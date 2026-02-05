search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
O celebră vilă a lui Nicolae Ceauşescu revine în patrimoniul public, după ce afaceristul Ovidiu Tender a fost expropriat

Publicat:

După decenii de negocieri și controverse, o celebră vilă a lui Nicolae Ceauşescu revine în patrimoniul public, după exproprierea omului de afaceri Ovidiu Tender și dizolvarea SC Intercenter.

Fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceauşescu. FOTO: FB/Alfred Simonis
Fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceauşescu. FOTO: FB/Alfred Simonis

După mai bine de două decenii de controverse și administrare discutabilă de către omul de afaceri Ovidiu Tender, o fostă casă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu, Vila „Internaţional” va fi preluată de Consiliul Județean Timiș și deschisă publicului.

În cadrul unei conferinţe de presă, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunţat că fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu, situată în centrul Timișoarei, va reveni în proprietatea județului prin exproprierea omului de afaceri Ovidiu Tender și dizolvarea SC Intercenter, societatea comercială prin care, acum peste 20 de ani, CJ Timiș s-a asociat cu Tender.

Prin această asociere, explică Alfred Simonis, vila a fost administrată astfel încât CJ Timiș deținea doar 45% din acțiuni, iar Ovidiu Tender 55%, ceea ce a împiedicat întotdeauna administrația județeană să valorifice clădirea sau să facă investiții semnificative.

„Azi îndreptăm o mare eroare a județului Timiș făcută în urmă cu peste două decenii: un contract păgubos făcut pentru locuitorii acestui județ. (...) Azi readucem în patrimoniul județului o clădire emblematică, «Vila Internațional» - casa lui Ceaușescu. A fost dată lui Ovidiu Teneder printr-o asociere păguboasă pentru județul Timiș, printr-o asociere într-o societate comercială Intercenter, prin care Consiliul Județean rămânea cu 45% din acțiuni, iar omul de afaceri Ovidiu Tender cu 55% din acțiuni. Practic, CJ, deși era coproprietar, nu avea niciun fel de pârghie de control pe derularea investițiilor ulterioare și pe tot ce însemna implementarea unui proiect, acolo, care să aducă această clădire emblematică pentru acest județ, la strălucirea pe care putea să o aibă în zona centrală a orașului”, a declarat Alfred Simonis în cadrul conferinţei de presă.

Ce se va întâmpla cu Vila „Internaţional”

Simonis a precizat că, în ședința de plen a CJ Timiș, care va avea loc chiar în această zi, va fi aprobată exproprierea vilei și reintrarea ei în patrimoniul județului. În paralel, Consiliul Județean va dizolva SC Intercenter și va desemna un lichidator judecătoresc, pentru a preveni eventuale fraude în gestionarea banilor care vor fi plătiți ca despăgubiri.

vila Internaţional 01 foto FB Alfred Simonis jpg
Imaginea 1/2: vila Internaţional 01 foto FB Alfred Simonis jpg
vila Internaţional 01 foto FB Alfred Simonis jpg
vila Internaţional 03 foto FB Alfred Simonis jpg
Citește și: Povestea vilei de protocol din mijlocul unei păduri din Argeș, unde au stat Nicolae Ceaușescu și Charles de Gaulle

„Încercăm să preîntâmpinăm scurgerea banilor pe care îi vom plăti pentru despăgubire și de recuperarea a 45% din ei, atâta cât ar trebui să revină Consiliului Județean, partea noastră de coacționari. Din cei aproximativ 500.000 de euro cât vom plăti despăgubire, aproximativ 225.000 de euro ar trebui să revină Consiliului Județean, proprietarul celor 45% din sumă.

Pentru a preîntâmpina și a evita scurgerea acestor bani, prin «sifonarea» lor, cerem dizolvarea SC Intercenter, nominalizarea unui lichidator judecătoresc, pentru a ne asigura că banii vor fi recuperați de CJ Timiș.

Vreau să trag un semnal de alarmă, să-i avertizez pe ceilalți acționari, administratorii, membrii Consiliului de Administrație, la adresa tuturor celor implicați în această societate, să fie foarte atenți cu modul în care le va fi solicitat să cheltuiască cei bani.

Vom face plângere penală și vom urmări până la recuperarea banilor și până la răspunderea penală pe fiecare dintre cei care vor face orice pas, cât de mic, pentru a frauda banii care trebuie să revină CJ Timiș”, a avertizat Alfred Simonis.

Vila lui Ceauşescu, râvnită de mai multe clanuri de romi 

În acelaşi context, preşedintele CJ Timiş a ţinut să precizeze că, în ultimele luni, „mai multe clanuri de romi din Timișoara” au încercat achiziționarea vilei și a subliniat că patrimoniul județului trebuie respectat și apărat.

„Vreau să spun foarte clar, din nou: perioada în care șmecherii, oamenii de afaceri, vizionarii, cei care credeau că fac ce vor în acest județ, a apus. Indiferent de numele persoanei, al companiei, română sau străină, trebuie să înțeleagă că oamenii și patrimoniul acestui județ trebuie respectați, iar patrimoniul trebuie apărat de fiecare. Finalizăm și scoatem la licitație proiectul cât mai curând, sper ca anul acesta va fi gata și să refacem clădirea, la standarde actuale, în prima fază, pe structura existentă, apoi clădirea va deservi un centru cultural, un hub cultural-artistic al municipiului și al județului. Ulterior, dacă va fi relevat printr-un studiu de fezabilitate, nevoia de a extinde această clădire, în colaborare cu Primăria, cu Direcția pentru Cultură și cu ceilalți actori culturali, vom lua și acea decizie”, a spus el.

O clădire cu trecut istoric

Situată central, lângă Parcul Copiilor, vila a fost cândva un simbol al puterii și eleganței, destinată protocolului de stat în perioada lui Nicolae Ceaușescu.

De-a lungul timpului, clădirea a găzduit vizite ale unor personalități internaționale și naționale marcante: cosmonautul american Charles Duke, membru al echipajului misiunii Apollo 16, foști președinți ai României, precum Ion Iliescu și Emil Constantinescu, premieri și miniștri, dar și diplomați și șefi de stat din Germania, Franța, Italia, China sau Nigeria.

Când a fost preluată de omul de Afaceri Ovidiu Tender,  cel care a deţinut, practic, majoritatea acțiunilor, s-a anunțat transformarea vilei în primul hotel de cinci stele din Timișoara, investiție evaluată la câteva milioane de euro. Privatizarea a avut loc fără licitație, iar Tender se obliga să investească 60 de miliarde de lei vechi în trei ani, însă au fost efectuate doar reparații minore înainte ca proiectul să fie abandonat.

Astăzi clădirea se află într-o stare avansată de degradare: fațadele sunt afectate, tencuiala se desprinde, iar interiorul necesită restaurări urgente.

