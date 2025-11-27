„Cei mici transformă detaliile aparent simple în adevărate povești!” O fetiță a descoperit furnica în logo-ul Minifarm

În urma videoclipului devenit recent viral pe rețelele de socializare, în care o fetiță descoperă o furnică în logo-ul Minifarm, lanțul de farmacii răspunde pozitiv și consideră momentul unul foarte creativ.

În filmare, fetița stă alături de mama ei și desenează pe podea. La un moment dat fetița îi arată mamei logo-ul Minifarm inscripționat pe o pungă și, convinsă că acesta ascunde o furnicuță, îi desenează antenele. Clipul se încheie cu o îmbrățișare și cu aprecieri din partea mamei pentru imaginația ei.

„Furnicuța descoperită este un bun exemplu al felului în care cei mici transformă detaliile aparent simple în adevărate povești.” – Valentina Călin, director general Minifarm

Minifarm este un brand românesc cu tradiție în sectorul farmaceutic, definit prin profesionalism, stabilitate și angajamentul constant de a oferi servicii de calitate, evoluând de-alungul anilor ca un reper regional în zona Dobrogei, cu peste 130 de farmacii, prezente în Constanța, Tulcea și București.

De asemenea, Minifarm se implică constant în proiecte dedicate educației și sportului, susținând inițiative care încurajează dezvoltarea copiilor și promovarea unui stil de viață activ. Lanțul de farmacii participă frecvent la evenimente caritabile, sportive și educaționale.