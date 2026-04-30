Cel mai înalt om din lume dezvăluie de ce l-a părăsit soția după 8 ani. „Sunt foarte trist”

Sultan Kösen, cel mai înalt om din lume, a vorbit despre divorțul de soția sa după 8 ani de căsnicie, spunând că diferențele, problemele de sănătate și presiunea vieții publice au dus la despărțire.

Sultan Kösen, considerat cel mai înalt bărbat din lume, a vorbit deschis despre motivul pentru care mariajul său s-a încheiat, mărturisind cu regret: „Sunt foarte trist”, scrie Mirror.co.uk

Turcul de 43 de ani măsoară 2,51 metri, în timp ce fosta sa soție, Merve Dibo, are aproximativ 1,67 metri. Bărbatul, deținător de 17 ani al recordului Guinness World Records, s-a căsătorit cu tânăra de origine siriană în 2013. La acel moment spunea că o iubește enorm și că visul lui cel mai mare era să își întemeieze o familie.

La nunta lor, un eveniment grandios cu aproximativ 1.500 de invitați, el declara emoționat: „Când m-am uitat în ochii ei, am știut că este dragoste”.

Merve avea doar 20 de ani la acea vreme, iar la câteva luni după nuntă au apărut primele zvonuri privind probleme în cuplu.

Totuși, Sultan a negat atunci aceste speculații, afirmând public: „Mă sună zilnic cinci-șase persoane și mă întreabă dacă e adevărat că m-a părăsit soția. Nu este adevărat, soția mea este aici, lângă mine. Vreau ca toată lumea să vadă asta”.

Și Merve a susținut aceeași variantă: „Nu există așa ceva. Vreau să rămân cu el toată viața. Sunt cea mai fericită femeie din lume”.

Motivele care au dus la divorț

Cu toate acestea, Sultan Kösen, care suferă de gigantism și acromegalie cauzate de o tumoră la nivelul glandei pituitare, a vorbit recent într-un documentar difuzat de Channel 4 despre divorțul din 2021.

El a explicat, cu durere: „Nu am mai putut continua. Soția mea a ales familia ei. Am divorțat. Fericirea noastră nu a durat mult”.

Privind fotografiile de la nuntă, acesta a adăugat: „Când îmi amintesc acel moment, sunt foarte trist, pentru că m-a durut enorm și am iubit-o mult. Când mă uit la aceste poze, devin emoționat. Îmi pare foarte rău”.

Presiunea problemelor de sănătate, a familiei și atenției publice și-a spus cuvântul, iar cei doi au ajuns să meargă pe drumuri separate.

Își dorește o nouă relație

Originar din Turcia, dintr-o familie de fermieri cu statură obișnuită, Sultan spune că și-ar dori o nouă relație, care l-ar face „cel mai fericit om din lume”, însă nu știe dacă acest lucru se va mai întâmpla.

Din cauza afecțiunii sale, el se deplasează de la vârsta de 25 de ani cu ajutorul cârjelor sau al unui scaun cu rotile și trăiește cu dureri constante, cauzate de presiunea exercitată asupra genunchilor.

De-a lungul timpului, a trecut prin trei operații la picioare și alte trei intervenții la nivel cerebral, menite să îi controleze simptomele creșterii accelerate.

„Dacă aș putea schimba ceva în viața mea, aș schimba doar genunchii. Aș vrea să pot alerga, să merg și să călătoresc mai mult”, a spus el.

Fratele său, Hasan Kösen, a declarat în documentar că Sultan ar putea fi mai fericit: „Își petrece tot timpul liber la computer. Dar dacă ar avea o iubită, viața lui ar putea fi diferită”.

Întrebat dacă își mai dorește o parteneră, Sultan a glumit: „Sunt foarte urât. Dacă aș fi fost frumos, probabil aș fi găsit pe cineva”.