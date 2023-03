Ana Maria Brânză și Mihai Covaliu, sursă de inspirație pentru copii. Cum se fac campionii

Începutul de an aparține scrimei în sportul românesc, după ce juniorii români au obținut opt medalii la Campionatele europene. Campioni consacrați ai României vorbesc tot mai mult în spațiul public despre importanța creării unui ecosistem care să susțină aceste talente și să creeze premisele formării unei pepiniere de noi performeri.

Cu nu mai puțin de opt medalii câștigate la sabie de juniorii României la Campionatul European de Scrimă pentru cadeţi şi juniori de la Tallinn, la finalul lunii februarie, școala de scrimă românească marchează unul dintre ce mai buni ani ai săi. Mari sportivi, ca Ana Maria Brânză sau Mihai Covaliu au inspirat o generație nouă de campioni la sabie și la scrimă, atât la masculin, cât la feminin.

Dincolo de faptul că avem aceste modele inspiraționale pentru copii, este nevoie de multă muncă și de un întreg ecosistem care să transforme talentul acestora în performanță la vârf.

Rezultatele de acum, roadele unor programe mai începute în urmă cu ani

Mihai Covaliu, medalie de aur în 2000 și argint în 2008 la JO, a evidențiat în diversele ieșiri publice elementele cheie fără de care performanță internațională nu va veni niciodată. În cazul scrimei, rezultatele din februarie nu sunt o întâmplare, sunt roadele unor programe începute de acum câțiva ani în care au fost implicați părinții, cluburile, Federația de scrimă, Ministerul, COSR etc.

”Nu există baghete magice, mai ales în sport. Avem nevoie de muncă, avem nevoie de pasiune, avem nevoie de o mulțime de lucruri. Dacă aș avea o baghetă magică, pentru toți copiii care încep și care sunt în acest proces de formare, aș pune bagheta asta magică pe cei care sunt lângă ei și le-aș ridica puțin nivelul de pregătire.

Performanța sportivă, mână în mână cu cea educațională

Principala problemă pe care noi o avem azi în România e lipsa acelei resurse profesioniste în sport, la toate nivelurile. Primul pas pentru a depăși această situație este să recunoaștem treaba asta, că avem această problemă”, declara recent președintele COSR în cadrul evenimentului de aniversare a unui an de GO Scholarship, programul bivalent de burse sportive lansat de sportivul Virgil Stănescu și Ana Luca și în care performanța sportivă merge mână în mână cu cea educațional-școlară.

În cadrul dezbaterii organizate de cei de la GO Scholarship, Mihai Covaliu a punctat importanța existenței unui sistem holist care să țină cont de toate aspectele: ”Și părinții, și antrenorii au o mare responsabilitate. Trebuie să fie foarte atenți la cum își conduc copiii, cum îi cresc, cum îi ajută, cum îi învață, cum îi sprijină.

Nu toți copiii ajung campioni

E foarte important să creezi un mediu bun, sănătos, în care acești copii să se formeze și să crească. Mai ales că trebuie să fim sinceri și să privim adevărul în față: nu toți copiii care încep un sport ajung campioni. Dar noi trebuie să fim atenți, vorbesc de antrenori și de părinți, la educația pe care o primesc acești copii în mediul în care se formează.

Ei pot fi campioni pentru viață. Ei pot fi acei oameni adulți care își creează un stil de viață și-o concepție anume de a reuși în ceea ce-ți propun. Asta ne va ajuta să avem o societate mai sănătoasă și o societate mai performantă”.

Copiii lui Mihai Covaliu, campioni la juniori

Intervenția sa este cu atât mai relevantă cu cât în scrima românească putem vorbi deja de performanțele familiei Covaliu - Mihai, campion la sabie al României, Irina, vicecampioană mondială cu echipa la sabie, iar cei doi copii ai lor - Amalia și Vlad, ambii medaliați acum la Tallinn. Scrima a fost alegerea juniorilor, nu a fost nici o presiune din partea părinților, au fost doar modele care i-au inspirat cât să aleagă singuri acest drum, spun părinții.

În cadrul aceluiași eveniment aniversar GO Scholarship, Ana Maria Brânză, un alt invitat “de aur” al evenimentului, desemnată de cinci ori la rând cea mai bună spadasină a lumii, a ținut să vorbească despre această experiență crucială cu părinții și antrenorii în parcursul ei către marea performanță: ”Adulții din viața mea de copil m-au lăsat să greșesc, inclusiv părinții, antrenorii. Din fiecare greșeală am avut de învățat. Din fiecare înfrângere am avut de învățat.”

40 de speranțe, selectate pentru burse

Pe aceeași linie au vorbi toți campionii internaționali invitați - Ana Maria Brânză (scrimă), Marian Drăgulescu (gimnastică), Geanina Beleagă (canotaj), George Ogăraru (fotbal), Mihai Covaliu (scrimă) sau Narcisa Lecușanu (handbal).

În sistemul GO Scholarship au fost selectați deja în primul an de activitate 40 de copii, costul lunar cu un sportiv fiind de puțin peste 1.000 de euro. Sunt selectați sportivi cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, în urma recomandărilor venite de la federații sportive, cluburi și specialiști din ramurile sportive alese, dar și prin înscriere directă pe site-ul programului. Sportivii selectați până acum provin din 12 discipline - baschet, handbal, volei, fotbal, atletism, scrimă, triatlon, ciclism, tenis de masă, escaladă, judo și box.