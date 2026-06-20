search
Sâmbătă, 20 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Județele care intră sub Cod galben de caniculă. Căldură excesivă și furtuni anunțate în mai multe regiuni

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Meteorologii au emis primele coduri de caniculă din acest sezon. În vestul țării se vor înregistra temperaturi apropiate de 36 de grade, în timp ce la munte și în mai multe regiuni sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină.

Căldură excesivă și furtuni anunțate în mai multe regiuni. FOTO: Pexels
Căldură excesivă și furtuni anunțate în mai multe regiuni. FOTO: Pexels

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic, valabilă sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00, pentru mai multe regiuni ale țării.

Potrivit meteorologilor, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și în vestul Olteniei, temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului.

Avertizarea vizează județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Sibiu, Sălaj, Satu Mare și Timiș.

image

Duminică, temperaturile ajung la 36 de grade

Meteorologii anunță că valul de căldură se va extinde și se va intensifica duminică, când temperaturile vor urca până la 36 de grade Celsius în vestul și sud-vestul țării.

În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă.

„Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, precizează ANM.

Pentru ziua de duminică, codul galben de caniculă și disconfort termic va fi valabil în 18 județe: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Olt, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Timiș și Vâlcea.

image

Ploi torențiale și grindină în zonele montane

Sâmbătă, 20 iunie, după orele prânzului, instabilitatea atmosferică se va accentua în special la deal și la munte, dar și local în estul, centrul și sudul țării.

Meteorologii avertizează că vor apărea ploi torențiale, însoțite de tunete, fulgere și căderi de grindină. În unele zone montane, cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metrul pătrat într-un interval scurt de timp.

În Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei, ziua începe cu vreme frumoasă, însă după-amiaza norii se vor dezvolta rapid și vor aduce episoade de vreme severă.

Și în Oltenia sunt posibile averse în zonele deluroase și montane, deși în restul regiunii va domina vremea însorită.

Vremea în București 

În București, vremea va fi predominant frumoasă și mai caldă decât în ziua precedentă. Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, iar după-amiaza vor apărea înnorări temporare, însă șansele de ploaie rămân reduse. Temperatura maximă va ajunge la 32 de grade, iar minima nopții va fi de aproximativ 19 grade.

Vremea pe litoral

Pe litoral, vremea se anunță excelentă pentru turiști. Soarele va străluci pe tot parcursul zilei, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor atinge 29 de grade. Apa mării rămâne însă rece pentru această perioadă, cu valori în jurul a 19 grade Celsius.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
digi24.ro
image
Trump și-a îndepărtat și singurul aliat din Europa. Reacția lui Meloni după ce a fost jignită: ”Să-și amintească un lucru”
stirileprotv.ro
image
Imagini care au scăpat presei. Denise Rifai a ajuns la DNA cu taxiul. Șoferița care a condus-o pe vedetă izbucnește în râs când vede unde a dus-o comanda. Gândul prezintă filmul sosirii
gandul.ro
image
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
mediafax.ro
image
„Buget de 7 milioane de euro! Va promova sigur” Daniel Oprița dezvăluie echipa care va domina Liga 2 în sezonul viitor. Schimbări masive și la Steaua
fanatik.ro
image
Cum să te antrenezi pentru examenele naționale ca un adevărat campion. Psihologul lotului olimpic de gimnastică, sfaturi pentru elevii care se pregătesc de Evaluare și Bac. „Aceste tehnici pe care le aplic sportivelor elimină orice blocaj mental”
libertatea.ro
image
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Dă repede că am nevoie”. Ilie Dumitrescu i-a transferat imediat banii, dar nici nu-și imagina ce avea să urmeze
digisport.ro
image
Temu și Shein, obligate să respecte reguli mai dure în UE. Ce înseamnă asta pentru clienți: „Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți”
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Cine este Michael Truel, tânărul de numai 25 de ani care şi-a vândut compania către Elon Musk pentru 60 de miliarde de dolari
zf.ro
image
A vrut să împuște un câine și a nimerit un copil. Incidentul din Cluj, ascuns timp de două luni
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
cancan.ro
image
Casa de pensii, obligată de instanță să recunoască unui pensionar 13 ani munciți în grupe. Ce meserie avea?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
prosport.ro
image
Ce salarii au nepalezii, srilankezii și indienii în țările lor. De aceea aleg să muncească în România
playtech.ro
image
A semnat cu Dinamo pe 3 ani, după ce a fost aproape de revenirea la FCSB: ”Cea mai bună alegere”
fanatik.ro
image
Criza politică explicată de un politolog: „Controlul democratic în România este exercitat de așa-numita ‘verticală a puterii’, un concept formulat pornind de la realitățile din Rusia”
ziare.com
image
Cum a fost numit Istvan Kovacs în Ungaria, după decizia istorică luată de FIFA la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Cum arată Jessica Simpson în costum de baie la 45 de ani. Imaginile care au devenit rapid virale
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ȘOCANTE! Cheloo, săltat de poliţie de pe stradă și dus la SPITAL, artistul se BATE cu medicii
romaniatv.net
image
Pensie mai mică pentru mii de români. Ce se schimbă la recalculare
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Iulia Albu deschide ușile apartamentului său despre care se spune că ar valora 1,2 milioane de euro. „Trebuia să fie a mea casa”
click.ro
image
Cea mai mare casă din lume are 1.788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7.000 de mașini de lux. Cine locuiește în ea?
click.ro
image
După luni dificile, aceste zodii își schimbă complet destinul. Perioada de glorie abia acum începe pentru ele, scapă de greutăți și se bucură de cea mai bună perioadă a anului
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Jacobus de Cessolis Italy Chess players 1300 1400 jpg
Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
image
Iulia Albu deschide ușile apartamentului său despre care se spune că ar valora 1,2 milioane de euro. „Trebuia să fie a mea casa”

OK! Magazine

image
Cel mai HOT de la Royal Ascot! Imaginile cu "arma albă" din pantalonii lui Henry Cavill au devenit virale

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Femeile cu şolduri mari au anumite avantaje legate de sănătate