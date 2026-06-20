Județele care intră sub Cod galben de caniculă. Căldură excesivă și furtuni anunțate în mai multe regiuni

Meteorologii au emis primele coduri de caniculă din acest sezon. În vestul țării se vor înregistra temperaturi apropiate de 36 de grade, în timp ce la munte și în mai multe regiuni sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic, valabilă sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00, pentru mai multe regiuni ale țării.

Potrivit meteorologilor, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și în vestul Olteniei, temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului.

Avertizarea vizează județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Sibiu, Sălaj, Satu Mare și Timiș.

Duminică, temperaturile ajung la 36 de grade

Meteorologii anunță că valul de căldură se va extinde și se va intensifica duminică, când temperaturile vor urca până la 36 de grade Celsius în vestul și sud-vestul țării.

În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă.

„Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, precizează ANM.

Pentru ziua de duminică, codul galben de caniculă și disconfort termic va fi valabil în 18 județe: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Olt, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Timiș și Vâlcea.

Ploi torențiale și grindină în zonele montane

Sâmbătă, 20 iunie, după orele prânzului, instabilitatea atmosferică se va accentua în special la deal și la munte, dar și local în estul, centrul și sudul țării.

Meteorologii avertizează că vor apărea ploi torențiale, însoțite de tunete, fulgere și căderi de grindină. În unele zone montane, cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metrul pătrat într-un interval scurt de timp.

În Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei, ziua începe cu vreme frumoasă, însă după-amiaza norii se vor dezvolta rapid și vor aduce episoade de vreme severă.

Și în Oltenia sunt posibile averse în zonele deluroase și montane, deși în restul regiunii va domina vremea însorită.

Vremea în București

În București, vremea va fi predominant frumoasă și mai caldă decât în ziua precedentă. Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, iar după-amiaza vor apărea înnorări temporare, însă șansele de ploaie rămân reduse. Temperatura maximă va ajunge la 32 de grade, iar minima nopții va fi de aproximativ 19 grade.

Vremea pe litoral

Pe litoral, vremea se anunță excelentă pentru turiști. Soarele va străluci pe tot parcursul zilei, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor atinge 29 de grade. Apa mării rămâne însă rece pentru această perioadă, cu valori în jurul a 19 grade Celsius.