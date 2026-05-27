Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
Surse: Ministrul Alexandru Nazare este audiat la DNA ca martor în dosarul vaccinurilor anti-COVID

Alexandru Nazare a fost chemat la DNA ca martor în dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID din perioada guvernului Cîțu.

Ministrul interimar Alexandru Nazare este audiat ca martor la DNA. FOTO: Facebook

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, este audiat de Direcția Națională Anticorupție ca martor în dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID, potrivit unor surse judiciare.

Ancheta vizează modul în care au fost luate deciziile privind achiziția dozelor de vaccin în perioada pandemiei, în mandatul de premier al lui Florin Cîțu, atunci când au fost încheiate contractele aflate acum în atenția procurorilor.

În acest dosar sunt vizați fostul premier și foștii miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, acuzați că ar fi aprobat achiziția unui număr inexplicabil de mare de doze de vaccin anti-COVID, fără o fundamentare legală corespunzătoare.

Prezenţa lui Alexandru Nazare la audieri are este legată de faptul în perioada 2020-2021, interval în care s-au luat o parte dintre deciziile analizate în prezent de anchetatori, a deținut funcția de ministru al Finanțelor.

În declarațiile sale publice, Alexandru Nazare a afirmat că, în primăvara anului 2021, a refuzat să avizeze mai multe memorandumuri privind achiziția unor noi tranșe de vaccinuri, inclusiv un contract pentru anii 2022 și 2023, motivând lipsa unor justificări clare legate de stocuri, ritmul vaccinării și impactul bugetar.

Potrivit propriilor explicații, refuzul de a semna aceste documente a determinat ca deciziile să fie asumate direct de premierul de atunci, Florin Cîțu, iar ulterior a dus la plecarea sa din Guvern în iulie 2021.

Referatul DNA arată că, în primele luni ale anului 2021, deși dozele contractate anterior ar fi fost suficiente pentru acoperirea întregii populații eligibile din România, au fost asumate noi angajamente de livrare prin mecanismul de achiziție comună al Uniunii Europene.

Procurorii susțin că aceste decizii nu s-ar fi bazat pe analize de oportunitate și că nu ar fi fost luat în calcul riscul ca o parte din doze să expire în depozite sau să fie ulterior donate ori revândute în pierdere către alte state.

 „La nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, a fost înregistrat sub nr.243/P/2021, procesul-verbal de sesizare din oficiu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. și ped. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 309 C.pen”, se arată în dosarul întocmit de DNA.

