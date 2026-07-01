Articol publicitar

iNES Live împlinește 3 ani: alternativa modernă la televiziunea clasică prin cablu

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

 La trei ani de la lansare, iNES Live, serviciul de televiziune live online dezvoltat de iNES GROUP, confirmă interesul tot mai mare al utilizatorilor pentru televiziunea prin internet și pentru modelele flexibile de abonare, fără contracte pe termen lung.    

WhatsApp Image 2026 07 01 at 10 20 12 jpeg

Lansată în August 2023, platforma a evoluat constant și oferă astăzi peste 200 de canale TV, dintre care 8 în format 4K/UHD, accesibile pe Smart TV, smartphone, tabletă, Apple TV și alte dispozitive compatibile. Prin eliminarea constrângerilor asociate serviciilor tradiționale de televiziune – contracte pe perioade îndelungate, instalări complexe sau echipamente dedicate – iNES Live a devenit o alternativă modernă pentru utilizatorii care doresc să urmărească televiziunea oriunde există o conexiune la internet.

Campanie aniversară iNES Live

Cu ocazia împlinirii a trei ani de la lansare, iNES Live derulează în lunile Iulie și August o campanie aniversară dedicată utilizatorilor.

În această perioadă, utilizatorii pot beneficia de reduceri aplicate abonamentelor iNES Live, după cum urmează: • 50% reducere pentru abonamentele pe 12 luni; • 40% reducere pentru abonamentele pe 6 luni; • 30% reducere pentru abonamentele lunare; • 20% reducere pentru extraopțiuni.

Reducerea se aplică direct în coșul de cumpărături; pentru mai multe informații despre campania aniversară și serviciul iNES Live, vizitați www.ineslive.ro.

Ce este iNES Live?

În ultimii ani, consumul de conținut video s-a mutat tot mai mult către platforme accesibile pe orice dispozitiv, pe fondul creșterii cererii pentru servicii flexibile și ușor de utilizat.

iNES Live este un serviciu de televiziune live prin internet care permite accesul la canale TV pe Smart TV, smartphone, tabletă, Apple TV și alte dispozitive compatibile.

Serviciul funcționează pe bază de abonament preplătit și nu necesită contracte pe termen lung sau instalarea unor echipamente dedicate. Activarea se face online, în câteva minute, iar utilizatorii pot accesa conținutul atât acasă, cât și în deplasare, pe același cont.

Trei ani de dezvoltare continuă

În cei trei ani de la lansare, iNES Live a urmărit să ofere o experiență adaptată modului actual de consum media, în care utilizatorii își doresc acces rapid la conținut, libertate de alegere și mobilitate.

Dacă serviciile tradiționale de televiziune presupun contracte pe termen lung, echipamente dedicate și utilizare limitată la o anumită locație, iNES Live oferă acces instant prin aplicație și posibilitatea de a urmări televiziunea pe mai multe dispozitive, oriunde există acces la internet.

Astăzi, iNES Live oferă: • peste 200 de canale TV unice; • 8 canale 4K/UHD disponibile la rezoluție maximă; • peste 70% din canale în format Full HD; • conținut organizat pe categorii tematice; • canale exclusive disponibile doar în rețeaua iNES; • acces simultan pe mai multe dispozitive.

„În ultimii ani am asistat la o schimbare semnificativă în modul în care utilizatorii consumă conținut video. Oamenii nu mai caută doar o grilă de canale, ci și flexibilitate, mobilitate și control asupra serviciilor pe care le folosesc. La trei ani de la lansare, iNES Live demonstrează că televiziunea live prin internet reprezintă o alternativă matură la serviciile tradiționale de televiziune, oferind acces rapid, fără contracte pe termen lung și fără constrângerile specifice modelelor clasice de distribuție. Această evoluție ne confirmă că direcția în care am ales să dezvoltăm platforma este cea potrivită.” Teodor-Marius Ionescu, Director General iNES GROUP

Despre iNES GROUP

iNES GROUP este una dintre companiile românești cu tradiție în domeniul telecomunicațiilor, activând de peste 30 de ani pe piața locală. Compania furnizează servicii pentru segmentul business și rezidențial, inclusiv acces dedicat prin fibră optică, telefonie IP, servicii Data Center, soluții cloud și servicii de televiziune digitală.

Prin platformele iNES IPTV, iNES Smart și iNES Live, compania oferă una dintre cele mai complexe grile de televiziune disponibile în România, cu peste 200 de canale, conținut HD și 4K/UHD și servicii premium destinate consumului modern de conținut video.

iNES GROUP Departament Comunicare Telefon: 031 620 2020 E-mail: pr@ines.ro

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Opțiunea Ceaușescu” și trădarea Chinei: Care sunt marile amenințări la adresa lui Putin și ce semne prevestesc sfârșitul regimului său
digi24.ro
image
Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat
stirileprotv.ro
image
Arma secretă a lui Nicușor Dan din Constituție. Cum i-ar putea trimite pe parlamentari „în vacanță” definitiv. Fostul şef al CCR, Augustin Zegrean: „Nu e obligatoriu, dar poate s-o facă”
gandul.ro
image
VESTE BUNĂ! Elevii care întârzie la BAC la Matematică sau Istorie din cauza furtunilor pot susține examenul la ora 13:00
mediafax.ro
image
De ce nu a votat, de fapt, Gigi Becali modificările aduse Legii 4. Cum a fost explicată decizia patronului FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Elevii care nu ajung la probele la matematică și istorie de la Bac 2026 la ora 9:00 dau examenul la ora 13:00
libertatea.ro
image
Caz șocant în România: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care nu a intervenit
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
digisport.ro
image
Anca Serea, surprinsă de inundații în drum spre examenul fiicei sale: „Un Bac altfel!”. Ce i s-a întâmplat
click.ro
image
"Negustorul Morții" amenință România de la Moscova, într-un interviu pentru Tucker Carlson. "Rusia va ataca"
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Subiectele la matematică de la BAC 2026, publicate astăzi
observatornews.ro
image
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat depășește orice imaginație
cancan.ro
image
Pensiile cresc azi în Bulgaria. Vor fi cu 20€ mai mari ca la noi. Pensionarii români au pierdut 120€ în 2 ani
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
Prima scumpire a motorinei după expirarea reducerii accizei. Cât plătești în plus pentru un plin, în funcție de rezervorul mașinii
playtech.ro
image
Valentin Ţicu, transfer surpriză în SuperLiga după plecarea de la Dinamo! A fost prezentat oficial. Update
fanatik.ro
image
De ce resimțim căldura mai tare decât acum 10-15 ani. „Orașele s-au mărit și sursele de căldură din orașe s-au intensificat. Nu există interes pentru crearea unor păduri”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp a spus "DA" și e gata să revină pe bancă
digisport.ro
image
Mesajul transmis de Oana Roman din vacanța în Franța. La ce concluzie a ajuns vedeta: „Nu mai pierdeți timp”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 1 iulie 2026. Luna începe cu surprize uriașe! O zodie primește vestea pe care o aștepta de mult, iar alta trebuie să ia o decizie crucială
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Anca Țurcașiu s-a întors pe băncile școlii, la 56 de ani. Ce studiază actrița: „Vârsta nu este o limită”
click.ro
image
Zodia care va avea o surpriză neașteptată în dragoste pe 3 iulie. Va fi o zi memorabilă pentru acest nativ
click.ro
image
Cine e „cocoșul” în familia Măruță. David și Eva au spus adevărul: „Mama e mai...”
click.ro
Regina Suthida a Thailandei și Brigitte Macron la Palatul Elysee profimedia 1113374184 jpg
73 de ani versus 48 de ani! Cine se ține atât de bine „sus pe toc” și la vârsta pensionării?
okmagazine.ro
Budinca de orez Sursa foto shutterstock 2570084045 jpg
Răsfăț rece pentru zile fierbinți: budincă de orez
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și Dan Giuvelic: „L-am întrebat câți ani are și am zis aoleu”
image
Anca Țurcașiu s-a întors pe băncile școlii, la 56 de ani. Ce studiază actrița: „Vârsta nu este o limită”

OK! Magazine

image
73 de ani versus 48 de ani! Cine se ține atât de bine „sus pe toc” și la vârsta pensionării?

Click! Pentru femei

image
Interzis la 75 de ani! O actriță de la Hollywood spune ce ar putea s-o ucidă

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic