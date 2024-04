Cum să vă actualizați acronimele învechite pentru a ține pasul cu generația Z. Ce înseamnă DIFTP

Fie că ne facem conturi pe platforme de socializare, inclusiv pe TikTok, unde urmărim tot ce este nou, fie că încercăm să fim la curent cu ultimele tendințe în materie de modă, muzică, filme, mulți dintre noi încercăm să facem tot posibilul pentru a rămâne „în pas cu copiii”.

Cu toate acestea, un studiu recent realizat de Currys a dezvăluit faptul că există un element care ne face să ne dăm de gol în ceea ce priveşte vârstă în mediul virtual, iar acesta este utilizarea acronimelor, adică a prescurtărilor, relatează Daily Mail.

„Dacă încă vă agățați de anumite acronime în conversațiile prin SMS sau pe reţelele sociale, s-ar putea să vă semnalizați involuntar vârsta”, spun cei care au realizat cercetarea.

Studiul amintit a dezvăluit abrevierile populare pe care Generația Z le percepe ca fiind „vechi”, iar printre acestea sunt și cunoscutele OMG, YOLO sau LMAO. Din fericire, Currys a dezvăluit, în acelaşi timp, şi schimburile pe care le puteți face în exprimare pentru a ține pasul cu Generația Z, în cazul în care vă doriţi acest lucru.

În primul rând, în cadrul studiului Currys și-a propus să înțeleagă rolul acronimelor în viața de zi cu zi, astfel că un eşantion de 2.018 participanți a fost chestionat cu privire la cele mai multe și cele mai puțin recunoscute acronime, precum și cu privire la modul în care le percep persoanele care le folosesc.

Cel mai învechit acronim: YOLO

Rezultatele au arătat că YOLO (You Only Live Once) a ieșit pe primul loc ca fiind acronimul pe care respondenții din Gen Z îl consideră cel mai învechit. Acesta a fost urmat de LMAO (35% consideră că este depășit), G2G (34%), LOL (32%) și ROFL (31%).

„Deși există unele acronime care sunt depășite, poate părea că este imposibil să ții pasul cu cât de repede apar noi abrevieri, așa că este important să le folosești pe cele pe care te simți confortabil să le folosești”, a asigurat Currys, care a creat un glosar de termeni alternativi, considerați ca fiind acceptați mai uşor de Generația Z.

„Am luat cele mai multe rezultate de la generația Z pentru cele mai învechite acronime și le-am asociat cu o versiune mai nouă, mai modernă, pe care să o folosiţi pentru a putea vorbi pe limba lor”, a precizat publicația de tehnologie.

Astfel, în loc de YOLO, Currys sugerează să folosiți DIFTP (Do It For The Plot). De asemenea, LMAO poate fi înlocuit cu IJBOL (I Just Burst Out Laughing), în timp ce puteți opta pur și simplu pentru un emoji cu un craniu în loc de ROFL.

Şi nu uitaţi: emoji-ul „bate palma” poate fi folosit în locul bunului OMG de modă veche!