Criteriile CIA pentru recrutarea spionilor. Ce calități te aduc în atenția Serviciilor Secrete americane VIDEO

Un fost director CIA a explicat ce caută serviciile de Intelligence la un potențial spion. Recrutorii au în vedere atât felul în care se prezintă un posibil viitor agent „James Bond 007“, cât și nivelul său de educație, dar și de reușită financiară.

Michael Hayden, general pensionar (în retragere) de patru stele, fost director al Agenției Centrale de Informații (CIA) și al Agenției Naționale de Securitate (NSA), a dezvăluit care sunt aptitudinile de bază pe care ar trebui să le aibă un viitor spion CIA.

Hayden este autorul cărții „Playing to the Edge: American Intelligence in the Age of Terror” - devenită best-seller New York Times și selectată drept una dintre cele mai notabile 100 de cărți în 2016.

„De ce ar trebui să vă acordăm vouă mai multă atenție decât altor 159.999 candidați? Care este cârligul?”, își începea dezvăluirea Michael Hayden, cel care a fost ani la rând numărul 1 al spionajului american, pentru canalul Business Insider.

Lista atuurilor

Astfel, Michael Hayden trecea pe listă cele mai importante criterii de eligibilitate pentru a fi recrutat în rândurile Serviciilor Secrete: cunoașterea unei limbi străine la perfecție, experiența de viață, succesul în carieră, dese călătorii în străinătate, stabilirea într-o țară străină, nivelul ridicat de trai.

Contrar altor posturi în care agenții trebuie să treacă neobservați, CIA caută persoane care să fie vizibile și active, care să nu se teamă în a-și arăta posibilitățile.

Cunoașterea unei limbi străine la perfecție este primordială, dar și experiența de viață și succesul în orice, a recunoscut fostul șef al CIA.

Apoi sunt eligibili pentru a lucra în spionaj cei care obișnuiesc să facă dese călătorii în străinătate sau chiar locuiesc într-o țară străină, trăiesc și cunosc o altă cultură decât cea în care s-au născut sau au crescut.

În plus, trebuie să dovedească și faptul că dețin un anumit nivel de confort, adică au și capacitatea de a obține ceea ce-și doresc ori au nevoie.

„Recrutăm la fel ca orice altă întreprindere”

„Toate aceste lucruri te fac să te infiltrezi cât mai sus posibil”, a mai recunoscut generalul Hyden.

„Suntem prezenți la târguri de joburi în facultăți, în locuri precum «Săptămâna arabo-americană» din Dearborn – Michigan, unde vorbim cu americanii de origine arabă. Recrutăm la fel ca orice altă întreprindere. În plus, avem o mulțime de oameni care se autoidentifică, care spun că vor să facă parte din Agenția Centrală de Informații”, a explicat Michael Hayden despre cum se recrutează personalul pentru serviciul secret american de informații externe.

Acesta a mai mărturisit și că în ultimul său an ca director al CIA, 2008, agenția a primit nu mai puțin de 160.000 de cereri de angajare din partea americanilor.

„Este vorba despre cereri autentice la CIA. Și nu vorbesc despre un simplu clic pe site. Ci despre cei care au trecut printr-un proces de documentare foarte intruziv pentru a fi eligibili pentru angajare la noi”, arată Hayden.

Despre spionul numărul 1 al Americii și spionaj în general

Agenția Centrală de Informații (Central Intelligence Agency - abreviat CIA) este serviciul secret extern al Statelor Unite ale Americii, care funcționează încă din 1947. Agenția de Securitate Națională (NSA) este de asemenea o agenție guvernamentală a Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii, fondată în 1952 de către președintele Harry Truman.

Generalul Michael Hayden a condus CIA și NSA în vremuri în care cursul evenimentelor mondiale se schimba într-un ritm rapid. În calitate de șef al principalelor agenții de informații ale SUA, a orchestrat practic prima linie a schimbărilor globale, a războiului împotriva terorismului și a provocărilor cibernetice în creștere. Pe lângă conducerea CIA și NSA, generalul Hayden a fost primul director adjunct principal al informațiilor naționale și cel mai înalt ofițer de informații militare din țară.