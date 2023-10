Războiul terestru din Gaza ar putea fi un „Mogadishu pe steroizi”, spune un fost șef al CIA. „Armele surpriză“ ale Hamas

O ofensivă militară terestră a armatei Israelului în Fâșia Gaza ar dura ani și ar implica lupte îngrozitoare, a declarat generaul de top american David Petraeus, care a luptat atât în ​​Irak, cât și în Afganistan.

Vorbind după atacurile brutale ale militanților Hamas asupra Israelului, care au provocat 1.400 de morți și mii de răniți, fostul director al Agenției Centrale de Informații a avertizat că cu o invazie terestră „ar putea fi Mogadishu pe steroizi foarte repede”.

Citând incidentul din 1993 în care trei elicoptere americane Black Hawk au fost doborâte în capitala Somaliei, declanșând lupte urbane sângeroase în timp ce forțele americane se luptau să salveze supraviețuitorii accidentului, Petraeus a spus că armata israelieană (IDF) se confruntă cu o realitate similară în interiorul unui teritoriu ostil după ce se angajează la sol.

„Dacă luptătorii Hamas sunt la fel de creativi în apărare precum au fost în acel atac oribil, barbar, atunci veți vedea atacatori sinucigași, veți vedea dispozitive explozive improvizate, vor fi ambuscade, capcane și un cadrul urban ce nu poate fi mai provocator”, a spus el.

Petraeus a spus că experiența sa personală de a conduce armate angajate în campanii brutale de contrainsurgență ar trebui să servească drept avertisment pentru IDF în cazul în care începe o invazie terestră.

„Îmi este greu să-mi imaginez un cadru mai dificil decât acesta și am fost unul care a comandat forțele într-o serie de operațiuni urbane majore”, a spus Petraeus. „Nu câștigi contrainsurgențele într-un an sau doi. De obicei, durează un deceniu sau mai mult, așa cum am văzut în Irak, așa cum am văzut în Afganistan”.

Bătălia pentru orașul Gaza va fi la fel ca aceea pentru Mosul, în Irak

Fostul director CIA și generalul în retragere al armatei americane David Petraeus a remarcat într-un interviu acordat CBS News că orașul Gaza este similar ca mărime cu Mosul din Irak, care a fost bastion al ISIS și că Israelul s-ar putea confrunta cu provocări similare dacă va intra în orașul Gaza. Nu în ultimul rând, Petraeus a vorbit despre greșelile făcute de americani când au invadat Irakul deoarece nu au avut un plan clar post război.

„Dacă intră, la un moment dat, armata trebuie să distrugă fiecare dintre aceste cartiere generale, baze, facilități, vor captura sau ucide lideri de rang înalt și vor face același lucru cu soldații de rând, adevărații extremiști, gândiți-vă ce efort necesită toate acestea.”

„A fost nevoie de nouă luni pentru a curăța orașul Mosul e clar că Israelul nu are nouă luni”

„Mosul avea o populație de dimensiuni similare în nordul Irakului când Statul Islamic a ocupat orașul, iar ISIS este o analogie bună aici pentru ceea ce a făcut Hamas. A fost nevoie de nouă luni pentru a curăța orașul, e clar că Israelul nu are nouă luni.

„Armele surpriză” ale Hamas

La sfârșitul anului 2016, inginerul aerospațial Mohamed Zouari stătea în mașina sa într-un oraș tunisian de pe litoral, când un camion s-a oprit în fața lui, blocându-i drumul. Două siluete mascate s-au apropiat de bărbatul surprins și au ridicat pistoalele cu amortizoare lungi. Au tras 20 de focuri și au plecat cu viteză, a spus poliția, lăsându-l pe Zouari sângerând de moarte pe scaunul din față.

A fost o lovitură profesională, iar suspiciunile au căzut rapid asupra serviciului de informații israelian, Mossad. Israelienii aveau motive pentru a-l vedea pe Zouari mort: era cunoscut ca fiind constructor de drone militare pentru grupul militant Hamas. La momentul morții sale, Zouari, antrenat de Iran, își finalizase capodopera, o dronă submersibilă care putea fi echipată cu explozibili pentru a ataca platformele petroliere, instalațiile portuare și navele de pe mare, scrie The Washington Post.

Zouari a murit, dar prețioasa sa invenție a supraviețuit, cel puțin ca proiect. Forțele israeliene au observat și au distrus o dronă submersibilă similară în 2021, când Hamas a încercat să lanseze drona de pe o plajă din Gaza. Experții militari spun că Hamas aproape sigur are mai multe asemenea, în interiorul unor arsenale ascunse care pot include și alte arme avansate pentru care Hamas a muncit de ani de zile să le achiziționeze.

Pe măsură ce intensitatea războiului din Gaza crește, la fel crește și șansele ca Hamas să dezvăluie o surpriză mortală, potrivit analiștilor care studiază capacitățile militare ale grupului. La o zi după atacul din 7 octombrie împotriva Israelului, Hamas a anunțat că a folosit 35 de drone cu autodetonare - toate bazate pe primele proiecte de arme ale lui Zouari - în asaltul pe care au numit-o Operațiunea Al-Aqsa Flood.

De asemenea, se știe că armatorii grupului au dobândit tehnologie pentru o serie de arme noi, de la mine puternice și bombe până la muniții ghidate de precizie. Unele au fost dezvoltate de inginerii Hamas în afara Gazei, în majoritatea cazurilor cu asistență tehnică din Iran.

Majoritatea armelor folosite pe 7 octombrie fuseseră văzute înainte. Dar experții se tem că Hamas ar putea ține în rezervă un arsenal mai avansat din punct de vedere tehnologic, preferând să desfășoare acele arme ca răspuns la un atac terestre israelian despre care liderii săi știau cu siguranță că va avea loc.

„Este foarte probabil ca Hamas să aibă capacități pe care nu le-am văzut încă, dar s-ar putea să le vedem mai târziu”, a spus Fabian Hinz, expert în rachete și analist în apărare la Institutul Internațional de Studii Strategice, un think tank britanic. Dacă Hamas urmează același manual ca aliatul său Hezbollah – grupul militant susținut de Iran care a intrat în război cu Israelul în 2006 – ar putea încerca să atragă forțele israeliene și apoi să lovească în mod neașteptat, poate împotriva unor ținte aflate departe de linia frontului, a spus Hinz.

„Ideea lor este să ajungem la un nivel mai înalt de escaladare”, a spus el, „și apoi să scoatem iepurele din pălărie”.

Hamas a primit arme și antrenament din Iran

Un oficial al armatei Israelului a refuzat să speculeze cu privire la armele care ar putea fi desfășurate împotriva israelienilor într-o ofensivă terestră în Gaza, spunând doar: „Avem sisteme de protecție”.

Noua capacitate uimitoare a Hezbollah în războiul din 2006 a fost o rachetă antinavă. Agențiile de informații israeliene nu văzuseră nicio dovadă că Hezbollah era capabil să lovească nave navale la kilometri în largul coastei până pe 12 iulie a acelui an, când, la primele ore ale luptei intense, o rachetă Hezbollah a lovit INS Hanit, nava amiral a Marinei Israeliene, ucigând patru membri ai echipajului.

Dacă Hamas plănuiește o surpriză similară, ar putea fi o dronă submarină similară cu cea pe care Zouari o dezvolta pentru Hamas în urmă cu mai bine de șapte ani, potrivit Hinz și alți analiști. Sau ar putea fi o rachetă mare echipată cu un sistem de ghidare de precizie, care ar putea permite grupului să lovească cu precizie infrastructura vitală sau bazele militare la mulți kilometri distanță. Până acum, miile de rachete și rachete Hamas lansate în Israel nu au fost sofisticate, spun oficialii israelieni, chiar dacă grupul militant este considerat de mulți experți că a achiziționat tehnologie esențială din Iran sau de la Hezbollah cu ani în urmă.

Între timp, trupele și vehiculele terestre israeliene ar putea fi lovite cu bombe mai puternice la care grupurile susținute de Iran au lucrat de aproape două decenii pentru a le perfecționa. La începutul acestui an, rapoarte secrete americane au descris modul în care experții iranieni îi antrenau pe militanții din Siria pentru a crea o bombă perforatoare care ar putea tăia placa de oțel a unui tanc de luptă de la 75 de metri distanță.

„Israelul a investit în blindaje groase pentru vehiculele lor, dar dacă ai o bombă îngropată de 200 sau 500 de kilograme pe drum, aceasta poate răsturna un vehicul blindat sau poate ridica un tanc de la sol”, a spus Michael Eisenstadt, director la Institutul pentru Politica Orientului Apropiat din Washington. „Ca să nu mai vorbim de impactul valului de explozie asupra echipajului – chiar dacă supraviețuiește.”

Un document clasificat scurs pe platforma de mesagerie Discord spunea că unitatea de elită a Forței Quds a Iranului supraveghea testarea unui astfel de exploziv, care ar fi spart un tanc într-un test desfășurat la sfârșitul lunii ianuarie în Dumayr la est de Damasc, capitala Siriei. O tentativă de a folosi astfel de dispozitive împotriva forțelor americane din Siria a fost aparent zădărnicită la sfârșitul lunii februarie, când trei bombe au fost confiscate de luptătorii kurzi aliați ai SUA.

Iranul intenționează să intensifice atacurile împotriva forțelor americane, arată documentele

Armele Hamas provin în mare parte din sprijinul oferit de Iran, au spus actuali și foști oficiali ai serviciilor de informații americane. Deși până acum nu există dovezi concrete că Teheranul a dirijat sau a aprobat atacurile din 7 octombrie, se știe că oficialii iranieni au oferit instruire și cunoștințe tehnologice Hamas și aliaților săi ca parte din sprijinul militar estimat la 100 de milioane de dolari acordate grupurilor palestiniene.

Iranul a furnizat de ani de zile prototipuri pentru rachete, rachete și drone folosite de Hamas și Jihadul Islamic Palestinian, o facțiune mai mică din Gaza care s-a alăturat Hamas în lupta cu israelienii. De asemenea, a ajutat Hezbollah să lanseze zeci de mii de rachete și multe echipate cu sisteme de ghidare care ar trebui să le permită să lovească cu precizie ținte îndepărtate. Arme similare i-au ajutat pe rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, să dea lovituri directe asupra rafinăriilor de petrol și a aeroporturilor civile din Arabia Saudită în ultimii ani. Joi, un distrugător al marinei americane în Marea Roșie a doborât rachete și drone Houthi despre care oficialii Pentagonului spun că ar fi fost îndreptate către ținte din Israel.

Folosind tehnologia iraniană, Hamas a construit fabrici subterane capabile să producă în masă rachete și drone. Componentele cheie, cum ar fi explozivii și circuitele electronice, sunt introduse ilegal în enclavă prin tuneluri sau aduse pe coasta Gaza cu barca, spun oficialii americani și israelieni.

În timp ce introducerea ilegală de obiecte relativ mari, cum ar fi rachetele, este dificilă, componentele necesare pentru a transforma rachetele „mute” în arme de precizie ghidate sunt mici, potrivit lui Hinz. „Nici nu ai nevoie de un rucsac pentru a introduce componentele de contrabandă. Le-ai putea pune într-o geantă de mână”, a spus el.

Construirea unei drone subacvatice este o provocare mai mare, dar Hamas s-a dovedit că este capabil din punct de vedere tehnologic. Proiectul de bază a fost elaborat cu ani în urmă de Zouari, inginerul aerospațial care a lucrat pentru Hamas în Gaza, înainte de a se întoarce în orașul său natal, Sfax, pe coasta tunisiană, pentru a construi prototipul.

Perspectiva ca dronele să treacă prin apele de coastă pentru a arunca în aer porturile și navele israeliene pare să-i fi determinat pe oficialii israelieni să ia măsuri.

Descoperirea de către forțele israeliene a unei drone subacvatice Hamas în 2021 a dovedit că lucrările la proiect au continuat. Nava, distrusă de un avion de război israelian în timp ce era lansată de pe o plajă din Gaza, era capabilă să transporte aproximativ 66 de kilograme de explozibili puternici, a declarat un purtător de cuvânt al IDF.

„Acesta este războiul asimetric al secolului 21”, a spus Lenny Ben-David, fost șef adjunct de misiune al Ambasadei Israelului la Washington și autor al mai multor rapoarte despre Hamas și capacitățile sale militare. „Ceea ce am învățat este că vom continua să fim surprinși de lucruri.”