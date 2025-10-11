Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu femeile din viața sa

Albert Einstein a fost unul dintre cele mai faimoase genii ale umanității. A avut o importantă contribuție în domeniul științei, câștigând și premiul Nobel. Cu toate acestea, se vorbește tot mai mult de o latură întunecată a marelui fizician, legată în special de relația cu familia.

Albert Einstein este, probabil, cel mai important om de știință al secolului XX, el revoluționând fizica modernă prin dezvoltarea teoriilor relativității (restrânsă și generală) și a efectului fotoelectric. Teoriile relativității au schimbat concepția despre spațiu, timp, gravitație și materie. Contribuțiile sale includ formula E=mc2, care explică relația dintre energie și masă, deschizând calea către înțelegerea fenomenelor cosmice precum găurile negre și undele gravitaționale. Pentru descoperirea efectului fotoeletric, prin care a demonstrat că lumina este compusă din fotoni, particule discrete cu o anumită energie, Einstein a primit Premiul Nobel, devenind cel mai galonat fizician al istoriei.

Munca sa a schimbat efectiv paradigma fizicii, reprezentând o ruptură radicală de fizica newtoniană și deschizând calea către o înțelegere mai profundă a universului. Teoriile sale au stat la baza dezvoltării a numeroase ramuri moderne ale fizicii, de la cosmologie și astrofizică la fizica particulelor. Se spune însă că geniul are și un cost. În cazul lui Einstein, capacitatea sa extraordinară intelectuală a fost contrabalansată de o latură întunecată la nivel personal. Mai precis, marele geniu ar fi avut apucături misogine și s-ar fi comportat execrabil în relația cu partenerele sale. Există opinii care indică faptul că ar fi fost neglijent cu proprii copii.

Maria, spălatul hainelor murdare și iluzia căsătoriei

Albert Einstein spunea că știința este mai importantă decât orice, inclusiv decât partenerele de viață. Asta sugerează și povestea lui cu Marie Winteler, o tânără cu doi ani mai mare, din Aarau, capitala cantonului Elgau din Elveția. Povestea începe în 1895. Albert Einstein avea 16 ani și era înscris la școala cantonală din orașul Aarau, lângă Zurich. Anterior, susținuse examenele riguroase de admitere de la Politehnica din Zurich și picase la probele care nu aveau legătură cu știința și matematica. Profesorii i-au recomandat să facă un an de recuperare la Aarau.

În orașul elvețian, Einstein a stat în gazdă la profesorul Jost Winteler. Acesta avea trei fiice și patru fii. Cea mai mică și cea mai frumoasă dintre fiice se numea Marie. Familia Winteler avea opinii sociale și politice foarte progresiste, pe care Albert le admira. Erau pacifiști liberali, cu gândire liberă, iar el s-a simțit repede confortabil și în largul său în această casă. Curând i-a numit „tata” și „mama”. Albert s-a îndrăgostit de Marie, care era cu doi ani mai mare ca el și termina cursurile pentru a deveni învățătoare la școala primară. Sentimentele au fost reciproce. Marie, care era o pianistă desăvârșită, cânta duete cu Albert, la rândul său un violonist priceput. Albert Einstein a avut grijă să o cucerească pe fiica gazdelor cu vorbe meșteșugite până a subjugat-o total.

„Este atât de minunat să poți apăsa pe inimă o astfel de bucată de hârtie pe care cei doi ochișori atât de dragi au privit cu dragoste și pe care mânuțele delicate au alunecat fermecător înainte și înapoi. Acum am înțeles pe deplin, îngerașul meu, semnificația dorului de casă. Dar dragostea aduce multă fericire - mult mai mult decât dorul aduce durere. Abia acum îmi dau seama cât de indispensabilă a devenit draga mea rază de soare pentru fericirea mea”, îi scria Einstein lui Marie, în timp ce era plecat în timpul unei vacanțe la părinți, pe 21 aprilie 1896.

Relația dintre cei doi a devenit atât de serioasă încât a fost remarcată și de părinți, după cum reieșea din corespondența purtată de mamele lui Marie și Albert Einstein. Toată lumea se aștepta ca cei doi să se căsătorească curând. În plus, inclusiv sora lui Einstein, Maja, a stat în gazdă la familia Winteler și a ajuns să se căsătorească cu Paul, fiul lor. Anul următor, Einstein pleacă la Școala Politehnică din Zurich, abandonând-o pe Marie, deși îi dăduse de înțeles că se vor căsători.

Separarea a început printr-o răceală. Einstein o folosea pe tânăra învățătoare (absolvise și se angajase) pe post de spălătoreasă. Adică îi trimitea rufele murdare să i le spele. De multe ori fără niciun cuvânt și, evident, fără cochetăriile obișnuite de dinainte. Ba chiar se bănuiește că în timp ce-i trimitea rufele la spălat, Einstein flirta sau chiar începuse o relație cu Mileva, viitoarea sa soție.

„Ea preda la școala primară, scria despre dificultățile ei din clasă și, evident, se aștepta la discuții despre căsătorie. Dar un indiciu că ceva nu era în regulă în relația lor apare în primele rânduri ale acestei scrisori de la Marie, scrisă cândva în noiembrie 1896. Pentru a pune acest lucru în context, trebuie să știți că Albert îi trimitea rufele lui murdare, pe care ea le spăla și le trimitea înapoi. Ea scria: „Dragul meu iubit! Coșulețul tău a sosit astăzi și în zadar mi-am încordat ochii căutând un biletel, chiar dacă simpla vedere a scrisului tău drag în adresă era de ajuns pentru a mă face fericită”. Nimic altceva decât rufele murdare. Nu știm amploarea relației sale cu Mileva atât de devreme în anul școlar. A fost, cel puțin, a fost o atitudine lipsită de sensibilitate. Ceea ce știm este că Marie a spus clar că această afacere cu spălătoria nu era o sarcină ușoară; căci, mai târziu în scrisoare, ea scrie: „Duminica trecută traversam pădurea în ploaie torențială ca să duc coșulețul tău la poștă, a ajuns curând?”, preciza David R. Topper, specialist în Istoria Științelor și profesor la Universitatea din Winnipeg, Canada, în articolul „The Dark Side of Albert: Einstein and Marie Winteler, his First Love”.

În cele din urmă, Einstein se va separa brutal de Marie scriindu-i că nu vrea să mai corespondeze, ba chiar îi spune că un cadou primit de la ea era de-a dreptul stupid. Ulterior, Einstein se va scuza față de părinții Mariei, spunând că știința era pe primul loc și nu mai avea timp de altceva. Omisese să le spună că se vedea deja cu o altă fată.

Un soț abuziv emoțional

Ulterior, în 1903, Einstein s-a căsătorit cu Mileva Maric, o tânără sârboaică, la Zurich. Mileva era frumoasă, dar avea o dislocare congenitală a șoldului stâng și a mers șchiopătând toată viața.

„Una dintre cele mai vechi fotografii pe care le avem cu Mileva este datată 1897. În acest portret, văd o femeie foarte serioasă, încrezătoare și hotărâtă, cu ochi mari și pătrunzători, un păr bogat și ondulat, închis la culoare, și buze pline. Aș numi-o simplă, dar atrăgătoare”, preciza același David Topper, dar de această dată în „The dark side of Albert: Einstein and Mileva Maric, his first wife”.

Mileva era fizician, la fel ca Einstein. A fost colega sa de clasă, fiind prima femeie din Imperiul Austro-Ungar care a urmat cursuri de fizică la prestigioasa Politehnică din Zurich. Albert Einstein a fost atras de ea și au devenit rapid un cuplu.

Caracterul lui Einstein a ieșit la iveală în momentul în care, înainte de căsătorie, în 1902, o lasă gravidă pe Milenca. Tânăra pleacă acasă, fiind susținută de părinți. Naște o fetiță, botezată Lieserl. Einstein a rămas la Zurich și nu și-a făcut timp pentru a-și vedea iubita și copilul după naștere. De altfel, Einstein nu o va vedea niciodată pe Lieserl. „Nimeni nu știe ce s-a întâmplat în cele din urmă cu Lieserl; se pare că a dispărut din toate înregistrările. Este posibil să fi murit de scarlatină în copilărie; sau este posibil să fi fost adoptată și să fi crescut”, adăuga Topper, în aceeași lucrare.

Cu toate acestea, Mileva se va căsători în 1903 cu Albert Einstein. La început lucrurile au mers foarte bine între cei doi. Mileva a mai făcut doi copii cu Einstein, pe Albert și Eduard. A renunțat la continuarea cercetărilor și studiilor pentru a deveni mamă cu normă întreagă. Einstein a înșelat-o cu o verișoară divorțată, Elsa Lownthal, care locuia la Berlin. Toate acestea s-au întâmplat după ce Einstein s-a mutat în capitala Germaniei pentru a ocupa o prestigioasă poziție la Institutul de Fizică Kaiser Wilhelm.

Fără să-i pese prea mult, i-a impus soției condiții umilitoare. „A mers până acolo încât i-a dat o listă de cerințe: să spele rufele, să-i pregătească trei mese pe zi și să-i țină biroul curat – toate acestea fără nicio relație personală. Nicio intimitate în casă și nicio prezență publică împreună. Era o cruzime degradantă: rolul Milevei se reducea la a fi menajeră și bucătăreasă. A încercat să accepte, dar și-a dat seama repede că nu putea suporta umilința; așa că și-a luat cei doi băieți înapoi la Zurich, unde a rămas tot restul vieții”, preciza Topper. Mai mult, ar fi jignit-o și nu s-ar fi îngrijit de copii. Mileva a divorțat de Einstein în 1919, iar fizicianul s-a căsătorit imediat cu Elsa.

Studiile scrisorilor sale arată că Albert Einstein avea accente de misoginism. „Sunt pasive, nesigure, nevoiașe și vor să fie dominate”, scria Einstein despre femei într-o scrisoare. În alta, din 1925, arată că este de acord cu violența fizică îndreptată împotriva copiilor și femeilor: „Nu doar copiii au nevoie de puțină bătaie, ci și adulții și mai ales femeile”. „Per total, Albert a fost un bărbat șovinist specific secolului al XIX-lea în atitudinea și comunicarea sa cu femeile”, spune Topper.