Selly: „Cheltuiesc între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. Încerc să fiu, pe cât posibil, cumpătat“ VIDEO

Influencerul în vârstă de 22 de ani a făcut dezvăluiri despre viața personală și despre cariera sa în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai“, de la Kanal D.

La 22 de ani, după 10 ani de vlogging, Andrei Șelaru nu numai că este una dintre cele mai influente persoane din mediul online, ci a reușit să-și transforme pasiunea într-o afacere profitabilă. Acesta câștigă atât de bine din munca sa încât a ajuns să cheltuiască între 10.000 și 20.000 de euro lunar, pentru a se întreține.

În plus, la doar 18 ani, el a reușit să-și cumpere mașina visurilor sale: un bolid de 70.000 de euro, cu care, însă, a fost implicat într-un accident destul de grav. În plus, brandul Selly valorează „câteva milioane de euro“, după cum a declarat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai“, de la Kanal D.

„Pe plan personal - excluzând cheltuielile de producție, excluzând costurile pe care le au firmele mele - cheltuiesc între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. N-aș ști să spun o sumă exactă; cu siguranță mult. Sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu, pe cât posibil, cumpătat. Poate nu pare, după aceste sume, însă, în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să menții acel stil de viață și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede. De fiecare dată când mă gândesc «oare cât am cheltuit luna trecută», răspunsul e mai mic față de extrasul de cont. Cheltuielile se adună foarte ușor“, a declarat acesta.

El a completat că își cheltuie banii „pe mâncare, chirie, vacanțe, transport, benzină“. „Am o viață destul de plictisitoare, dacă cineva ar urmări ce fac într-o zi nu s-ar gândi că aș putea cheltui sume atât de mari. Într-o zi obișnuită mă îmbrac, mă duc la birou, stau acolo până seara, mănânc la restaurant o dată sau de două ori, vin acasă și mă culc. Am puține vacanțe pe an, însă aceste costuri de adună“, a precizat el în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai“.