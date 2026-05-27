Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
Povestea Marinei Luca, câștigătoarea „Chefi la cuțite”, de la adolescența dificilă la succes: „De la 14 ani am trăit singură”

Marina Luca, câștigătoarea sezonului 17 „Chefi la cuțite”, are o poveste de viață marcată de o adolescenţă plină de dificultăţi, dar şi de o mentalitate de învingător.

Marina Luca a câştigat Chefi la cuţite, ediţia 17. FOTO: Antena 1
Marina Luca este câștigătoarea sezonului 17 al emisiunii „Chefi la cuțite”, după o finală în care preparatele ei au adus cel mai mare punctaj. Concurenta din echipa lui chef Alexandru Sautner a plecat acasă cu trofeul și cu premiul de 30.000 de euro.

Marina Luca are 29 de ani, este chef patiser și a absolvit prestigioasa Academie Ducasse. De-a lungul carierei, a lucrat în restaurante cu stele Michelin și și-a construit propriul proiect profesional, „La Dame de Luca”, un brand dedicat deserturilor high-end. În cei peste zece ani de activitate, a realizat deserturi pentru personalități internaționale precum Natalie Portman, Lionel Messi, Chiara Ferragni și membri ai familiei Rockefeller, dar și pentru proiecte din zona modei și a gastronomiei de lux.

„Îmi spune Marina Luca, sunt chef patiser, am experiența de mai mult de un deceniu și am un background cu Stele Michelin. La dame de Luca este continuitatea numelui meu. Am fost prima moldoveancă și femeie care a absolvit Academia Ducasse. Niciodată nu am vrut să fiu un pește mare într-un acvariu cu pești mici. Am preferat oceane. Ce-mi doresc e să construiesc un brand puternic la nivel internațional și să ajung să am patiseria mea în mai multe țări din lume și La dame de Luca să răsune așa cum răsună Cedric Grolet”, a declarat ea în cadrul emisiunii culinare găzduite de Antena 1.

Primul proiect culinar, la 14 ani

Drumul său în gastronomie a început la vârsta de 14 ani, când a pus bazele primului său proiect culinar, „Where is the food”, prin care publica rețete și participa la evenimente locale. În paralel, a început să experimenteze și să vândă deserturi, transformând pasiunea într-o activitate constantă.

Originară din Republica Moldova, Marina Luca a povestit că, după divorțul părinților, a fost nevoită să își asume responsabilități încă din adolescență, perioadă în care a învățat să se descurce singură și să își gestioneze propriile resurse. Această etapă a coincis cu începuturile sale în zona deserturilor, inspirate inclusiv de experiențele din familie.

„A fost divorțul ș mamai nu s-a descurcat cu 2 copii cu un salariu de profesor și și-a luat viața în mâini și a avut grijă de noi. De la 14 ani am trăit singură. Fratele meu era mai mare decât mine, dar eu aveam grijă de el, îi găteam și lui îi plăcea dulce, și anume plăcinta de mere. Și de atunci mi-a venit ideea să încep cu deserturi și am început chiar să vând. Niciodată n-am ieșit în minus: luam de la mama bani, investeam în ingrediente și reușeam să scot acei bani investiți și să ies la nivel și în momentul ăla mi-am pus ca obiectiv să învăț în cea mai mare academie din lume”, a mărturisit Marina Luca.

Şi-a construit cariera pas cu pas

În cadrul competiției, Marina Luca a prezentat „Choux Kalamansi cu susan”, un preparat complex, construit pe mai multe tehnici de patiserie. Rețeta este una pe care a adaptat-o și în contexte internaționale, inclusiv pentru personalități precum Natalie Portman, pentru care a realizat o variantă specială, pregătită pe parcursul a două zile.

De-a lungul carierei, Marina Luca a trecut și prin perioade dificile, marcate de epuizare și probleme de sănătate, cauzate de ritmul intens de lucru din bucătăriile de top, unde programul ajungea frecvent la 18-20 de ore pe zi.

„A fost o muncă foarte mare, cu suferință și durere. Am trecut de toate pozițiile posibile în restaurantele cu stele Michelin. Câte 18-20 de ore lucram, chiar dacă îmi era foarte rău, mergeam mai departe fără să mă opresc. În urmă cu 2 ani îmi era foarte rău, a început să-mi amorțească tot corpul treptat, până să nu pot să vă văd și să vă aud. Am făcut mai multe investigații și i-am spus neurochirurgului că lucrez ca un cal și m-am recuperat timp de jumătate de an. Am luat o pauză, am investit în sănătatea mea”, a mai povestit ea.

În finala sezonului 17, Marina Luca a reușit să obțină cel mai mare punctaj, ceea ce i-a adus victoria în competiție și premiul de 30.000 de euro, confirmând, o dată, în plus mentalitatea sa de învingător.

