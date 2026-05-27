search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Război total împotriva scurgerilor de informații la Washington. Donald Trump impune un acord de confidențialitate global pentru funcționarii federali

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Într-o mișcare fără precedent menită să blocheze complet fluxul de informații către presă, administrația Donald Trump plănuiește să oblige toți angajații federali să semneze acorduri stricte de confidențialitate (NDA). Inițiativa marchează o nouă etapă în eforturile Casei Albe de a controla narativul public și de a pedepsi drastic funcționarii care discută cu jurnaliștii.

Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:Profimedia
Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:Profimedia

Biroul pentru Managementul Personalului (OPM), structura de resurse umane a guvernului federal, a publicat deja proiectul acestui acord, care urmează să fie distribuit în toate agențiile guvernamentale.

Sancțiuni drastice și o „clauză de tăcere” valabilă cinci ani

Consecințele pentru cei care încalcă ordinul de confidențialitate sunt severe: concedierea imediată, interdicția pe viață de a mai ocupa funcții publice și declanșarea unor acțiuni în instanță, civile sau penale. Acordul interzice angajaților să dezvăluie orice informație care nu este publică, confidențială sau proprietară, „indiferent dacă este marcată ca atare sau nu”, acoperind inclusiv operațiunile interne și chestiunile de personal. Mai mult, această obligație de tăcere îi va urmări pe foștii funcționari timp de cinci ani de la părăsirea sistemului guvernamental.

Pentru a-și justifica decizia, administrația Trump invocă breșele majore de securitate din trecutul recent. Printre acestea se numără scurgerile de informații către The New York Times și The Washington Post dinaintea unei operațiuni secrete în Venezuela, care, potrivit oficialilor, „au pus în pericol viețile militarilor”.

De asemenea, este amintit cazul unui angajat federal care a divulgat datele de contact ale aproximativ 4.500 de lucrători din cadrul Agenției pentru Imigrație (ICE), generând o creștere masivă a amenințărilor cu moartea. În replică, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a început deja testarea angajaților cu detectorul de minciuni pentru a identifica sursele. Un alt argument invocat de OPM a fost tentativa de asasinat din 2022 împotriva judecătorului Curții Supreme, Brett Kavanaugh, survenită după scurgerea istorică a proiectului de decizie privind avortul (Roe v. Wade).

„În sectorul privat, angajații care manipulează informații sensibile semnează acorduri de confidențialitate, iar guvernul federal nu ar trebui să aibă standarde mai joase”, a apărat măsura directorul OPM, Scott Kupor.

Reacție după un val de demiteri la nivel înalt

Această ofensivă vine pe fondul unor tensiuni majore în interiorul administrației, după ce scurgeri repetate de informații au precedat debarcarea a patru secretari din cabinet în ultimele trei luni: Kristi Noem (DHS), Pam Bondi (Justiție), Lori Chavez-DeRemer (Muncă) și Tulsi Gabbard (Comunitatea de Informații).

În paralel cu strângerea șurubului în interiorul instituțiilor, Donald Trump duce un război juridic agresiv împotriva marilor trusturi de presă.

În decembrie, Trump a dat în judecată radiodifuzorul britanic, cerând daune de 10 miliarde de dolari, după ce un documentar a montat trunchiat un discurs de-al său din 6 ianuarie. BBC și-a cerut scuze public, iar doi directori au demisionat.

Președintele a acționat în instanță publicația Des Moines Register din cauza unui sondaj electoral nefavorabil din 2024 și a deschis un proces împotriva The Wall Street Journal.

Recent, directorul FBI, Kash Patel, s-a alăturat acestei campanii, dând în judecată revista The Atlantic pentru defăimare și cerând daune de 250 de milioane de dolari.

Deși legislația federală americană protejează teoretic avertizorii de integritate care raportează fraude sau abuzuri către Congres și organismele de control interne, noul acord de confidențialitate promite să creeze o atmosferă de prudență extremă la Washington, redefinind limitele transparenței în democrația americană.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
digi24.ro
image
Un municipiu din România introduce transport public la doar 1 leu pe zi. Măsura, menită să reducă traficul și poluarea
stirileprotv.ro
image
Cum au fost aruncați în aer banii orădenilor pentru 2 linii aeriene fără călători: 3,3 milioane de euro pentru zboruri în care se află doar doi pasageri. Contractul a fost semnat pe vremea când președintele CJ era Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu românii implicați în accidentul de coșmar din Turcia. Microbuzul în care se aflau, izbit frontal de o altă mașină. Precizări de la MAE
fanatik.ro
image
Eroul de 16 ani înecat la Chitila a fost declarat în moarte cerebrală. La această oră i se prelevă inima, ficatul, rinichii și corneele pentru transplant. Ce vieți mai salvează
libertatea.ro
image
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
A renunțat la cariera de inginer AI pentru a cultiva un fruct cu gust de vanilie. Poate crește cu puțină apă și valorează tot mai mult
click.ro
image
Cu cine face Eugen Tomac guvernul? USR anunță că nu intră dacă e și PSD, și Kelemen pune condiții: Nu pot să mă trezesc singur cu PSD
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Analiștii financiari anticipează vremuri grele: Leul pierde teren, iar perspectivele economice se înrăutățesc
observatornews.ro
image
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
cancan.ro
image
Veste grozavă pentru pensionari. Cu cât se indexează pensiile la 1 ianuarie 2027? Anunțul BNR
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
prosport.ro
image
Mica localitate din România unde se găsește resursa strategică a Europei. Are mai puţin de 4.000 de locuitori, dar ascunde o comoară
playtech.ro
image
Cine e, de fapt, primul român calificat în finala Conference League. A câștigat 9 trofee și e dorit înapoi în SuperLiga
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Aryna Sabalenka a oprit meciul la Roland Garros și i-a zis direct arbitrului: ”Nu e prea aproape de mine?”
digisport.ro
image
Ce îl scoate din minți pe un angajat care lucrează într-un magazin de haine: „Chiar e atât de greu?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 27 mai. Ziua în care revin emoții și persoane din trecut. Zodiile care azi riscă să piardă tot
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Grecia, desemnată cea mai frumoasă țară din lume în 2026. Ce țări completează podiumul
click.ro
image
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu cei 30.000 de euro? „E suficient ca un singur om să creadă în tine”
click.ro
image
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
GettyImages 86435455 jpg
A schimbat muzica pentru totdeauna, dar a trăit o viață plină de controverse! Povestea lui Michael Jackson
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se închide un post de televiziune din România. Antena va lansa un alt canal tv: cum se va numi și ce emisiuni vor fi
image
Grecia, desemnată cea mai frumoasă țară din lume în 2026. Ce țări completează podiumul

OK! Magazine

image
Prințul care ar putea rămâne văduv. Înmormântarea e pregătită pentru soția care s-ar putea să nu mai apuce ziua încoronării

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
O mișcare a mâinii poate preveni demenţa