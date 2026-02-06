Decizia incredibilă a unei familii care a cumpărat o casă știind că va fi inundată: „Vom intra în casă cu barca”

Doi soți din Franța au ales să își cumpere o locuință pe malul unui râu, deși știau încă de la început că vor avea de-a face cu inundații. Cu toate riscurile, spun că frumusețea locului și liniștea zonei au cântărit mai mult decât pericolul apei.

În decembrie 2025, familia Guyomard a achiziționat o casă veche de 48 de metri pătrați, construită în 1850, situată în Pont-Réan, localitate din apropierea orașului Bruz, pe malul râului Vilaine. Locuința, deși mică, i-a cucerit imediat prin priveliște și amplasare.

„Când am văzut anunțul, am fost cuceriți de priveliște. Obișnuim să ne plimbăm des prin zonă și ne gândeam mereu cât de norocoși sunt proprietarii acestei case”, a declarat Rachel Guyomard pentru Le Télégramme.

Cei doi soți erau conștienți încă de la început că imobilul fusese inundat de mai multe ori în trecut. În ianuarie 2025, apa ajunsese până la 1,25 metri la parter, însă acest lucru nu i-a făcut să renunțe.

Inundațiile nu i-au descurajat

Rachel Guyomard spune că a discutat deschis cu asiguratorii înainte de a lua decizia finală. „Am sunat la asigurare, iar ei mi-au explicat că, din moment ce parterul este folosit doar pentru depozitare, nu există probleme. Dacă ar fi fost spațiu de locuit, nu am fi cumpărat”, a precizat ea.

Deși inundațiile din ianuarie 2025 au speriat mulți potențiali cumpărători, familia a reușit să cumpere casa pentru 164.000 de euro, un preț chiar mai mare decât evaluarea inițială.

„Ne-am luptat să o obținem. Am rămas șocați să aflăm că a existat un alt cumpărător care a oferit același preț, având în vedere riscurile inundațiilor”, a mai spus Rachel.

Potrivit agentului imobiliar Isabelle Le Bail, „de la inundațiile din ianuarie 2025, unii cumpărători nici măcar nu vor să audă de Bruz”. Cu toate acestea, farmecul satului Pont-Réan și peisajele sale continuă să atragă oameni dispuși să își asume riscurile.

Pregătiți pentru viitoarele revărsări ale râului

Familia Guyomard știe că este doar o chestiune de timp până când apa va intra din nou în casă. Pe un perete al parterului se văd încă urmele lăsate de inundațiile din trecut, marcate de foștii proprietari.

„Știm că vom fi inundați, dar nu ne este frică. Bunicii mei au trăit mereu în Pont-Réan și iarna drumurile spre casa lor erau adesea blocate de apă”, a explicat Rachel.

Pentru a limita pagubele, cei doi soți au luat deja măsuri concrete. „Am ridicat totul la parter – prizele, mobilierul. Vom folosi lăzi din plastic pe care să le putem muta ușor dacă va fi nevoie. Dacă apa ne va ajunge, știm că nu vom putea intra în casă câteva zile, poate doar cu barca. Dar nu-i nimic. Trebuie doar să lăsăm apa să treacă, pentru că, la asemenea niveluri, nu poți face altceva”, a mai spus ea.

În ciuda riscurilor evidente, familia spune că nu regretă alegerea făcută și că liniștea și frumusețea locului merită orice inconvenient.