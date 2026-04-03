Casa Albă vrea să redeschidă faimoasa închisoare de pe insula Alcatraz. Suma uriașă necesară pentru proiectul susținut de Trump

Administrația prezidențială a făcut un pas concret spre transformarea unei idei controversate în realitate. Vineri, Casa Albă a solicitat oficial suma de 152 de milioane de dolari pentru a reintroduce fosta închisoare de pe insula Alcatraz în circuitul activ. Această inițiativă vine ca urmare a promisiunilor făcute anul trecut de președintele Donald Trump, care dorește să transforme fostul sit istoric într-un centru de detenție de maximă securitate.

Solicitarea financiară a fost inclusă în proiectul de buget propus de Casa Albă pentru anul fiscal 2027, potrivit Reuters. Deși, în mod obișnuit, membrii Congresului privesc astfel de cereri de finanțare ca pe niște simple propuneri ce urmează a fi negociate, documentul subliniază o direcție clară. Fondurile ar urma să fie direcționate către Administrația Federală a Penitenciarelor pentru a acoperi cheltuielile din primul an necesare reconstruirii Alcatraz sub forma unei „unități de detenție securizată de ultimă generație”. În prezent, fosta închisoare, care și-a încetat activitatea în 1969, se află sub administrarea Serviciului Parcurilor Naționale și funcționează ca destinație turistică.

Destinația finală pentru cei mai periculoși deținuți

Viziunea președintelui privind acest proiect este una radicală. Încă din luna mai, Donald Trump a precizat pe rețelele de socializare că a instruit Departamentul de Justiție, Administrația Federală a Penitenciarelor și alte agenții relevante să lucreze la acest plan. Scopul său declarat este de a „redeschide un Alcatraz substanțial extins și reconstruit, pentru a găzdui cei mai periculoși și violenți infractori din America”. Prin această măsură, administrația dorește să readucă în actualitate reputația de temut a închisorii supranumite „Stânca”.

Istoria unei fortărețe de netrecut

Deschisă inițial în 1934, Alcatraz a fost considerată pentru decenii cea mai sigură închisoare din Statele Unite. Izolarea sa pe o insulă înconjurată de apele înghețate și curenții extrem de puternici ai golfului San Francisco a făcut din ea o barieră naturală aproape imposibil de învins. De-a lungul timpului, aici au fost încarcerați unii dintre cei mai notorii infractori ai secolului trecut, precum celebrul Al Capone sau James „Whitey” Bulger. Deși oficial nu a fost confirmată nicio evadare reușită, istoria locului rămâne marcată de misterul celor cinci deținuți declarați „dispăruți și presupus înecați”.

Dincolo de componenta de securitate, redeschiderea Alcatraz ridică semne de întrebare legate de costuri. Conform datelor furnizate de Administrația Federală a Penitenciarelor, motivul principal pentru care închisoarea a fost închisă în urmă cu mai bine de jumătate de secol a fost de natură financiară. La acea vreme, întreținerea și funcționarea penitenciarului de pe insulă erau de aproape trei ori mai scumpe decât în cazul oricărei alte unități federale de detenție, din cauza provocărilor logistice impuse de amplasarea sa izolată.