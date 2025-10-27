search
Cum va arăta lumea în 2 100. Un joc online arată cum locuri celebre riscă să devină nelocuibile

Publicat:

Un joc online gratuit, FutureGuessr, a dezvăluit cum vor arăta în 2100 locuri celebre din lume dacă schimbările climatice nu sunt stopate, de la incendii și secetă la orașe scufundate și peisaje deșertice.

Schimbările climatice vor transforma complet lumea în următorii ani FOTO Shuttterstock
Schimbările climatice vor transforma complet lumea în următorii ani FOTO Shuttterstock

Schimbările climatice au fost descrise anterior drept „cea mai mare amenințare la adresa existenței noastre”. Acum, un joc online permite să vezi daunele pe care schimbările climatice le vor provoca lumii în doar 75 de ani, scrie Daily Mail.

Jocul gratuit, numit FutureGuessr, prezintă sute de locații generate de AI așa cum se estimează că vor arăta în 2100. Potrivit oamenilor de știință care au creat jocul, FutureGuessr arată ce se va întâmpla dacă nu se ia nicio măsură pentru a opri emisiile de carbon.

De la inundații la incendii de pădure și secetă, valuri de căldură și furtuni, încălzirea globală va schimba fața planetei așa cum o știm.

„Arătând viitorul locurilor recognoscibile care ne pasă, s-ar putea crea un impact puternic în sprijinul acțiunilor climatice”, spun ei în The Conversation. „Jocurile pot crea un spațiu pentru conversații serioase despre cum să abordăm schimbările climatice.”

Șase locații din joc sunt prezentate mai jos, fiecare ilustrând efectele schimbărilor climatice până în 2100.

Imaginea 1

Această imagine a unei locații din America de Nord este în prezent considerată cel mai mare ecosistem forestier intact din lume. Având 270 de milioane de hectare, stochează carbon, purifică aerul și apa și reglează clima.

Dar peste 75 de ani, FutureGuessr o arată ca un peisaj incendiat, cu ceruri portocalii infernale și fum toxic. Potrivit experților, întreg teritoriul „va fi remodelat de incendii frecvente, insecte invazive și o capacitate redusă de absorbție a carbonului”.

„Incendiile vor elibera milioane de tone de CO₂, vor slăbi puțurile naturale de carbon și vor accelera și mai mult încălzirea globală.”

FOTO FutureGuessr
FOTO FutureGuessr

Imaginea 2

Astăzi, acest loc liniștit, un sit de patrimoniu mondial UNESCO, cuprinde o mulțime de palmieri, ape spectaculoase și stânci impunătoare. Dar, potrivit experților, acest sanctuar verde va fi treptat îngropat sub nisip din cauza secetelor și a temperaturilor în creștere.

Imaginea arată pământ crăpat din cauza lipsei de ploaie și apă dulce, ceea ce duce la pierderea vegetației.

„Agricultura va deveni imposibilă, iar locuitorii ar putea fi nevoiți să plece”, spune site-ul.

FOTO FutureGuessr
FOTO FutureGuessr

Imaginea 3

Astăzi, această zonă a Europei este plină de dealuri aurii, arhitectură istorică, podgorii luxuriante și măslini centenari. Dar până în 2100, aceste comori care atrag turiști din întreaga lume se vor transforma în peisaje roșiatice și crăpate sub soare.

Citește și: Oamenii de știință au descoperit că unele scurgeri din zona Antarctica amenință accelerarea schimbărilor climatice

Cantitatea de precipitații va scădea, dar vor apărea în rafale mai violente, ceea ce va face ca podgoriile să aibă recolte mai slabe și de calitate inferioară – vești proaste pentru iubitorii de vin.

Experții spun că această parte a țării „și-ar putea pierde fertilitatea și farmecul” dacă temperaturile din timpul verii vor crește cu doar 4°C.

FOTO FutureGuessr
FOTO FutureGuessr

Imaginea 4

Astăzi, este un parc național care acoperă peste 1,1 milioane de acri, cu conifere impunătoare care ating peste 60 de metri înălțime. Dar până în 2100, această locație va deveni un „peisaj de cenușă și trunchiuri arse” din cauza incendiilor frecvente și de necontrolat.

Acești copaci vulnerabili, descriși ca „giganți antici”, vor fi prinși într-un climat prea uscat și prea cald – factori care fac ca incendiile să fie mai intense.

Fumul de la incendii va agrava, de asemenea, poluarea aerului și va afecta sănătatea publică. Cercetătorii avertizează că, chiar din 2050, aproape jumătate din pădure ar putea fi în pericol.

FOTO FutureGuessr
FOTO FutureGuessr

Imaginea 5

Acest „megaoraș” asiatic va „lupta să rămână deasupra apei” până în 2100, când încălzirea globală va topi ghețarii și calotele glaciare ale Pământului.

În prezent, cu aproximativ 10 milioane de locuitori, partea nordică a orașului, mai aproape de coastă, va fi deja scufundată sub ape.

Experții spun că va fi în mare parte „nepopulabil”, cu apa sărată care erodează solul, forțând mii de familii să plece.

FOTO FutureGuessr
FOTO FutureGuessr
Citește și: Anomalia misterioasă din câmpul magnetic al Pământului se extinde – ce ascunde planeta în adâncuri. Sateliții, viața și tehnologia, în pericol

Imaginea 6

În final, această imagine seamănă mai mult cu suprafața lui Marte decât cu orice loc de pe Pământ, cu particule de nisip în aer. Dar, potrivit experților, această regiune agricolă arată unul dintre cele mai uscate locuri din Europa.

Până în 2100, va fi o zonă deșertică extraterestră, fără livezi sau câmpuri, ci doar pământ crăpat „bătut de vânturi toride” sub un soare ostil.

Va fi „deposedată de resurse și de oameni”, deoarece terenul nu va mai putea fi cultivat.

FOTO FutureGuessr
FOTO FutureGuessr
