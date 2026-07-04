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La 96 de ani, riscă să fie evacuată din azil din cauza petrecerilor pe care le organizează: „Fac ce vreau. Plătesc o grămadă de bani ca să stau aici!”

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O femeie de 96 de ani din Connecticut, cunoscută pe TikTok ca „Bunica Droniak”, a primit un avertisment din partea azilului în care locuiește, din cauza mai multor petreceri organizate în camera sa, unde s-ar fi consumat alcool. Reacţia ei face toţi banii.

„Bunica” nu se lasă intimidată de avertisment. FOTO: colaj/capturi video
„Bunica” nu se lasă intimidată de avertisment. FOTO: colaj/capturi video

Lillian Droniak are 96 de ani și locuiește într-un centru pentru vârstnici din Connecticut, SUA, unde plătește aproximativ 12.000 de dolari pe lună. Cu toate acestea, ea nu este unul dintre rezidenții tipici care ne vin în minte atunci când auzim sintagma „centru de bătrâni”, pentru că, în ciuda vârstei înaintate, este extrem de activă online, mai ales pe TikTok, unde apare ca „influenceriţă” sub numele „Bunica Droniak”, având milioane de urmăritori.

În cel mai recent material al său, ea a povestit cum a ajuns să fie amenințată cu evacuarea din centrul în care locuiește, dacă nu va respectă anumite reguli. Se pare că problemele „bunicuței” au început după mai multe petreceri organizate în camera ei, unde discuțiile s-au prelungit până noaptea târziu, s-a vorbit tare şi, potrivit administrației, s-ar fi consumat și alcool.

După ce unii rezidenți s-au plâns de toate acestea, conducerea i-a transmis un avertisment scris în care îi atrage atenția că în cadrul centrului nu sunt permise astfel de petreceri, că trebuie să respecte programul de liniște şi, mai ales, că este interzis să ofere altor persoane cazate alcool. În cazul în care nu se conformează, se precizează în mesaj, „bunicuța” riscă să fie evacuată.

„Vă contactăm deoarece au existat numeroase reclamații legate de zgomot în camera dumneavoastră. Petrecerile nu sunt permise și nu puteți servi alcool altor rezidenți. Aceasta este o problemă de siguranță.

Deși încurajăm rezidenții să socializeze și să se bucure de activități comunitare, nu putem organiza petreceri nebunești. În imaginile de pe camerele de supraveghere se vede că oamenii părăseau camera dumneavoastră la ora 1 dimineața, marțea trecută”, se arată în avertisment.

Lillian Droniak  nu s-a lăsat însă deloc intimidată, ci a trecut la atac. A filmat scrisoarea primită de la administrația centrului de vârstnici și a postat-o pe TikTok, unde a comentat în stilul ei obișnuit. Reacţia sa a adunat, din nou, numeroase vizualizări și comentarii.

„Fac ce vreau. Plătesc 12.000 de dolari pe lună ca să stau aici”, spune ea în clip, în timp ce își aranjează părul și vorbește direct în cameră, declarând că nici nu îi trece prin minte să renunțe la petrecerile cu prietenele sale.

După ce videoclipurile sale legate de acest subiect au devenit virale pe rețelele sociale, un reprezentant al ei a declarat pentru presa americană că situația a fost discutată cu conducerea centrului şi în cele din urmă s-a ajuns la un compromis: „Bunica Droniak” se poate distra în continuare alături de prietenele din centrul de bătrâni, atâta vreme cât la petrecerile sale nu se mai consumă alcool.

Şi ca o dovadă că, la 96 de ani, încă nu e dispusă să renunțe să se bucure de viață, cel mai recent material video distribuit de Lilian Droniak o înfățișează aranjându-se pentru o nouă petrecere.

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