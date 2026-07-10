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Celebra vilă Gucci, scoasă la vânzare. Suma astronomică pentru care poate fi cumpărată

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Vila familiei Gucci, construită de Aldo Gucci și situată într-una dintre cele mai exclusiviste zone ale Romei, a fost scoasă la vânzare.

vila italia gucci
Vila familiei Gucci a fost scoasă la vânzare FOTO Instagram/IG Mansions

Vila, amplasată într-un parc privat din capitala Italiei, este evaluată la 11,5 milioane de euro și cuprinde două corpuri de clădire complet independente.

Locuința dispune de spații generoase, săli de recepție, bucătării profesionale, zece dormitoare și 15 băi, una dintre piesele de rezistență ale interiorului fiind scara în spirală.

vila italia gucci
FOTO Instagram/IG Mansions

Proprietatea se întinde pe aproape un hectar și include alei, spații verzi și o piscină, păstrând farmecul unei reședințe istorice legate de unul dintre cele mai celebre nume din industria modei.

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