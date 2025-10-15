Omul cu cel mai lung nume din lume. În cât timp pot fi citite cele peste 2.200 de cuvinte scrise pe șapte pagini ale certificatului de naștere

Laurence Watkins, un fost paznic din Auckland, Noua Zeelandă, deține recordul mondial pentru cel mai lung nume personal din lume. Numele său complet cuprinde 2.253 de cuvinte.

Pentru a-și rosti numele complet, toate cele 2.253 de cuvinte, este nevoie de aproximativ 20 de minute. Aceasta a fost demonstrată la prima sa nuntă, în 1991, când oficiantul căsătoriei a înregistrat lista exhaustivă. Pe măsură ce invitații se plimbau prin sală, cu șampanie în mână, înregistrarea rula până când, în cele din urmă, a venit momentul ca Watkins să spună: „Da.”

Watkins, un fost paznic de securitate în vârstă de 60 de ani din Auckland, Noua Zeelandă, deține recordul mondial pentru cel mai lung nume personal, titlu acordat recent de Guinness World Records, după reclassificarea recordului său inițial pentru „cel mai lung nume creștin”, aprobat în 1992.

Născut Laurence Gregory Watkins în 1965, tânărul neozeelandez era fascinat de emisiunea „Ripley’s Believe It or Not!”, care prezenta fapte extraordinare despre oameni, locuri și evenimente remarcabile din întreaga lume. Această pasiune s-a extins curând la cartea Guinness World Records, pe care o citea cap-coadă, inspirându-l să apară în paginile acesteia.

„Am fost uimit de acești deținători de recorduri –omul cel mai rapid din lume, cel mai înalt, cel mai puternic. Oamenii cu cel mai lung păr, cele mai lungi unghii și așa mai departe”, a declarat el pentru CNN.

Watkins a concluzionat că, fiind „o persoană obișnuită fără vreun talent deosebit”, cea mai bună șansă a sa era să creeze cel mai lung nume din lume.

Schimbarea legală a numelui

Watkins a petrecut o lună pentru a-și decide noul nume și a plătit 400 de dolari neozeelandezi unui dactilograf pentru a-l înregistra pe hârtie. S-a inspirat din nume latine și engleze vechi, personaje celebre, cărți de nume pentru bebeluși și din dicționarul Maori.

Chiar dacă nu avea legături culturale cu populația Maori, Watkins a spus că „admira oamenii care vorbesc această limbă”.

Printre alte alegeri se numără Love, Florence și Basil Brush (după personajul britanic de televiziune), precum și mai multe nume samoaneze, trei japoneze și două chinezești. El a adăugat și Gaylord în onoarea gimnastului american Mitch Gaylord, medaliat cu aur la Olimpiada din 1984.

„Numele meu preferat este AZ2000, ceea ce înseamnă că am peste 2.000 de nume de la A la Z”, a spus el.

După ce numele a fost tipărit pe șase pagini, Watkins a depus o cerere legală pentru schimbarea numelui în 1990. Inițial, cererea i-a fost respinsă de Registratorul General, dar el a câștigat în instanța înaltă.

În 1992, i s-a acordat oficial recordul pentru cel mai lung nume creștin, cu 2.310 cuvinte. Recent, Guinness World Records a recategorisit recordul său ca „cel mai lung nume personal”, cu un total corect de 2.253 de nume individuale.

În viața de zi cu zi, Laurence își scurtează numele la Laurence Alon Aloy Watkins și semnează ca Watkins V (a cincea generație). Numele complet ocupă șapte pagini pe certificatul său de naștere, iar pașaportul său inițial a necesitat șase pagini suplimentare.

După victoria sa în instanță, Noua Zeelandă a schimbat legile privind numele, interzicând adoptarea de nume care includ titluri oficiale, termeni ofensatori, numere, simboluri sau mai mult de 70 de caractere cu spații.

Watkins a spus că nu regretă numele său, chiar dacă legea ar limita acum astfel de experimente: „Dacă aș fi nebun să-mi schimb din nou numele, aș pierde 98% din ele și recordul Guinness, care era scopul întregii acțiuni.”