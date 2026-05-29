search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Record de temperatură în Portugalia. Termometrele au depășit 40 de grade Celsius

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Portugalia a înregistrat o nouă zi cu cea mai caldă temperatură din luna mai, cu 40,3 grade Celsius, în orașul Mora din centrul țării, în contextul în care țările din vestul Europei se confruntă cu o caniculă extrem de puternică.

Record de temperatură FOTO: Shutterstock
Record de temperatură FOTO: Shutterstock

Temperatura înregistrată miercuri depășește recordul anterior al Portugaliei de 40 de grade Celsius, stabilit în mai 2001, potrivit Mediafax.

Miniștrii din Franța se întâlnesc pentru a evalua gradul de pregătire a țării pentru valuri de căldură, în timp ce numărul unu al tenisului, Jannik Sinner, s-a retras de la Roland Garros după ce a suferit din cauza căldurii. Între timp, autoritățile italiene au emis o alertă roșie de val de căldură pentru capitala Roma, unde temperatura a atins joi 32 de grade Celsius.

Valul de căldură va continua și în weekend

Se prognozează că valul de căldură va continua și în weekend, Germania, Spania și Elveția confruntându-se și ele cu condiții neobișnuit de caniculare.

Potrivit biroului meteorologic al Portugaliei, temperaturile vor atinge un vârf de peste 35 de grade Celsius vineri, înainte ca temperaturile să înceapă să se diminueze.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
stirileprotv.ro
image
În plină criză politică, USR pune tunurile pe serviciile secrete și le face responsabile de haosul din România
gandul.ro
image
Noi acuzații explozive pentru controversatul influencer Andrew Tate
mediafax.ro
image
Partidele politice din România, finanțate de firme aproape falimentare sau de persoane cu datorii. Cine sunt creditorii din umbră
fanatik.ro
image
Profesorul Stephan Lewandowsky, expert în război cognitiv, pentru Libertatea: „Există suficiente dovezi că în spatele unor comportamente coordonate și neautentice sunt actori afiliați agențiilor Rusiei”
libertatea.ro
image
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
digi24.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea pentru calificarea în turul 3 la Roland Garros
gsp.ro
image
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
digisport.ro
image
Dieta care ajută la controlul greutății în menopauză. Ce arată noile cercetări științifice
click.ro
image
„Felicitări, România”. Mesajul Comisiei Europene după ce un castel din țara noastră a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Facultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elită
observatornews.ro
image
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
cancan.ro
image
Noutate mare la pensie de la 1 ianuarie pentru 4.600.000 pensionari. Cine va avea 12 călătorii gratis pe CFR?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Când scad preţurile la curent. Planul anunțat Ilie Bolojan pentru ieftinirea energiei în România
playtech.ro
image
Singurii doi steliști care au refuzat să salute galeria FCSB-ului la meciul UEFAntasticilor!
fanatik.ro
image
Cât și când se lasă bacșiș în Grecia. Valoarea care "pare potrivită" pentru localnici
ziare.com
image
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l voi vedea așa”
digisport.ro
image
Cum scapi de mirosurile neplăcute din frigider. 3 ingrediente naturale simple, eficiente și la îndemâna oricui
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stă Florin Dumitrescu. Arate exact ca în filmele din America. Piesa de rezistență e bucătăria, care seamănă cu una din restaurantele cu stele Michelin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Tentativă de asasinat împotriva lui Emil Constantinescu. Un fost președinte a oprit totul
mediaflux.ro
image
Fiul lui Schumacher și-a făcut apariția cu noua iubită. Ce ocupație are superba Clara
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Ce face ursul noaptea pe străzile din Brașov | VIDEO
actualitate.net
image
Cum se simte Alina Laufer la două săptămâni după ce a avut parte de o tragedie în familie. Vedetei i-a murit mama. „S-a curățat, săraca, foarte repede”
click.ro
image
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
click.ro
image
Costi Ioniță a încins Internetul cu remixul piesei „M-am născut lângă Carpați”. Reacția lui Dragoș Dolănescu: „Nu e pentru cei de 50 de ani, dar...”
click.ro
Prințesa Charlotte a Prusiei foto profimedia 0604166030 jpg
După ce-a găzduit orgii la palat, sora Împăratului i-a șantajat pe swingerii aristocrați. Efectele devastatoare ale „Aventurii Kotze”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Șoc într-un spital din România! Un bărbat tratat pentru hemoragie a aflat că are cancer în stadiu avansat. Cere despăgubiri uriașe
image
Cum se simte Alina Laufer la două săptămâni după ce a avut parte de o tragedie în familie. Vedetei i-a murit mama. „S-a curățat, săraca, foarte repede”

OK! Magazine

image
Moartea ei a fost una dintre marile tragedii regale ale secolului XX. Frumoasa regină a murit însărcinată, la doar 29 de ani

Click! Pentru femei

image
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling

Click! Sănătate

image
Gura uscată noaptea poate fi semn al unei boli. Medicul explică