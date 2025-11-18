search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cum arătau întinsele păduri seculare din România. Milioane de hectare au fost defrișate în două secole

0
0
Publicat:

România a pierdut, în ultimele două secole, suprafețe întinse de păduri, în special din rândul codrilor seculari, iar planurile de regenerare a fondului forestier s-au dovedit, în mare parte, ineficiente.

Pădurile de la poalele Retezatului. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Pădurile de la poalele Retezatului. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Timp de secole, ținuturile actuale ale României au fost acoperite cu păduri seculare, iar numeroase locuri au păstrat toponime inspirate de bogăția forestieră a țării. Regiunile Bucovinei, Tisei și Transilvaniei sunt cele mai bune exemple.

Pădurile întinse de arbori seculari au rezistat până în epoca modernă, dar rămășițele lor au fost exploatate intens în secolul XX. În prezent, fondul forestier din România ocupă 6.616.931 de hectare, iar suprafața pădurilor 6.462.196 de hectare, conform statisticilor publicate în 2025 de Institutul Național de Statistică.

Aproape 30 la sută din suprafața țării este acoperită cu păduri, iar în ultimii ani spațiul ocupat de acestea a fost într-o ușoară creștere față de 1990, când cuprindea 6.371.000 de hectare.

România se află între primele zece state din Uniunea Europeană ca suprafață acoperită de păduri, însă procentul ocupat de acestea în raport cu teritoriul țării este mai mic față de media statelor europene, de aproximativ 40 la sută.

Cum arătau în trecut pădurile seculare

La sfârșitul secolului al XIX-lea, călătorii din Munții Carpați puteau rătăci încă prin imensitatea unor păduri seculare, rar străbătute de oameni.

„Pe panta acestui munte, în liniștea profundă a pădurii de brad, poteca urcă în serpentine. Trunchiuri uriașe zac culcate pretutindeni, răpuse de propria greutate, de bătrânețe sau de furtuni. Unele sunt deja putrezite și se fărâmițează bucată cu bucată, amestecându-se iar cu pământul. Altele sunt încă întregi; dacă le-ai putea coborî, ai primi bani frumoși pe ele. Unele au murit în picioare: crengile le-au căzut rând pe rând, apoi vârful, iar coaja le-a fost jupuită de vânt; stau așa, ca niște schelete”, informa în 1882 publicistul Rethi Lajos, după o călătorie prin pădurile virgine de atunci din Munții Retezat.

Retezat. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Retezat. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Potecile și puținele drumuri înființate pe văile pârâurilor din Retezat afectau rar înfățișarea pădurilor seculare ale masivului. Arborii acopereau în scurt timp cicatricile lăsate de oameni.

„Trunchiurile doborâte acoperă chiar și poteca. Unele au căzut de-a lungul ei și formează un sprijin ca o balustradă, de partea prăpastiei. Altele au căzut de-a curmezișul drumului. Trebuie trecut peste ele călare. Unde nu se poate trece peste trunchi, îl ocolesc și bat o potecă nouă. Iar uneori nici asta nu este permis de stâncă; în astfel de locuri trunchiul a trebuit tăiat, ca să nu fie blocată trecerea. Sunt și copaci care au căzut atât de sus peste potecă, încât formează ca o poartă de triumf deasupra ei. Iar printre ruine se înalță iarăși viața și triumfă asupra pieirii. Trunchiurile puternice, aflate în plină vigoare, și brazii tineri, care abia prind putere, foșnesc abia auzit, în verdele lor, fluturând în vârf conurile roșii de brad”, arăta publicistul, în ziarul Hunyad.

Pădurile Retezatului, întinse pe zeci de mii de hectare, au început să fie exploatate din secolul al XIX-lea, odată cu deschiderea primelor mine de cărbune din Valea Jiului și a uzinelor metalurgice. Activitățile industriale s-au extins la începutul secolului XX, însă masivul a avut avantajul de a rămâne greu accesibil oamenilor, fiind la distanță de orașe mari, străbătut de puține drumuri și cu pante abrupte, nepotrivite pentru întemeierea unor așezări permanente.

Retezat. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Retezat. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

În prezent, Retezatul este unul dintre puținele masive din România care păstrează suprafețe mari de păduri seculare, neatinse. Un astfel de loc este Rezervația științifică Gemenele, de aproape 2.000 de hectare, unde accesul turiștilor a fost interzis de la începutul anilor ’50.

Pădurile antice au rezistat până în epoca modernă

Pădurile antice au dispărut treptat, uneori violent, începând din secolul al XVIII-lea, arătau unii istorici. Până atunci, vreme de secole ținuturile pe care le acopereau au fost aproape neatinse. În urmă cu două milenii, peste două treimi din suprafața actuală a României era acoperită cu păduri.

Dacii își găseau adăpost și hrană în pădurile care acopereau atât munții, dar și o mare parte a câmpiei, până în luncile întinse ale Dunării și Tisei.

Retezat. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Retezat. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

„Transilvania, al cărei nume însuși implică existența pădurilor mari ce o despărțeau de vasta câmpie a Dunării și a Tisei, Moldova, unde codrii uriași acopereau dealurile, coborând până la vărsarea Siretului și Prutului, Muntenia sau Țara Românească, unde, cu excepția Bărăganului și a stepei Burnazului puteai să mergi de la munte până la Dunăre numai prin codrii, erau țări de pădure, cu codrii uriași. Oamenii erau puțini, iar pădurea imensă”, arăta istoricul Constantin Giurescu, în volumul „Istoria pădurii românești”(1976).

Spre sud, pădurile din Dacia ajungeau neîntrerupt până la Dunăre unde se legau de pădurea de luncă a fluviului. Banatul era acoperit aproape complet de păduri, cu excepția zonelor inundabile din bazinele Tisei și Timișului.

„Maramureşul era în întregime păduros şi până târziu, în secolul al XIII-lea, pădurile lui au fost greu accesibile formând o fortăreaţă naturală. Și în Dobrogea, pădurile de lângă Dunăre și întinsul codru din partea de miazănoapte au oferit locuri bune de adăpost și de apărare”, arăta istoricul.

Până la finalul Evului Mediu, ținuturile actuale din România au fost dominate de păduri, multe din ele neatinse de secole. Călătorii străini rămâneau adesea fascinați de întinderile nemărginite ale codrilor din regiunile istorice ale României. În secolul al XVIII-lea, unele locuri păstrau încă păduri antice legendare.

Citește și: Viața românilor în pădurile din valea Mureșului: „Au făcut drum când nu au mai fost oameni în sat” VIDEO

„Despre pădurea de la Polovragi, din Oltenia, aflăm în raportul din 1727 decembrie, din timpul ocupaţiei austriece, trimis de administratorul Tige consiliului de război de la Viena. Referindu-se la numita pădure, ai cărei copaci, groşi, se înalţă mândri, spune că românii localnici o numesc Romanii, deoarece există tradiţia că ar fi fost sădită de către romani. Nimic nu ne împiedică să acceptăm temeinicia acestei tradiţii”, informa istoricul Constantin Giurescu.

Milioane de hectare de pădure, pierdute

De la începutul secolului al XIX-lea, situația pădurilor românești începe să se schimbe, unul dintre motive fiind cererea tot mai mare de grâne. Zeci de mii de hectare de păduri dispăreau anual pentru a lăsa loc noilor ogoare. În unele cazuri, lemnul nici măcar nu mai era valorificat.

Pădure veche. Foto: Pixabay.com
Pădure veche. Foto: Pixabay.com

„Economia pădurilor de pe Valea Bistriței se află în cea mai tristă stare. Prin necumpătata exploatație a lemnului, prin numeroasele ferăstraie, toată valea cea mare a Bistriței cu ale ei lăturalnice văi se vede stârpită de lemne. Spre a mai lăți locurile de pășunat pentru oi și vite, albe se aprind îndănis întregi păduri de mai multe sute de falci și, în acest chip, în puține ceasuri, se pierd cei mai frumoși copaci, rodul de sute de ani”, informa, în 1840, profesorul K. Mihalik.

Câțiva ani mai târziu, Charles Guebhard, un botanist străin, observa dezastrul care cuprinsese pădurile din sudul Moldovei.

„Pădurile care altădată acopereau aproape totalitatea solului în Moldova de Jos nu mai ocupă azi decât o minimă parte. Această despădurire este motivată de unii proprietari prin nevoia de ogoare, dar, la cei mai mulți, interesele speculei sunt de natură a nu opri întru nimic râvna nemăsurată, dat fiind că se construiește și în Moldova, iar prețul lemnului crește din an în an”, nota acesta.

Istoricul Constantin Giurescu afirma că, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până în 1918, suprafața forestieră a fost în continuă scădere. S-au defrișat numeroase păduri de șes și de deal, stejărișurile având cel mai mult de suferit, iar exploatarea pădurilor montane a fost sălbatică, vizând în primul rând rășinoasele.

Pădure de stejar. Foto: Pixabay.com
Pădure de stejar. Foto: Pixabay.com

„Este greu de dat o cifră, chiar aproximativă, a micșorării domeniului forestier românesc în intervalul 1781—1918. Ținând seamă de defrișările masive însă, din regiunile de șes și de deal, precum și de tăierile din munți, credem că cifra de 2.500.000 hectare nu e exagerată”, arăta acesta.

Reducerea domeniului forestier a fost explicată, pe de o parte, prin nevoia de ogoare noi pentru agricultură și de pășuni pentru creșterea vitelor, iar pe de altă parte, prin dorința oamenilor de a profita rapid de resursele naturale.

În 1918, România cuprindea o suprafață de 7,25 milioane de hectare de pădure. În perioada interbelică a pierdut peste un milion de hectare, în urma defrișărilor, ajungând la un minim istoric de 5,95 milioane de hectare în anul 1938.

Cele mai bune păduri, devastate de sovromuri

După Al Doilea Război Mondial, cele mai valoroase păduri ale României au fost exploatate intens prin Sovromlemn, una dintre societățile româno-sovietice (sovromuri) înființate în primii ani ai comunismului pentru a extrage resursele naturale ale României și a controla industria și infrastructura țării în favoarea Uniunii Sovietice.

Zeci de mii de oameni au fost angajați în exploatările forestiere, iar cea mai mare parte a lemnului și a mărfurilor rezultate era trimisă în URSS ca despăgubiri de război sau în urma unor schimburi comerciale la prețuri derizorii. Păduri virgine, seculare și din ariile protejate au fost rase în acei ani, pentru totdeauna, potrivit documentelor de arhivă. Doar materia primă și produsele de cea mai bună calitate erau acceptate la export.

Pădure de conifere. Foto: Pixabay.com
Pădure de conifere. Foto: Pixabay.com
Citește și: Secretele bogățiilor ascunse în munții Banatului. Ce a rămas în urma marilor centre miniere VIDEO

„Guvernul comunist a fost de acord să aplice Planul Sovietic pentru distrugerea completă a pădurilor, iar lemnul tăiat în România este exploatat fără reguli și fără limite. Păduri antice sunt retezate la pământ, fără a mai exista vreun ordin de reîmpădurire. În acest ritm va mai fi nevoie de 60 de ani pentru ca pădurile să își revină la normal. Tot lemnul este exportat în beneficiul Uniunii Sovietice, ca reparații de război”, arăta un raport din 1952, păstrat în arhivele RFE (Radio Europa Liberă).

Uzinele forestiere aveau mii de angajați, dar erau conduse de sovietici sau de persoane fără experiență, membri de partid, în timp ce foștii pădurari erau alungați, fiind acuzați de comportament „burghez”.

De pe Valea Bistriței, Sovromlemn exporta zilnic 30 de vagoane de bușteni, arăta un document păstrat în arhivele digitalizate ale Agenției Centrale de Informații a SUA, în 1951.

„Se muncește zi și noapte. Toate pădurile sunt distruse fără a se ține cont de cerințele viitoare. Tancuri de armată sunt folosite pe post de tractoare. Circa 1.000 de muncitori sunt angajați aici”, nota documentul din 1951.

Două treimi din cheresteaua folosită în construcții era exportată în URSS sau prin URSS în Cehoslovacia și Ungaria, restul rămânând în folosință locală.

În anii ’50, Sovromlemn controla 30 de uzine forestiere, unele naționalizate, și peste 100 de gatere, toate lucrând pentru exportul către URSS. Produceau anual peste 1,25 milioane de metri cubi de cherestea rotundă, iar 90% era trimisă în est.

Până la desființarea trustului româno-sovietic, la mijlocul anilor ’50, au dispărut suprafețe uriașe de păduri seculare. Două decenii mai târziu, marile inundații din anii ’70 au fost privite ca o consecință a defrișărilor. În 1975, Nicolae Ceaușescu anunța planul de regenerare a pădurilor din România, care viza ca până în 2010 suprafața împădurită să ajungă din nou la 40 la sută.

La cinci decenii de la inițierea planului, ar mai fi nevoie de peste 2,5 milioane de hectare de pădure pentru ca România să atingă suprafața împădurită propusă atunci.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
digi24.ro
image
ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist
stirileprotv.ro
image
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
gandul.ro
image
Horoscop 19 noiembrie 2025: Direcții noi pentru Leu și Săgetător, și echilibru pentru Balanță și Gemeni
mediafax.ro
image
Aryna Sabalenka, ipostază surpriză în vacanța din Maldive. Oamenii i-au admirat curajul
fanatik.ro
image
Premieră în România: autostradă construită cu o singură bandă pe sensul de mers, din lipsă de fonduri. Ce presupune conceptul de half-profile
libertatea.ro
image
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
digi24.ro
image
Mihai Neșu prezintă centrul său de recuperare din Oradea: un tur emoționant la „Sfântul Nectarie”. „Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro, bani din donații”
gsp.ro
image
Ce nebunie: golurile din minutele 90+3 și 90+9 au SCHIMBAT posibilele adversare ale României la baraj! Lista definitivă
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Ce este Cloudflare și de ce au picat astăzi o mulțime de site-uri din România și din lume. Explicații după avaria globală
antena3.ro
image
Schimbare la Codul Rutier, pentru ca şoferii vitezomani să fie amendaţi mai uşor
observatornews.ro
image
Patroana Crystal Dental iese din clinică cu fața brăzdată de plâns și un dosar suspect! Imagini în premieră după tragedie
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
La ce oră intră pensia în cont, în funcție de bancă. Unele virează banii de la 6 dimineața, altele abia după prânz
playtech.ro
image
Ce se află, de fapt, în spatele raportului BNR. Avertisment dur pentru români: taxe până la 300%, impozite duble la mașini și inflație scăpată de sub control
fanatik.ro
image
FMI ar vrea să introducem celebrul impozit progresiv din 2027: „Impozitezi fix oamenii care își permit să își mute rezidența fiscală”
ziare.com
image
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce mesaj au primit pacienții clinicii unde o copilă de doi ani și-a pierdut viața în timpul unei proceduri dentare
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Oooo, dar ce veste! Deea Maxer se iubește cu Cataramă! Cei doi și-au făcut relația publică. Prima imagine cu cel mai nou cuplu din showbiz!
romaniatv.net
image
Șoferii români își pot suspenda asigurările RCA. Ce condiție există
mediaflux.ro
image
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
click.ro
Sayyida Ahad bint Abdullah foto Casa Regala a Omanului 2 jpg
Prima Doamnă din Oman primește o distincție fără precedent! I-a fost înmânată chiar de soțul ei, sultanul Haitham bin Tarik Al Said
okmagazine.ro
Jennifer Aniston foto Profimedia jpg
În grabă mare spre altar! Jennifer Aniston se află în toiul pregătirilor de nuntă??
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunile lui Dragoș Dolănescu, la 50 de ani. Totul despre soția lui din Costa Rica: „A avut grijă de fiul meu orfan de mamă”. Ce meserie are femeia cu inimă de aur?
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Accident sau crimă? Regele Juan Carlos a povestit în premieră ce s-a întâmplat când și-a împușcat fratele

Click! Pentru femei

image
În grabă mare spre altar! Jennifer Aniston se află în toiul pregătirilor de nuntă??

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?