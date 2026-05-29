Record de temperatură în Portugalia. Termometrele au depășit 40 de grade Celsius

Portugalia a înregistrat o nouă zi cu cea mai caldă temperatură din luna mai, cu 40,3 grade Celsius, în orașul Mora din centrul țării, în contextul în care țările din vestul Europei se confruntă cu o caniculă extrem de puternică.

Temperatura înregistrată miercuri depășește recordul anterior al Portugaliei de 40 de grade Celsius, stabilit în mai 2001, potrivit Mediafax.

Miniștrii din Franța se întâlnesc pentru a evalua gradul de pregătire a țării pentru valuri de căldură, în timp ce numărul unu al tenisului, Jannik Sinner, s-a retras de la Roland Garros după ce a suferit din cauza căldurii. Între timp, autoritățile italiene au emis o alertă roșie de val de căldură pentru capitala Roma, unde temperatura a atins joi 32 de grade Celsius.

Se prognozează că valul de căldură va continua și în weekend, Germania, Spania și Elveția confruntându-se și ele cu condiții neobișnuit de caniculare.

Potrivit biroului meteorologic al Portugaliei, temperaturile vor atinge un vârf de peste 35 de grade Celsius vineri, înainte ca temperaturile să înceapă să se diminueze.