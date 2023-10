Informațiile CIA despre atacurile teroriste pregătite de Hamas nu au ajuns la Joe Biden. Care a fost motivul?

CIA a emis avertismente cu privire la o potențială escaladare a atacurilor teroriste Hamas asupra Israelului cu câteva zile înainte de Operațiunea „Popopul Al-Aqsa“, informează Business Insider.

Două rapoarte au avertizat asupra atacurilor coordonate care se profilează, a scris The New York Times. Prima, datată pe 28 septembrie, a indicat un risc crescut de violență și posibilitatea unor lovituri cu rachete din partea Hamas în Israel, pe mai multe zile. Al doilea raport, datat 5 octombrie, emis cu două zile înainte ca Hamas să-și efectueze atacul, a avertizat despre o probabilitate crescută de violență din partea grupării militante.

Avertismentele nu au ajuns la biroul președintelui Joe Biden sau a oficialilor înalți de la Casa Albă, potrivit CNN. CIA nu a considerat că rapoartele au o semnificație deosebită pentru factorii de decizie politică. Acest lucru a ridicat îngrijorări cu privire la procesul de comunicare în cadrul comunității de informații din SUA și prioritizarea amenințărilor.

Unele surse sugerează că fricțiunea militară dintre Israel și Hamas nu a fost neobișnuită, descriind rapoartele ca fiind de rutină. Conflictul a fost caracterizat printr-o istorie de violență continuă, cu încetări ocazionale a focului. Cu toate acestea, orice escaladare în regiunea Israel-Gaza are implicații semnificative.

The New York Times a raportat că mai mulți oficiali americani, care au vorbit sun anonimat, au descris rapoartele ca fiind similare cu alte rapoarte de informații despre posibilitatea violenței palestiniene care au fost scrise pe tot parcursul anului.

Niciuna dintre evaluările americane nu a oferit detalii tactice sau indicații privind amploarea copleșitoare și brutalitatea absolută a operațiunii pe care Hamas a desfășurat-o la 7 octombrie, spun sursele. Nu este clar dacă vreuna dintre aceste evaluări americane a fost împărtășită cu Israelul, care furnizează o mare parte din informațiile pe care SUA își bazează rapoartele.

Israelul, Gaza și Cisiordania se află, de asemenea, pe o listă de „puncte fierbinți” inclusă aproape zilnic în ședințele de informare a oficialilor de rang înalt, a declarat o persoană care primește aceste ședințe.

Evaluările de informații sunt redactate pentru a informa factorii de decizie politică și pentru a le permite acestora să ia decizii.

Dar evaluările au făcut parte dintr-un val de avertismente la nivel înalt transmise administrației Biden atât de către propria comunitate de informații, cât și de către aliații din Orientul Mijlociu în ultimul an, ridicând semne de întrebare cu privire la faptul dacă SUA și Israelul au fost adaptate în mod corespunzător la acest risc.

Un oficial de rang înalt dintr-o țară arabă din regiune a declarat că țara sa a exprimat în mod repetat îngrijorarea oficialilor americani și israelieni cu privire la faptul că furia palestinienilor atinge un nivel periculos. „Dar ei nu ne-au ascultat niciodată de fiecare dată când i-am avertizat”, a declarat oficialul.

Un diplomat din Orientul Mijlociu aflat la Washington, DC, a declarat, de asemenea, pentru CNN că guvernul lor a avertizat în mod repetat Casa Albă și oficialii serviciilor de informații americane cu privire la acumularea de arme Hamas și la furia palestinienilor, care era gata să explodeze.

„Armele care există în Gaza depășesc imaginația oricărei gândiri”, au avertizat ei, a spus diplomatul. „Armele care există în Cisiordania, prin intermediul Hamas, devin, de asemenea, o problemă reală, iar controlul Hamas asupra Cisiordaniei este o problemă reală.”

„Acest lucru a fost spus la fiecare întâlnire din ultimul an și jumătate”, a adăugat diplomatul.

Cu toate acestea, aceste avertismente strategice nu i-au ajutat cu nimic pe oficialii americani sau israelieni să prevadă evenimentele din 7 octombrie, când peste 1.000 de luptători Hamas au trecut granița în Israel într-o operațiune care avea să se soldeze cu peste o mie de morți israelieni. Pentru cei mai mulți oficiali americani și israelieni care urmăreau informațiile, se așteptau la o nouă rundă de violențe la scară mică din partea Hamas – poate niște tiruri de rachete pe care Iron Dome al Israelului le va intercepta, a explicat o sursă familiarizată cu informațiile.

„Dacă am fi știut sau dacă am fi știut de un atac iminent împotriva unui aliat, am fi informat în mod clar acel aliat”, a declarat vineri secretarul Apărării, Lloyd Austin.

Înalți oficiali ai administrației Biden – precum și actuali și foști oficiali din serviciile de informații – continuă să spună că rămân concentrați pe criza actuală și insistă că este prea devreme pentru a analiza modul în care a fost ratată planificarea unui atac de o asemenea amploare.

Mai mulți actuali și foști oficiali din domeniul serviciilor de informații, precum și unii legislatori informați cu privire la serviciile de informații americane, au respins ideea că eșecul de a furniza un avertisment tactic cu privire la atac a fost responsabilitatea SUA – deoarece o mare parte din rapoartele de informații americane privind Gaza provin în primul rând din Israel.

Agențiile de informații americane s-au concentrat asupra altor amenințări internaționale, în primul rând din China, Rusia și Iran, relatează The New York Times. Este posibil ca această schimbare strategică a priorităților să fi contribuit la lipsa de atenție acordată informațiilor despre Hamas.

Oficialii israelieni au avut, de asemenea, informații despre creșterea activității Hamas, dar nu au reușit să pună granița în alertă maximă, conform Axios.

Egiptul a avertizat, de asemenea, Israelul despre un posibil atac al Hamas cu aproximativ trei zile înainte de a avea loc, potrivit Forbes. Nivelul de comunicare și amploarea acestui avertisment rămân incerte.