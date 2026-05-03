Cum să mănânci ca la restaurant de lux, cu bani puțini. Deliciile care fac impresie, îți lasă gura apă, dar nu costă mare lucru și se gătesc ușor

În vremuri de criză să știi să gătești economic și delicios este o calitate esențială pentru a supraviețui cu salariul de la o lună la alta. Există câteva rețete absolut delicioase, cu aspect de mâncăruri de lux, care nu costă mare lucru. Și nici nu te țin prea mult în fața aragazului.

Valul de scumpiri din ultimele luni a lovit puternic bugetul multor români. Iar mâncarea parcă are prețuri tot mai pipărate, mai ales preparatele premium și cele cu etichete bio. Adică, cu 100 de lei, nu mai cumperi mare lucru, mai ales dacă vorbim de o familie cu cel puțin doi copii.

În aceste condiții, intervin instinctele de „supraviețuire” urbană. Adică să știi cum să „vânezi” oferte și să improvizezi cât mai eficient în bucătărie, în așa fel încât să nu se simtă la stomac că viața nu mai este așa de roz ca înainte. Pe scurt, știința de a face mâncare super bună, care dă impresia de lux în farfurie, cu bani puțini. Și sunt o mulțime de rețete absolut fabuloase ca gust și care, totodată, ajută familia să nu resimtă stresul financiar în alimentație.

Mic dejun cu aspect fițos, dar cu bani puțini

Una dintre cele mai tari rețete, mai ales de mic dejun, din categoria ieftin dar arătos, este shakshuka, un preparat tradițional din Africa de Nord. Adică se gătește mai ales în Tunisia sau Maroc, dar este întâlnit și în unele țări din Orientul Mijlociu. Pe scurt, sunt ouă în sos de roșii. Dar arată într-un mare fel.

Rețeta este simplă și o puteți găti în maximum 20 de minute. Aveți nevoie de o ceapă mică (poate să fie și ultima din sertarul cu legume), un ardei mic (de preferat un kapia delicios), doi căței de usturoi, patru ouă (nu are nimic dacă sunt cumpărate la bucată) și 400 de grame de roșii (nu trebuie să faceți cheltuială mare, o conservă cu roșii tocate la cel mult șapte lei este de ajuns). La toate acestea se adaugă câteva condimente foarte accesibile precum boia dulce, chimion, sare și piper. Dacă aveți un pic de coriandru, este și mai bine; îi dă un gust oriental. La fel, se poate adăuga și pătrunjel, numai dacă aveți la îndemână.

Se prepară cât se poate de simplu. Se taie ceapa mărunt și se călește două-trei minute în tigaie cu ulei (dacă aveți din întâmplare de măsline, îl folosiți pe acela, dacă nu, este foarte bun și cel de floarea-soarelui). Apoi adăugăm ardeiul tăiat cubulețe și continuăm călirea, fără să ardem ceapa sau ardeiul.

Adăugăm rapid și usturoiul și condimentele, amestecăm bine, iar apoi adăugăm roșiile. Roșiile vor lăsa apă și suc, așa că putem lăsa sosul să fiarbă cam opt minute, cu capac, ca să se îngroașe. Facem mici adâncituri în sos și spargem ouăle acolo. Acoperim rapid tigaia și gătim ouăle maximum 5 minute. Ideal este să avem ouă „sunny side up”, adică gălbenușul să fie frumos, bine coagulat, dar lichid și gustos. Dacă avem verdeață, acum este momentul. Putem mânca acest fel de mâncare absolut fabulos, aromat și hrănitor, fie cu o lipie, fie cu cea mai ieftină franzelă de la magazinul de cartier. Pentru două porții, se cheltuie cel mult 16–17 lei.

Delicii rafinate franțuzești cu cel mult 10 lei

O altă bunătate culinară cu aromă și gust de lux vine din renumita bucătărie franțuzească. Mai precis, este vorba despre o ciorbă țărănească din satele Văii Ronului, dar care este o întruchipare a rafinamentului culinar. Pentru a o prepara aveți nevoie de praz, câțiva cartofi, un cub de unt, nițică smântână (sau lapte), usturoi, sare, piper și cimbru. Dacă aveți la îndemână și o lămâie, o puteți folosi. Iată cum se gătește: se spală bine prazul, se taie rondele și se călește în unt. Atenție, nu trebuie să-l ardem. Adăugăm usturoi, mai amestecăm un pic, iar apoi turnăm în vas cartofii tăiați cubulețe, dar și cimbrul. Stingem cu apă, dar nu foarte multă, cât să fiarbă cartofii și prazul împreună. Dacă aveți un cub concentrat de supă de pui sau de legume, îl putem adăuga.

Este și varianta mai sănătoasă de a avea pus deoparte niște bază de supă de legume sau pui la frigider. Dacă nu, cubul este varianta mai puțin sănătoasă, dar mai rapidă și mai ieftină. Lăsăm să fiarbă cartofii maximum 20 de minute. Ne înarmăm cu un blender și transformăm totul într-o pastă. Adăugăm smântâna și puțină lămâie (numai dacă aveți așa ceva în casă), asezonăm cu sare și piper și e gata masa. Dacă aveți niște pâine mai veche prin casă (dar, evident, fără mucegai sau prea veche), o puteți da la cuptor din timp și aveți la masă și crutoane. Este un deliciu garantat. O porție nu are cum să depășească 10 lei.

Cină de lux cu delicii englezești, dar pentru toate buzunarele

Iată și două variante de cină, ușoare, incredibil de gustoase și totodată suficient de ieftine. Una dintre aceste rețete este faimoasa „cottage pie” englezească. Sau, în traducere liberă, o plăcintă țărănească. Aveți nevoie de carne de vită tocată (una-două caserole de la orice magazin, în funcție de cât de multă plăcintă vrei să iasă – pentru cinci porții ajunge jumătate de kilogram), cam un kilogram de cartofi, două cepe, trei morcovi, doi căței de usturoi, brânză (se folosește cheddar de obicei, dar în cazul nostru putem folosi brânză românească de oaie sau caș), trei linguri de făină, o lingură de pastă de roșii, cimbru și foi de dafin. Dacă avem cumva și nucșoară prin casă, o putem trece pe lista de ingrediente.

Pentru a prepara această plăcintă cu carne de vită, începe prin a căli carnea de vită în ulei. După ce se rumenește, o dai la o parte. În aceeași cratiță mai completezi cu ulei, dacă nu mai este sau este prea puțin, și începi să călești ceapa tocată mărunt. Imediat adăugăm și morcovul dat prin răzătoare, dar și trei tije de țelină tocate (dacă găsim la magazin). Se gătesc la foc mic câteva minute, apoi se adaugă cățeii de usturoi tocați fin, trei linguri de făină și o lingură de pastă de roșii. Dăm focul mai tare și amestecăm bine și lăsăm să gătească puțin. După ce s-au înmuiat morcovul și tijele de țelină, punem carnea din nou în cratiță și turnăm apă cât să acopere. Dacă avem vin roșu, punem și un pahar de vin. Dacă avem bază de vită pentru supă, o putem adăuga. Sau varianta cea mai ieftină: cubul concentrat de vită. Nu uitați să adăugați și cimbru, dar și două foi de dafin. Lăsăm compoziția să fiarbă la foc mic, fără capac, timp de aproximativ 45 de minute, până când sosul devine gros și acoperă bine carnea, verificând după circa 30 de minute și mărind ușor focul dacă este prea mult lichid. Asezonăm cu sare și piper, apoi îndepărtăm foile de dafin și tulpinile de cimbru.

Între timp, pregătește un piure din cartofi. Se fierb cartofii curățați și tăiați cubulețe în apă rece cu sare. După ce se înmoaie, îi zdrobim, adăugăm lapte, maximum 25 de grame de unt și trei sferturi din brânza aleasă de noi sau cea pe care o avem la îndemână. Se asezonează cu sare și piper după gust. Dacă avem nucșoară, este momentul să o adăugăm.

Pune amestecul de carne într-un vas termorezistent, acoperă cu piureul și presară deasupra restul de brânză. Se coace în cuptorul preîncălzit la 220°C (200°C cu ventilator) timp de 25–30 de minute, până când devine auriu. Este foarte sățioasă, are un gust de povestit nepoților și nici nu costă o avere, mai ales că faci, cu aceiași bani, mai multe porții și poți hrăni o casă întreagă.

Un deliciu așkenaz

O altă variantă de cină, la plăcinta țărănească britanică, este un kugel cu ciuperci și praz. Un kugel cu ciuperci și praz este o mâncare tradițională din bucătăria evreiască așkenază, servită adesea la sărbători, care combină ciuperci și praz sotate cu tăiței cu ou (sau matzo farfel) și ouă folosite ca liant. De obicei, se coace într-un vas termorezistent timp de 45–60 de minute, până capătă un interior cremos și o crustă aurie, ușor crocantă deasupra, fiind un preparat versatil ce poate fi făcut atât fără lactate, cât și cu smântână.

Pentru preparare, se sotează ciupercile feliate și prazul (partea albă și verde deschis) în ulei sau unt până se caramelizează, aproximativ 7–10 minute, iar opțional se pot adăuga usturoi, cimbru sau ardei roșu. Ca bază se folosesc, în mod tradițional, tăiței lați cu ou, fierți doar parțial, aproximativ 5–6 minute, pentru a nu deveni prea moi. Amestecul este legat cu 4–5 ouă bătute, iar pentru o textură mai cremoasă se pot adăuga smântână sau brânză de vaci, deși variantele fără lactate sunt foarte populare. Preparatul se coace într-un vas uns, putând fi lăsat descoperit pentru o crustă mai crocantă sau acoperit cu folie în primele 30 de minute pentru o textură mai moale.