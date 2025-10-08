search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Vioara lui Albert Einstein, vândută la licitație pentru peste 860.000 de lire sterline

Publicat:

O vioară care i-a aparținut celebrului om de știință Albert Einstein a fost vândută la licitație pentru suma de 860.000 de lire sterline, potrivit BBC.

FOTO: Dominic Winter Auctioneers
FOTO: Dominic Winter Auctioneers

Instrumentul, realizat în 1894 de lutierul Anton Zunterer, este considerat prima vioară a fizicianului. Înainte de vânzare, casa de licitații Dominic Winter Auctioneers, cu sediul în South Cerney (Gloucestershire), o estimase la aproximativ 300.000 de lire sterline.

Pe lângă vioară, o carte de filozofie oferită de Einstein unui prieten s-a vândut pentru 2.200 de lire sterline.

După aplicarea comisionului de 26,4%, prețul final al viorii va depăși un milion de lire sterline, ceea ce ar putea reprezenta un record pentru un instrument care nu a aparținut unui violonist celebru și nu a fost creat de Stradivarius. Recordul precedent era deținut de o vioară despre care se crede că s-a aflat la bordul Titanicului.

„A fost un moment special. Am avut trei licitatori prin telefon care au rămas în competiție până la final”, a declarat Chris Albury, specialist în suveniruri istorice în cadrul Dominic Winter Auctioneers, pentru BBC Radio Gloucestershire.

Albury a adăugat că puțini știu despre pasiunea lui Einstein pentru muzică: „Spunea mereu că, dacă nu s-ar fi făcut om de știință, i-ar fi plăcut să fie muzician. A început să studieze vioara la patru ani și cânta zilnic.”

Printre obiectele scoase la licitație s-a aflat și o șa de bicicletă care i-a aparținut savantului, dar aceasta nu și-a găsit cumpărător.

Toate piesele au fost oferite la licitație de stră-strănepoata lui Margarete Hommrich, o admiratoare a lui Einstein. Obiectele au fost dăruite inițial de savant bunului său prieten, fizicianul Max von Laue, în 1932, înainte ca Einstein să plece în Statele Unite, fugind de antisemitismul și nazismul din Germania.

O altă vioară a lui Einstein, primită în dar în 1933 la sosirea sa în SUA, s-a vândut în 2018 la New York pentru 516.500 de dolari.

Cultură

