Video Locuitorii unui mic sat cu nume amuzant, invitați să meargă gratuit la Viena pentru a evalua dacă orașul e plictisitor după sărbători

Toți locuitorii micuțului sat scoțian Dull, cunoscut pentru numele său amuzant care înseamnă „plictisitor”, au fost invitați să călătorească gratuit la Viena în ianuarie 2026, pentru a evolua dacă celebrul oraș rămâne lipsit de viață după sărbători.

Întreaga populație, estimată la aproximativ 100 de persoane, a primit invitații gratuite pentru a evalua dacă celebrul oraș european devine „plictisitor” în lunile după Crăciun.

Biroul de Turism din Viena a descris această „inițiativă culturală” ca o oportunitate de a „clarifica întrebarea presantă” dacă Viena este „plictisitoare” în ianuarie, în ciuda comorilor sale UNESCO și a scenei culturale și culinare de renume mondial.

„Cine altcineva decât cetățenii din Dull ar putea judeca dacă Viena e plictisitoare?” a declarat un purtător de cuvânt.

Reprezentanții biroului au livrat personal invitațiile sigilate cu ceară la fiecare casă, însoțite de pachete cadou vieneze, și au invitat locuitorii să fie cazați la emblematicul Hotel Imperial, cu un itinerar personalizat pe interesele fiecăruia, scrie express.

În timp ce alte mari orașe își reduc activitatea după Crăciun, ianuarie în Viena marchează unul dintre cele mai animate sezoane, inclusiv redeschiderea uneia dintre cele mai mari patinoare din lume.

Printre activitățile pregătite pentru locuitorii din Dull se numără participarea la Balul Științelor din Viena, lecții de dans și tururi exclusive ale Muzeului Kunsthistorisches și ale Operei de Stat din Viena.

Aceasta va însemna o schimbare dramatică de ritm pentru locuitorii din Dull, ale căror case sunt împrăștiate într-o zonă deluroasă și izolată din centrul Scoției, cu o istorie monahală creștină veche.

„Suntem mândri de muzeele noastre, de concertele noastre, de balurile noastre și de magia iernii, dar ne place și un bun simț al umorului. Ianuarie este adesea considerată cea mai plictisitoare lună a anului, motiv pentru care am vrut să aducem Dull la Viena. Este oportunitatea perfectă de a arăta cât de vibrant poate fi acest sezon. Sperăm ca mulți locuitori să ni se alăture și suntem nerăbdători să aflăm judecata lor de experți”, a spus Norbert Kettner, CEO al Biroului de Turism din Viena.