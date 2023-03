Cum arată o influenceriță, după ce nu s-a epilat timp de un an. „Este atât de condamnat la femei și atât de acceptat la bărbați”

Argentinianca Martina Diaz, o influenceriță pe Tik Tok, suferă de un sindrom care face ca pe fața și pe corpul ei să îi crească păr abundent. Pentru a se împotrivi standardelor de frumusețe, ea împărtășește fotografii cu corpul ei neepilat de peste un an.

Influencerița se împotrivește standardelor tradiționale de frumusețe feminină și a împărtășit pe TikTok fotografii în care a petrecut un an fără să se epileze. „În urmă cu un an, mi-am dat seama că nu mai vreau să mă epilez. Mi-am dat seama de toată suferința prin care am trecut din cauza părului și m-am întrebat ce s-ar întâmpla dacă l-aș lăsa să crească. M-a șocat faptul că ceva care este exact același lucru este atât de condamnat la femei și atât de acceptat la bărbați”, spune ea.

Argentinianca și-a folosit contul de pe TikTok pentru a contesta norma socială care presupune ca femeile să nu aibă fără păr pe corp sau pe față.

Tânăra a mărturisit dorința de a scăpa de standardul impus de societate în legătură cu epilarea feminină. „Am început să mă epilez periodic. Ulterior, am apărut pe rețelele de socializare și am întâlnit mulți oameni care m-au inspirat. Mi-au povestit experiențele lor și am spus: Nu, asta trebuie să se schimbe. Acest lucru nu are sens, ce facem?”, a mai spus ea pentru cei 291.100 de urmăritori ai săi.

„În primul rând, am început să mă epilez tot mai rar, l-am lăsat să crească, am început să îl arăt pe rețelele de socializare și am găsit o mulțime de oameni care au fost inspirați de el și mi-au povestit despre experiențele lor de suferință în adolescență din cauza părului, iar eu am spus: Nu, acest lucru trebuie să se schimbe”, mai susține ea

Postările Martinei au adunat numeroase reacții, o mare parte de susținere, dar și unele critici, potrivt publicației Mirror.

Mesaje de susținere, dar și critici

Într-unul dintre cele mai recente videoclipuri în care își arată sprâncenele crescute, un utilizator TikTok a comentat: „Îmi plac sprâncenele tale naturale! Genele divine!” Dar într-o altă postare, cineva a comentat: „Nu-mi plac femeile așa, dar asta e problema mea; atâta timp cât te simți bine și nu întristezi pe nimeni, totul este perfect.”

Cu toate acestea, videoclipurile Argentinei au primit, de asemenea, mesaje de ură din partea telespectatorilor Tik Tok, un utilizator comentând: „Nu ești urâtă, doar sprâncenele tale și atât”.

În biografia ei de pe TikTok, Martina glumește: „Acest cont aparține sprâncenelor mele”. Ea este activă și pe Instagram, unde are 11.300 de urmăritori și scrie în biografia sa: „Activism despre naturalizarea părului corporal la femei”.

Martina Díaz nu este singura care își folosește vocea pe rețelele de socializare pentru a aborda standardele de frumusețe.