siguranță publică”, completează liderul.

Sindicatul s-a adresat Ministerului Educației și structurii care autorizează instituțiile de învățământ superior, ARACIS, semnalând că MAI a autorizat un program de studii însă prin practica pe care o derulează în fapt discriminează agenții de poliție.

Excluzând programul de master profesional, care aduce angajarea ca ofițer, agenții de poliție au astăzi puține șanse de a trece în corpul ofițerilor, explică Andreica, pentru că nu există predictibilitate, nu există un calendar, nu există o strategie în zona de resurse umane astfel încât agenții să-și poată calcula un parcurs profesional. Șansa lor este scoaterea la concurs a posturilor pentru trecerea în corpul ofițerilor, or aceste concursuri nu sunt deloc predictibile.

Din punctul meu de vedere, acest master profesional trebuia să fie ca element de specializare, că asta înseamnă masteratul, specializare într-un anumit domeniu. Putea fi pusă o condiție - trebuie să ai cel puțin 5 ani vechi ca agent de poliție - în sensul în care să fi trecut prin niște structuri, să fi știut cu ce se mănâncă poliția și ulterior să poți să intri la masteratul profesional, unde te specializezi. Iar agenții care urmau acest masterat și deveneau ofițeri puteau să fie înlocuiți, prin examene, dacă vreți, de accedere în profesie ca agent de poliție, din afară. Și atunci cumva avea o logică”, a mai comentat Andreica.

„Şi-a dat seama că nu-i mai place să fie psiholog și s-a mutat la Direcția Rutieră”

Soluția de a accesa specialiști din afara sistemului prin intermediul programului de master profesional este cu atât mai greu de înțeles cu cât, mai punctează Cosmin Andreica, sunt universități care de peste 20 de ani școlarizează studenți pentru MAI în domenii în care nu o poate face Academia de Poliție, iar după absolvire aceștia sunt direcționați către sistemul de poliție.

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„Acest lucru putea să se întâmple în mod predictibil. Știi ce nevoie ai, că nu dispar oamenii de pe zi pe alta să spui că nu știi ce fel de nevoie ai. (...) Sigur, cu excepția demisiilor și a plecărilor naturale din sistem. Dar, în rest, poți, pe baza acestei predictibilități, să-ți pregătești oameni”, a mai spus liderul Sindicatului Europol.

În lipsa unui ghid al carierei, în sistem s-a ajuns ca specialiștii cooptați din afară să fie angajați și ulterior să se transfere în alte departamente. „Noi astăzi avem specialiști, de exemplu psiholog care a intrat în sistem ca psiholog și după doi ani și jumătate și-a s-a dat seama că nu-i mai place să fie psiholog și s-a mutat la Direcția Rutieră. (...) Noi avem astăzi ofițeri care au intrat din sursă externă cu facultatea de Teologie”, a mai semnalat Andreica.

Cum explică reprezentantii instituției

"În prezent este acreditat ARACIS doar programul cu frecvență la care au acces candidații din sursă externă.

Sunt depuse eforturi pentru ca, în viitor, să fie scoase la concurs și locurile din programul de master cu frecvență redusă la care să poată avea acces și agenți/subofițeri.

Programul de master profesional este o măsură complementară pentru reducerea deficitului de personal din structurile MAI, motiv pentru care instituția noastră va continua demersurile pentru operaționalizarea ambelor module", este punctul de vedere transmis de Academia de Poliție la solicitarea Adevărul.

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